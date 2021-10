Tekstareissa puolustetaan amispoikia ja pohditaan sataman tilannetta.

THL lopetti päivittäisen koronainformaation ja julkisten tilastojen ylläpidon ikään kuin tämä tauti olisi jo voitettu. Tartuntamäärät viimeisen tilastoidun viikon ajalta ilmaisevat, että näin ei todellakaan ole. Tauti jyllää yhä keskuudessamme, koska rokotuskattavuus ei riitä sitä pysäyttämään. Strategiassa olisi nyt nopean korjauksen paikka.

Porissa saadaan sentään vielä jännittää pysyvätkö paikalliset futisseurat edes nykyisillä alemmilla sarjatasoillaan. Eikö tämän kokoisesta kaupungista todellakaan löydy pelaajia ja tahoja saamaan yhtä seuraa Veikkausliigaan.

Poriin on tullut jo kevät, kun koirakeskustelu on alkanut. Me ainakin koiran kanssa käveltiin eilen veteraanilenkki, vaikka ei kumpikaan olla vielä veteraaneja. Ai niin, oli viä eukko mukana.

Lapsen pelko koiriin ja muihin eläimiin on usein lähivanhemman syytä. Aikuisen pitää opettaa lapsi kohtaamaan eläin jo pienenä, aristavia ja pelkääviä lapsia pitää rohkaista. Moni pelko roikkuu mukana aikuisuuteen asti. Vastuullinen eläimen omistaja opettaa eläimensä olemaan nätisti uusissa tilanteissa. Ethän opeta lasta pelkäämään.

Milja Karjalainen (Satakunnan yhteisökeskus) kirjoitti 3.10. lehdessä Satakunnan ruoka-apu toiminnasta. Asia on todellakin niin, että ainakin Porissa jakelu toimii hyvin, eikä yhteyttä MOT:n dokumenttiin ole havaittavissa.

Pori on Suomen kymmeneksi suurin kaupunki, mutta ei mahtunut 20 elinvoimaisimman kaupungin joukkoon. Herätys päättäjät.

Hei te kaksi nuorta torstai-iltana, kiitos avustanne. Autoitte mummon ylös, kun kompuroi omiin jalkoihinsa Lidlin edessä. Seija

Isot kiitokset Ratsulan miesten osaston myyjille erittäin hyvästä palvelusta, kun monien sovitusten jälkeen löydettiin minulle farkut. Minulta loppui usko, teiltä ei. Se oli tosi ammattitaitoista palvelua. P.s. En palauta housuja.

Tamperelaisen Hakasen leipomon Mustamakkarapamppu saatava pikaisesti Poriin. Sitä odotellessa. Mustisfani

Oikea Patasydän kannustaa Ässiä myös heikkoina hetkinä. Nyt Isomäkeen kannustamaan Ässiä. Yleisö on kuudes kenttäpelaaja.

Nyt on puhuttu valtuustotehtävissä olevien kuntatyöntekijöiden eturistiriidoista. Useammin on vaan etua, että valtuutettu ymmärtää, mistä on päättämässä. Pitäisi puhua isojen organisaatioiden johdossa olevista uraa tekevistä poliitikoista. On kevyt tehdä raskaitakin päätöksiä, kun toinen aivosolu miettii vain omaa uraa.

Porin sataman toimitusjohtaja maalailee aika ruusuista kuvaa Porin satamista. Kyllä asia on niin, että satama ei ole satama ilman laivoja. Tahkoluotoa voidaan toki kutsua satamaksi, mutta entäs sitten kun hiilikuljetukset loppuvat? Mäntyluoto on hiljainen ja odottaa kenties uutta tulemista.

2.10. tekstareissa valitettiin nuorten vähäistä kiinnostusta korkeakoulutukseen. Samalla vielä halvennettiin amislinjan valinneita. Onko parempi, että koulutamme maistereita kortistoon ja käytännön osaajat haemme Puolasta ja kauempaakin?

En olisi huolissani satakuntalaisten nuorten miesten opiskelumotivaatiosta. Läheltä seuraan, miten 9,2:n keskiarvolla peruskoulua käyvä nuori mies miettii tulevaisuuden koulutustaan. Mutta nämä "lippalakkipäiset", joita et tunnu arvostavan: tulevaisuudessa he rakentavat talosi, korjaavat autosi, valmistavat ruokasi, hoitavat sinua kun sairastat ja vartioivat untasi kun nukut.

Porin kaupungin työntekijät saaneet ePassit käyttöönsä. Mikä järki, että tarjotulla rahalla pääsee elokuviin, mutta hierojalle ei? Esimerkiksi hoitajat, joilla jatkuvaa niska-hartiaongelmaa, hyötyisivät satavarmasti enemmän hierojasta kuin leffasta.

Kiitos Anne Nikka hyvästä kolumnista 2.10., koskien etätyökäytäntöä. Osui kuin nyrkki silmään, juuri tähän on tultu! Uskon kuitenkin, että noin ei käyttäydy koulutettu ja pätevä esimies, joka on ansainnut hyvät ja sitoutuneet työntekijät. Paljon pohditaan myös sitä, että soveltuuko etätyöpaikka työntekoon. Ehkä nyt tulisi katseet suunnata siihen, että soveltuvatko nykyiset lähityöpaikat työntekoon.