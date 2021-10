Tekstareissa lähetetään ”kiitoksia” verottajalle ja toivotaan parempaa takkivalikoimaa pyöreille naisille.

Verottajalle kiitos, kun meni yli kymppitonni perintöveroon. Siinä meni välirahat sähköautoon tai kodin remonttiin. Moneen kertaan maksetut työläissuvun verot eivät vieläkään riitä. Valtion kassa on pohjaton.

Sairaanhoitopiirin luottamushenkilövalinnat kuvastavat samaa kuin valtatie 8:n loppuminen Poriin. Kansanedustajiemme mielestä kasitien valvonta onnistui hyvin. Porin ja Merikarvian väliä ajaessa näin ei todellakaan ole. Ely-keskuksenkaan mielestä Pohjois-Satakunnan elinvoimaa ja hyvinvointia parantavia asioita ei kannata tukea. Onko tapahtumassa Satakunnan jako kahtia? Aluevaaleissa on mahdollisuus muutokseen.

Ei ole aamulehden jakajan syy, kun lehdet ja muu posti eivät osu oikeaan laatikkoon, kun laatikkorivin kohdalla on sammutettu katulamppu! Näin meillä Murtosenmutkassa Viirupöllöntiellä.

Suomessa on 14 yliopistoa ja 24 ammattikorkeakoulua. Onko tarkoitus kouluttaa kaikista maistereita. Toimiva yhteiskunta tarvitsee ammattitaitoisia henkilöitä joka alalle – se on kuin muurahaiskeko. Antti Pekola

Luettuasi Simon Sebag Montefioren kirjan Romanovit ja Catherine Beltonin kirjan Putinin sisäpiirissä, ymmärrät ehkä vähän enemmän Putinin Venäjää.

Pesäkarhut, syksyn ihanimmat Suomen mestarit.

Ei voi olla niin, ettei Pinja Arbeliukselle löydy isompaa roolia Pesäkarhuissa. Olisi suotavaa pitää kultajuoksun lyöjä Porissa! Vai odotetaanko taas vuosi tolkulla sitä kaikkein kirkkainta! Pesäpallon ystävä

Aivan sairasta aivopesua tuo tv:n mainosrumba nykyään!

Venäjä on myöntänyt Suomen itsenäisyyden ensimmäisten joukossa, sitä ei turkulaisilta kysytty. Oli ontuva vertaus.

Lähetin juuri onnittelut pienen tytön vanhemmille – kiitollisena ja ylpeänä: nuori isä on viides poikajoukosta, joka 1990-luvulla pyöri meillä oman pojan kavereina. Pääsivät ylioppilaiksi 2004. Kaikilla on akateeminen tutkinto ja perhe. Ja töitä. Kukaan ei kirjoittanut Porin lyseosta. Vain yksi perhe on Porissa – mutta Porissakin voi siis pärjätä!

Ei kyllä yhtään ihmetytä, jos ei korkeakouluopiskelu motivoi (2.10.), kun se antaa valmiudet noin korkeatasoisen tekstin tuottamiseen.

Arvoisat kaupunginvaltuutetut! Kumpi on tärkeämpää, Kallon ruoppaus vai kaupungin varustaminen tulvien varalta? Käsi sydämelle!

Meillä suomalaisilla on liian hyvä terveydenhuoltojärjestelmä, kun täällä voi olla läski, tupakoitsija, alkoholisti ja narkomaani, ja sairastumisen jälkeen heittäytyä yhteiskunnan täysihoitoon.

Ihmettelen, miksi oletetaan elokapinaan osallistuvien olevan työttömiä. Suomessa on 8 tunnin työaikalaki. Jää vielä 16 tuntia mielen osoittamiseen. Lisäksi on opiskelijoita ja eläkeläisiä.

Metsien hakkaamatta jättämistä ei taida juuri kukaan vaatia. Avohakkuiden vastustajia kyllä on. Muuten, valtaosa metsistämme on jo kaupungissa asuvien perillisten omistuksessa.

Koira on eläin! Eläimille on omat tilansa, ei niille puudeleille nyt sentään ihmisoikeuksia pidä vaatia.

Pyöräily on hurjaa menoa. Ajetaan päin punaisia, kuulokkeet korvilla ja risteyksissä ei hiljennetä yhtään. Autoilijat, olkaa tarkkoina risteysalueilla, saattaa pamahtaa aika usein.

Pyöreähköt naiset eivät löydä ulkoilutakkeja urheiluliikkeistä. Eikä muualtakaan. Muutama takki on "isommalla mitoituksella". Värit eivät ole hyvät. Eikö meidän E-kuppisten juuri pitäisi löytää jotain piristävää vaatetta ulkoiluun, että motivoisi kulkea lenkkipolulla?

Naapurissa ajetaan traktorilla kaikki illat ja viikonloput. Tuo jatkuva meteli harmittaa. Voiko traktorin pörinään kuolla?

Tarpeeton energiatodistus, olen kiinteistöni omistanut 30 vuotta. Öljylämmitys, ja minulta löytyy arkistoituna koko ajalta joka ainoa kuormakirja tältä ajanjaksolta. Minulta löytyy myös pannuhuoneesta joka ainoa kuitti huolloista vuosien varrelta. Energiatodistus ja energiatodistelija mittauksineen ei pysty lähellekään tätä. Hänen laskelmansa perustuu opittuun teoriaan.