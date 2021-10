Tekstaripalstalla puhutaan paljon siitä, missä on koiran paikka.

BSF:n satamaan yksistään ei pidä missään tapauksessa upottaa kahta miljoonaa. Sen sijaan tuo raha pitää jakaa niin, että keskustaan saadaan ainakin yksi lisäluiska ja loput jaetaan eri venesatamille vaikka venepaikkojen määrän suhteessa. Esimerkiksi Pastuskerin venesataman luiska on ala-arvoinen, eikä alueella ole valaistusta ja parkkitilakin todella vähissä.

Täällä hammaslääkärin taksoja on moitittu ja todettu, että voi valita hammaslääkärin. Yksityisestä voi valita kunnalliseen, jonne eivät kaikki pääse resurssien puutteen vuoksi. Lähes ilmaista on kuitenkin hoitaa oman suun terveyttä oikeilla ravintotottumuksilla ja hygienialla. Säästetään meidän kaikkien rahaa ja turvataan terveys.

Hiertääkö purjehduskenkä Kallon tiesuunnitelmissa?

Kiinteistöliitto on huolissaan, kun sähköpotkulautoja ladataan taloyhtiöiden yhteistiloissa ilman valvontaa. Jos taloyhtiön autotallissa lataa sähköautoa öisin, niin kuka sitä valvoo. Kesällä eräs autovalmistaja kielsi lataamasta autoa sisätiloissa tulipalovaaran takia.

Moni leikki-ikäinen lapsi pelkää koiria. Koiran omistajan tokaisema ”mutta tämä on ihan kiltti” ei auta asiaa.

Avarakatseinen koirien ulkoiluttaja voisi perehtyä järjestyslain pykälään 14, joka yksiselitteisesti kieltää koirat lasten leikkipaikoiksi varatuilta alueilta. Jos laki ei miellytä, kansalaisaloitteella sitä voi toki yrittää muuttaa.

Kirjoittaja, joka rajoittaisi koirien ulkoilutusta koiran jätöksien takia, olisi syytä tutkia ympäristöä hiukan laveammin: ihmisen jättämät roskat ensimmäisenä hyökkäävät silmille, ja ne eivät edes maadu hetkessä.

On se kyllä niinkin, että en aio koiralleni vaippoja laittaa, kun kuljemme yleisillä lenkkipoluilla. Kakkapussi aina mukana

Se, joka ehdotti koiraveroa (30.9.), niin maksan niitä mielelläni, mikäli rahat sijoitetaan nimenomaan koiriin ja niiden työntekijöiden palkkapussiin, jotka tekevät jotain koirien hyväksi. Tällä tarkoitan esimerkiksi Porin metsän koirapolun taikka koirapuistojen kunnostamista. Ennen kaikkea roskisten lisäämistä polkujen sekä teiden varteen, jonne voisi laittaa ne koiran jätökset.

Mikä ihme on pop up -rokotustilaisuus? Liittyykö se johonkin uskontoon, onko se vaarallinen? Uudet suomenkieliset sanat on vaikeita ymmärtää.

Tuntuu toivottoman hitaalta loppukiri koronarokotuksissa, rokotuspisteitä suljetaan! Julkaista saisi valtakunnan rokotuskäyrää päivittäin.

Rauman telakalla on mietitty ja pohdittu koronarokotuksen vaatimista työntekijöiltä. Olisi ehkä kannattanut tehdä ihan konkreettisia toimia jo aikaisemmin, että tämä uusi tartuntarypäs olisi jäänyt syntymättä. Kevään tilanteesta ei paljoa opittu, ja pelko yksilöoikeuksien loukkaamisesta meni taas turvallisuuden edelle.

Ilma-vesilämpöpumppu on ilmastoteko. Muutostyö on investointina maksava, mutta sähkön pörssihintaan sellaisilla ei ole piiruakaan vaikutusta.

Onko sähköpotkulauta ilmastoystävällinen? Pakettiauto kiertää ympäri kaupunkia ja kerää laudat ja vie ne takaisin keskustaan.

Kaksi kertaa tänä kesänä nuori mies on melkein ajanut mun päälle pyörällä jalkakäytävällä. On tultu takaa päin. Kun huomautan asiasta, he ihmettelevät, missä he sitten ajavat. Ei ole näköjään liikennesäännöt tiedossa. Vielä he huutelevat, että mene hoitoon. Musta heidän hoitoon pitäis mennä, toinen haisi vielä viinalta. Tämähän on sakon paikka. Mummu pipo kireellä

Kiitos pariskunnalle, joka löysi puhelimen 30.9. Isolinnankadulta ja toimitti sen Satakunnan löytötavaratoimistoon.

Nakkilassa pitäisi järjestää nakkien syöntikilpailut. Paljon enemmän tulisi osallistujia kuin nyt viime viikonloppuna nahkiaisia pureskelemassa olleita.

Voiskohan Hurme ja Hulmi kertoa mitkä ne 800 metsien uhanalaista lajia ovat, kun itse en niitä tiedä. No helpotetaan hiukan, vaikka 50 riittää. Juuri ilmoitettiin, että Suomesta on löytynyt 13 uutta sienilajia, sekä uusia hyönteislajeja löydetään jatkuvasti. Eikö niitä lasketa "tuhoutuvan" metsien monimuotoisuuden korvaajiksi? Hapsijäärä