Tekstiviestipalstalla pohditaan Kallon tulevaisuutta ja kauhistellaan sähkön hinnannousua.

Tietääkseni kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka ovat esityslistalla. Onko Porin kunnallispolitiikassa erilainen käytäntö? Mihin tarvitaan valtuustoa, jos hallitus tekee päätökset? Onko telakkakauppaa käsitelty lainkaan valtuustossa?

Jaahas, kaupan myötä ne vastuut Kirrisannan telakka-alueen saastuneesta maapohjasta kaatuivat sittenkin kaupungin kontolle. Aiemmin niitä käytettiin syynä jättää alue ostamatta.

Hämmästelen suuresti, ettei vakavarainen pörssiyhtiö Enersense pysty omistamaan Mäntyluodon telakka-aluetta! Jääköhän lopulta kaupungille käteen telakka-alueen purku ja siivous?

No nih, kun saatiin kuntavaalit käytyä, niin palattiin takaisin telakkakauppoihin. Ennen vaaleja oli huono kauppa, mutta nyt onkin hyvä. Ja samat päättäjät ja puolueet vallankahvassa. Pori on todella aito ja uniikki!

Satamajohtajalle tiedoksi, Pori on kaupunki, jossa on satama, mutta Rauma on satamakaupunki. Siinä on vissi ero.

Mistä veteraanilenkki on saanut nimensä? Tietääkseni ei siitä, että se olisi suunnattu nimenomaan veteraaneille, mikä tuntuu olevan nykykäsitys. Veteraanilenkki sai nimensä siitä, että urheiluveteraanit kyseisen lenkkipolun talkoina 50-luvulla tekivät. Rip polku.

Porin metsän koirapolku on huonosti merkitty ja päättyy lopuksi sulkapallohallin takapihalle, jossa ei ole mitään polkua. Pitäisikö uudistaa ja merkitä paremmin.

Ei millään käsitä, miksi energian tuonnin asia tehdään niin vaikeaksi. Venäjällä on energiaa, jota Suomikin tarvitsee. Onhan se outoa, että me ostajina voisimme komentaa monopolin omaavia maita. Eipä ne arabimaat ole yhtään sen parempia moraaliltaan. Järki käteen.

Minua ei kiinnosta nuo 46 oligarkkia, jotka kierrättävät rahaa veroparatiiseista Venäjän talouspakotteiden takia ja kuuluvat Putinin lähipiirin. Minua kiinnostaa ne 200 suomalaista, jotka ovat samalla Pandoran listalla. Kenen lähipiirin he kuuluvat ja mistä rahat ansaittu, onko verot maksamatta.

Aikooko Porin kaupunki tuhota Yyterin tavoin myös Kallon rakentamalla sen polkuja, teitä ja laajoja parkkialueita täyteen? Matkailun päätavoitteena ei pitäisi olla tuhota maisemaa, jota houkutellaan katsomaan. Hävetkää konsultit ja heitä rahoittava veronmaksajien rahoja käyttävä kaupunginhallitus! Tapio Meri

Eiköhän nyt jätetä sentään mökit pois Kallosta! Muuten kehittämisideat hyviä!

Kallo on ainutlaatuinen rantakallioineen! Sinne ei kyllä kaivata yhtään mökkiä tai rakennettua polkua – jätetään paikka luonnontilaan tuleville sukupolville. Jo nyt rakennetuille "tonteille" mahdollisuus yritystoiminnan kehittämiseen rakennusoikeuksineen. Varsinainen metsikkö ja rantakallioalue täytyy säilyttää koskemattomana.

Paratiisinmäki ja kokoojakatu Paratiisintie. Useampana aamuna on mäkeä alas tullut pyöräilijä hurjaa vauhtia liittyvältä kadulta. Hän ylittää Paratiisintien vauhdilla oikaisten nurmikon yli pyörätielle. Pyöräilijä tulee oikealta ja minun autoilijana on häntä väistettävä. Jos kuitenkin pyöräilijä ja autoilija osuvat yhteen, niin pyöräilijä jää toiseksi.

Henkeä haukkoen luin sähköyhtiöltä saamani kirjeen, kuinka paljon laskuni summa nousee pian. Ja tällainen ryöstö pitää vain hyväksyä hiljaa.

E-passeja on erilaisia: Sportti/Kulttuuri, Lounas, Työmatka ja Hyvinvointi. Se mihin sitä voi käyttää riippuu siitä, minkä työnantaja hankkii. Hyvinvointi käy esimerkiksi hierojalle tai fysioterapeutille.

Hyvä kirjoitus Maaret Laaksolta ja on varmasti totta, että työvoimapula on ilmeinen muuallakin kuin vain hoitotyössä. On myös muistettava, että tiessä olevan kuopan voi täyttää huomenna, jos työväkeä on liian vähän. Ihmisen perushoitoa ei voi siirtää toiseen päivään, jos työntekijöitä on liian vähän.

Hyvä kirjoitus, Maaret Laakso! Hienoa, että nostit esille, että sairaalassa työskentelee muitakin kuin hoitajia. Toivottavasti päättäjät lukivat kirjoituksesi (2.10.) Sihteeri

Suututtaa Porin ja Satakunnan asema valtakunnan politiikassa! Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo eivät toteudu täällä (esimerkiksi junaliikenne, tiet). Noustaanko barrikaadeille? Vertaus Seinäjoen saavutettavuuteen (SK 2.10) sai taas ärtymyksen kasvamaan.