Tekstiviestipalstalla vinkataan, että rautatieaseman aulasta löytyy vessa.

Niille ihmisille tiedoksi, jotka valittavat, että matkakeskuksesta puuttuu vessa. Ensinnäkin, matkakeskus käsittää bussilaitureiden lisäksi myös rautatieaseman, jonka aulasta wc löytyy. Maksullinen, mutta niin ne on muuallakin Suomessa. Jos heti kotoa lähdön jälkeen hätä yllättää, ja rautatieasema on suljettu, on ainakin pitkänmatkan busseissa wc:t.

Lapset pois koirapuistoista! Ei ole lasten temmellyspaikka, vaan koirille tarkoitettu. Kaikki koirat ei pidä lapsista ja jotkut koirat jopa pelkää lapsia.

Hyvä Milla-koira, toivon sinulle pikaista paranemista! Olet urhea! Olethan pimeän aikaan sisällä turvassa. Matilla ja Mikolla on ihmisen paras ystävä.

Parkkimaksua (29.9.) ei oo varaa maksaa edellä mainituista syistä. Et taida olla töissä, mutta köyhä. Vihreet ajattelee, että bussilla tai junalla ja pyörällä pääsee niinku Hesas. Ei täällä toimi joukkoliikenne lainkaan samalla tavalla kuin siellä.

Ongelmapelaajist huolta kantava Veikkaus höpöttää iha olemattomii. Ongelmapelaajie joukko räjähti käsii, ko tuotii peliautomaatit kaike kansa ulottuvil. Iso osa ongelmast häviäis, jos viätäs ne rynttämyllyt pois, mukko se ahneus ei an myäre.

Milloin Länsitien siltaremontti valmistuu? Valtavan pitkiä auto- ja rekkajonoja, tuskastuneita jonottajia ollut jo monta kuukautta. Miksei tehdä hommaa urakalla nopeasti valmiiksi?

Pitää täysin paikkansa, että Satakunta on epäonnistunut poliittisessa edunvalvonnassa. Niin kauan kun tukea haetaan Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta, vastaus maakunnan kaikkiin hankkeisiin on ei.

Onko turkulainen Väänänen oikea henkilö arvioimaan Porin yliopistohanketta? Vähän sama kuin olisi aikanaan kysytty Venäjältä kannattaako Suomen itsenäistyä...

(SK 24.9.21 Sairaan yksin) Oikein paljon voimia Emmi Tuomistolle. Tarinasi pysäytti. Elämä on niin epäreilua toisinaan. Tuli myös niin paha mieli sinun puolestasi, kun olet jäänyt niin yksin sairautesi kanssa. Toivon, että kaikki kääntyy kohdallasi vielä parhain päin. Kuviasi jäin myös katselemaan pitkäksi aikaa, olet todella kaunis.

Lehdissä on voivoteltu hiljentynyttä laivaliikennettä Mäntyluodon satamassa. Olisi kiva tietää, mitä kulisseissa tehdään tilanteen korjaamiseksi.