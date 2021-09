Tekstareissa leikitellään Porin murteella, ja Ahlaisista lähetetään kiitoksia.

Ketä haittaa, jos koira viedään leikkipuistoon, jos se pidetään sivussa leikeistä eikä tietenkään päästetä tarpeilleen sinne. Vähän avarakatseisuutta peliin, please!

Pelle Hermannin puistossa on perheen pienten lapsien ihana toimia, mutta koirille on muut paikat. Ei pilata Pelle Hermannia. Kiitos Pori.

Mitä kriittisyys on (SK 25.9). Opetussuunnitelmissakin edellytetty kriittisyys ei tarkoita välttämättä kyseenalaistamista saatikka kieltämistä. Kriittisyys on yksinkertaisesti ajattelua. Kriittisyys ja empaattisuus liittyvät yhteen. Tieteen tunnusmerkki on jatkuva kumoamisen mahdollisuus.

Huolestuttavia uutisia terveydenhoitoalan työntekijöiden ja nyt opettajienkin halusta hakeutua muihin töihin. Eikö olisi puheiden sijaan ryhdyttävä tekoihin näiden asioiden korjaamiseksi. Olisi kaikkien etu korjata asiat ruohonjuuritasolla siihenhän tasavertainen yhteiskunta perustuu.

Ihmisellä on varaa ostaa kallis auto, kun on tarkka pienissäkin asioissa, kuten Porin keskustaa näivettävissä parkkipaikkamaksuissa. Pienistä puroista tulee iso virta.

Kiitoksia Ahlaisten suunnalta! Kyllä nyt kelpaa ajella, kun Ahlaisten tiellä ja nyt Merikarvian rantatielläkin on uudet asfaltit.

Miksi rokottamattomien kansanedustajien määrää arvuutellaan? Eduskunnan työterveyshuolto kyllä näkee tarkan määrän. Nimien julkistaminen olisi kyllä silti laitonta.

Luulin tehneeni suurenkin ilmastoteon siirtymällä hiljattain öljylämmityksestä ilma-vesilämpöpumppuun. 4 000 euron avustuksesta huolimatta omaa rahaa paloi enemmän kuin rutkasti. Nyt ovat kiikarissa järkyttävät sähkönhinnan korotukset. Hyvät lukijat, saatte luvallani päästää räkäisen naurun.

Pian on elämä onnellista ja ihanaa. Kaikki horisontit ovat täynnä pyöriviä hirviöitä, kaikki ruoka tuodaan ulkomailta, sudet juoksentelevat vapaasti pihapiireissä, poliiseilta loppuu rahoitus ja velkaa otetaan tulevien sukupolvien kirouksiksi.

Kauppatorille suurmiehen patsas? Idea hyvä, mutta nainenkin kävisi. Joku pitkään vaikuttanut kaupunginjohtaja voisi olla kiva!

Tietokilpailukysymys: Missä Suomen kaupungissa paikallisliikenteen linja-autojen käyttämä matkustajien laiturialue on ilman valaistusta vuoden pimeimpänä ajankohtana?

Tuli mieleeni Porin yliopistotarpeen selvityksestä, että kuinkahan moneen hankkeeseen Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla on pyydetty arviointeja Satakunnasta? Luulisin, ettei yhteenkään.

Selvitysmies Väänänen valittelee Satakunnan nuorison vähäisyyttä. Asia on helppo korjata omalla yliopistolla. Tilastokeskuksen väestötilasto elokuulta osoittaa yliopiston vaikutuksen: Ikäluokka 18 vuotta: Pori 945, Turku 1 819, ikäluokka 21 vuotta: Pori 926, Turku 4 006.

Tiedustelen, mitä hyötyä on kierrätyskeskuksella, kun sinne ei kuitenkaan kelpaa mikään normaali kierrätettävä tavara.Täytyi viedä kaatopaikalle.

Ihminen, kun annat valita itsesi taloyhtiön hallitukseen! Muista, että siihen kuuluu myös vastuu. Ei pelkät kokouspalkkiot. Seuraa nyt vähän, mitä yhtiössä tapahtuu ja ota kantaa ja myös katsele silmät auki, kun kuljeskelet. Kiittää yhtiön asukas!

Mari Häyhtiö, jäi vaivaamaan, millaisia invamopojen akut on verrattuna muihin kulkuvälineisiin. Jos ne ovat paloturvallisempia, niin niitä kannattaisi käyttää kaikissa ajoneuvoissa.

Omaiseni haudalta oli varastettu myös yksi calluna Käppärän hautausmaalla. Kai tämä varas keventää omaa tuntoaan varastamalla yhden callunan kultakin haudalta, jättämällä edes ne pari varastamatta. Mielestäni tällainen toiminta on silti erittäin noloa ja on ala-arvoista varastaa kuolleelta.

Sinä, joka vertasit sähkönsiirtoa hammaslääkärin taksoihin: Hammaslääkärin voit valita, sähkönsiirtoyhtiötä et. Valitse siis hammaslääkäri kukkarosi mukaan.

Rekolis kasvatettii repettaa ja moretterii. Kyl tää suame kiäli o sit ihanan soljuvaa kuunneltavaa.