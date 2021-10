Kyl on pehmeetä touhuu, kun pyöräilijä kuvittelee, että autoilija on aina väistämisvelvollinen

Tekstiviestipalstalla annetaan yksi selitys sille, miksi liikennemerkit repsottavat.

Kallin vastaus Hurmeen metsäkirjoitukseen SK 6.10.2021oli lähinnä satuilua. Todellisuus metsissä on hyvinkin Hurmeen kuvailemalla tolalla. Sen voi nähdä selvästi, jos on liikkunut metsissä vähänkään laajemmin. Etelä-Suomessa vanhaa metsää on enää pieninä pirstaleina, mikä näkyy jo hyvin selvästi niissä asuvien lintujen määrissä. Linnut ovat hyvä metsien tilan indikaattori.

Miksi luontoa pitää suojella ihmisen mielivallalta? Muun muassa siksi, että luonto on vielä välittömässä yhteydessä henkiseen todellisuuteen, josta ihminen on jo kuroutunut irti materian sokaisemana.

Kyl on pehmeetä touhuu, kun pyöräilijä kuvittelee, että autoilija on aina väistämisvelvollinen. Ei ole! Auto väistää aina, kun kääntyy tai tulee stop-merkin tai kolmion takaa. Suoraan ajava auto ei väistä suojatietä ylittävää pyöräilijää. Auto väistää, jos suoraan ajaessa on pyörätien jatke. Paitsi jos pyöräilijöillä on väistämistä tarkoittava merkki, kolmio. Kyllä aikuisen pitäisi säännöt osata, niin autoilijan kuin pyöräilijän.

Lasketaanko Porissa onnettomuudeksi, jos pyöräilijä joutuu jarruttamaan ennen suojatietä? Ei ihme, että keikumme tilastojen kärjessä.

Nyt on sitten joku keksinyt, että jätehuollostahan saa hyvät massit, kunhan sen yhtiöittää. Mitäs luulette, miten jätetaksoille käy? Eikö se noin neljän miljoonan tuotto kaupungille riitä? Ettei vaan kävis kuten satamalle. Herätkää kuntalaiset.

Alkoholin pitäisi olla niin kallista, ettei kenelläkään olisi varaa käyttää sitä. Alkoholi on käyttäjille ja muillekin vaarallinen aine. Ja pullojen kylkeen kuvia esimerkiksi rattijuopon aiheuttamista kuolemisista.

Kiitos kaupungille upeasta, uudesta Väinölän liikenneympyrästä.

Miksikähän Porin katujen liikennemerkit repsottavat? Taitaa olla liikkeellä henkilöitä, jotka voimantunnossaan tai mielijohteesta vääntelevät merkkejä. On se turhauttavaa korjaajille niin kuin myös roskien levittäjien jälkien siivoaminen!

Voisiko joku tehdä nettipalvelun, jonne voisi ilmoittaa unohdetut tietyömerkit. Niitä näkyy olevan pitkin kaupunkia vuosia. Aikaa säästyisi, jos palvelussa olisi myös pimeiden katuvalojen ilmoitusmahdollisuus, teiden reiät ja puut, jotka ovat vaaraksi (peittävät katuvalot, kasvavat aitojen yli kadulle, ovat huonokuntoisia).

Kiitos Porin Linjat uusista paremmista aikatauluista ja edullisemmista lipuista. Ulvilaan pääsee nykyisin sunnuntaisinkin ja hintakin laskenut. Ennen maksoi Ulvila-Pori-Ulvila 7,20 euroa, nyt enää 5 euroa. Miksi hienoa uudistusta ei mainosteta?

Kertokaa minulle tyhmälle, miksi puhutaan vain korkeakoulutuksesta! Kukaan ei ole huolissaan ammatillisesta koulutuksesta. Eikö ensin kannattaisi hoitaa käytännön työn tekijöiden opetus kuntoon?

Kun kerran poliisilaitoksen ympyrässä tapahtuu paljon peltikolareita, olisiko jo vihdoin aika maalata ympyrään kaistaviivat?

Poliisilaitoksen ympyrässä tapahtuu eniten peltikolareita, SK 6.10. Syy ei ole ympyrässä, vaan kuljettajan korvien välissä.

Tavallisin takapuskurissa roikkuva on jonkin yhtiön tunnuksilla varustettu pakettiauto. Kiire on, mutta useimmiten ei työtehtäviin, vaan istumaan kuppilaan tai lounaalle. Oletteko kuskit ajatelleet, että autonne on yhtiön liikkuva mainos, ja toiminnan tulisi olla yhtiön arvojen mukaista.

Tyypillinen valokuva Porin liikennevaloista, SK 6.10. Kenellä punainen, siellä korttelin mittainen autojono ja kenellä vihreä, ei ristin sielua, ei kävelijää, eikä autoilijaa.

Totta kai feminismi on hyvä asia ja sovinismi paha. Kirjoittajan soisi tutustuvan käsitteiden määrittelyyn.

5.10. Kysymykseen: Sovinismissa vastapuolesta tehdään "vihollinen", jonka toimintaedellytyksiä pyritään estämään. Suomessa sovinismilla yleensä tarkoitetaan miessovinismia, joka näkee naiset vastustajana. Sen vastakohta ei ole feminismi vaan naissovinismi, missä miehet nähdään "vihollisena".