Tekstiviestipalstalla puidaan Ässien tilannetta ja puhutaan koronapassista.

BB-talon asukkaat saavat luontoisetuna asunnon ja muonituksen. Onkohan verottaja tässä yhtä tarkkana kuin pääministerin tapauksessa? Esiintymisvelvollisuus on kummallakin.

Lukijan kuva 27.9 oli Lampinkoskelta. Onnenkoski on vain kahvion nimi.

Munakarin särkän edustan nuotiopaikka on loistava. Saataisiinko vielä useampi penkki ja pöytä -yhdistelmä, jotta eväiden syönti onnistuisi suuremmalta väkimäärältä pöydän ääressä. Tänään loistava ulkoiluilma ja vain neljä perhettä pääsi pöydän ääreen. Kiitos jo etukäteen.

Suomeen on välttämätöntä, mutta lähes mahdotonta saada korkeasti koulutettuja osaajia EU:n ulkopuolelta Suomen alhaisen palkkatason ja epämääräisten työolojen vuoksi. He menevät muihin Pohjoismaihin tai Keski-Eurooppaan. Tarjonta on kuitenkin rajallista. Raha ratkaisee.

Ässät–Lukko-pelissä 25.9. lauantaina eka kertaa vuosiin. Aivan järkyttävä ero pelaajien henkilökohtaisissa taidoissa Lukkoon verrattuna. Kuka nää "vahvistukset" hankkii? Ja Lukon kentälliset liikkui kokonaisuutena, Ässien vastaavat yksilöinä kiekko päätyyn -periaatteella. Ens kaudella uudestaan.

Ei muuta kuin Ässien päävalmentaja ja nykyinen kapteeni joukkueesta äkkiä vaihtoon, nykyisellä ei joukkue toimi.

Porin päivä ja Ässien kotimatsi Lukkoa vastaan. Idea: Voisiko ensi kerralla olla näyttävää mainontaa paikallismedioissa ja kadunvarsilla? Saataisiin halli taas täyteen.

Vellulla on varmasti Aurinkokuninkaan puhelinnumero. Sataprosenttisen varmasti media kiinnostuisi, peli paranisi ja yleisö palaisi halliin.

Missä nyt luuraa Pesänalle-pessimistit?

On kyllä säälittävän läpinäkyvää, kun aikuinen työtä vieroksuva lapsi vierailee vanhempansa luona. Ainoa aloitteellinen puheenaihe on tavaroiden hankinta ja ostaminen. Huoltosuhde on päättynyt. Emme myöskään odota mitään vanhuutemme päivinä.

Syökö kiinalaiset suomalaisten takuumureat sisäfileet, kun sellaista ei enää kaupoista saa?

Miksi Porissa on niin vähän niin sanottuja senioritaloja? Meitä on paljon, jotka haluaisimme muuttaa eläkepäiviksi hyvätasoiseen seniorivuokrataloon ilman pihanhoitohuolia. Tarjonta täällä on vain tosi olematonta.

Kiitos Ville Tavio hyvästä kirjoituksestasi koronapassista! Näinkö meitä suomalaisia aletaan jakamaan? Saispa vielä Suomen takaisin.

Ville Tavio on ymmärtänyt roketepassin nurinkurisesti. Rokotepassilla ei estetä, vaan sallitaan pääsy esimerkiksi ravintoloihin ja erilaisiin yleisötilaisuuksiin. Passin saaminen toki edellyttää rokottautumista, mutta sehän on nyt jo helppoa ja oikeastaan kansalaisvelvollisuus. Jos henkilöllä on terveydellinen este rokottautumiselle, tulisi toki passi myöntää "poikkeusluvalla".

Totuus on se, että 70 prosenttia ihmisistä hankkii koiran, eikä ajattele siitä koituvaa työtä, hoivaa ja huolenpitoa. Koirat tarvitsevat liikuntaa joka päivä, enemmän kuin korttelikierroksen. Siksi leikkipuistoissa kiinni olevilta koirilta voisi kerätä virtsan liimattavaan pussiin, että pääsisivät koiratkin ulkoilemaan.

Lapsen paikka ei ole koirapuistossa. On koiria, jotka eivät ole tottuneet lasten äkkinäisiin liikkeisiin ja kiljahduksiin. Tai koiria, joilla on huonoja kokemuksia lasten käyttäytymisestä. Lasten juokseminen laukaisee koirassa takaa-ajovietin ja lapsi voi tästä kaatua. Koirat saattavat hyppiä innoissaan lasta päin ja kaataa lapsen. Lasten lelut ovat myös koirista kiinnostavia, ja ne saattavat napata ne leikkeihinsä.

Hyvä kirjoitus viestintäjohtajasta. Elinkeinojohtaja täällä tarvitaan, kuten kirjoituksessa hyvin oli mainittu. Eiköhän Porissa pysty joku pienemmän tittelin omaava suunnittelemaan viestintää.

Nyt suomalaiset töihin Harjavaltaan ja Raumalle niin päästään eroon maakunnan koronaryppäistä. Miksi ulkomaalaisia on pilvin pimein akkumateriaalitehtaan ja telakan töissä?

Kuukkarissa kaivetaan kaapeleita. Kävelytiet tukossa eikä korvaavia reittejä ole merkitty. Kuka vastaa turvallisuudesta?