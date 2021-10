Tekstaripalstalla kaivataan liikennemerkeille korjaamista ja nuorille työmahdollisuuksia.

Porilaista meininkiä, vai mistä on kysymys, kun katujen ja teiden liikennemerkit repsottavat vähän joka suuntaan. Korjausmiehet ja naiset liikkeelle, nyt vihdoinkin.

Hieno on Tikkulan uusittu ympyrä, samaa ei voi sanoa Pohjois-Porin Nesteen ympyrästä. Kuvastaako se ehkä kaupungin nykytilaa istutuksineen. Odotin kovasti näkeväni vähän värikkäämpiä ja näyttävämpiä kukkia ja kasveja, esimerkiksi ruukkuja kukkineen tyhjään tilaan. Taideteos menettelee, kunhan saa väriä kaverikseen.

Huviveneilysatamaa tullaan ruoppaamaan Porin kaupungin toimesta parilla miljoonalla eurolla. Olisiko syytä laittaa tuo raha mieluummin Kokemäenjoen ruoppaamiseen, sillä Pori sijaitsee Suomen pahimmalla tulvariskialueella? Kaupunkilaisten ja asuntojen jääminen tulvan alle on paljon pahempi asia kuin äveriään purjehtijan kölin ottaminen pohjaan.

Älkää pilatko Kalloa millään mökeillä.

Tupakka-askin ja tupakointivälineiden pitäisi olla niin kalliita, ettei kenelläkään olisi varaa polttaa. Tupakka on sen polttajalle ja muillekin vaarallista.

Ulasoorintien nopeusrajoituksen laskun perustetta on vaikea ymmärtää, kun tie on suora, ei ole merkittäviä näköesteellisiä liittymiä, eikä kevyt liikenne ole autojen seassa. Makholmassa lyhyellä matkalla nämä kaikki vaarat, mutta tienpitäjä ei suostu pyynnöistä huolimatta alentamaan nopeutta 40 kilometrin tuntivauhtiin, vaikka risteyksessä on sattunut lukuisia kolarointeja ja vaaratilanteita.

Me emme tiedä toistemme tarinoita, emme elämänkulkua, emme näe kuin pintapuolisen raapaisun toisesta, ja juuri sen tähden sekä kateus että tuomitsevaisuus eivät ole meidän tehtävämme. Voimme ainoastaan toivoa, että saisimme elää kaikki täyden elämän.

Hirvenmetsästys alkaa lauantaina 9.10. Toivottavasti virkavalta on sunnuntaina katsomassa metsästäjien kuntoa, koska alkoholin alaisena ei saa ajaa, eikä pitää asetta.

Onko oikein, että sovinismi on paha asia, mutta feminismi hyvä?

Sähköautoilu ei tulevaisuudessa voi olla polttomoottoriautoilua halvempaa. Tiestön hoito ynnä muu vaatii verotuloja. Lisäksi on huomioitava se, että sähkön hinta ei voi tolkuttomasti nousta, kun sitä käytetään perustarpeisiin, eli asuntojen lämmittämiseen. Siksi on kerättävä käyttövoimaveroa maltillisen sähkön hinnan ja verotuoton subventoimiseksi.

Onnittelut Pesäkarhuille, vaan millä tavalla voitto tuli. Aina kun vastustaja oli lyöntivuorossa, heitä häirittiin, raukkamaista. Tämä porilaisille tiedoksi!

Porin kokoisessa kaupungissa pitäisi olla matkakeskus. Pelkkä päätepysäkki ei riitä. Vähimmäispalvelut vähintään pitäisi olla bussi- ja junamatkustajille lämmin, tuulelta ja sateelta suojaava odotustila, kioski ja WC.

Hyvät kaupunginvaltuutetut: Ei sitten nosteta Porin veroäyriä ensi vuodelle, se on ihan riittävän korkea viime noston jälkeen. Jätetään investointeja tekemättä. Se on jo tullut selväksi, että kaikki kaupungin palkkalistoilla olevat ovat paikkansa ja palkkansa ansainneet. Pena

Voisiko sille Elokapinalle näyttää paikan, jossa he voisivat pitää mielenosoitustaan niin, ettei se häiritse muita?

Jos muistisairaalla ihmisellä on kuukauden ajalla neljä eri osastoa, on mielestäni liikaa siirtoja tapahtunut. Kuka ajattelee potilasta ja omaisia.

Työnantajien mukaan Porissa on pulaa rakennussähköasentajista. Nuoria ei kuitenkaan oteta töihin, kun vaaditaan vuosien työkokemusta. Jos suomalaisia työntekijöitä todella halutaan, yritysten olisi hyvä suunnitella, miten nuorille annetaan mahdollisuuksia saada työkokemusta.

Eurassa e-passietu käy niin hierojalle kuin ravintolaan tai kulttuuriin. Itse maksoin sillä verkkovalmennuksen, josta hyödyn koko vuoden.

Voisko olla kiitollinen, jos saa työnantajalta vaikka leffaan pääsyn. Ensi kerralla työnantaja voi antaa jotain muuta. Mutta voi myös olla antamatta mitään sinun takiasi, joka aina valittaa. Jos olisi työnantaja antanut hieronnan, olisit varmaan valittanut, että sai vaan hieronnan, ei fysioterapiaa. Ei mustavalkoinen, vaan mukana harmaita sävyjäkin