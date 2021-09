Pääministerin hiustenleikkuu ylittää uutiskynnyksen, mutta Paavin vierailu Unkariin ei. Onko täällä Suomessa enää missään mitään järkeä?

Sinä, joka sanoit satakuntalaisten yritysten saamaa koronatukea sosiaalitueksi, etkö vieläkään ymmärrä, että tuki on hallituksen töppäilystä johtuvaa kiinteiden kulujen korvaamista. Hallitus on päästänyt rajat vuotamaan koko koronan ajan ja päästää edelleen.

Leikkipuistot, esimerkiksi Pelle Hermanni, eivät ole koirien ulkoiluttamispaikkoja.

Paljonko veroprosentti nousee eurajokiselle sote-uudistuksen jälkeen? Ollaanko tasoissa Porin kanssa? Keskituloiselle ennustetaan 5 prosenttiyksikön korotusta eli 1800 euroa vuodessa.

Miksi vuokranantaja antaa vuokraamassaan asunnossa vuokralaisen tupakoida ja siten pilata asunnon? Siitä on myös haittaa muille asukkaille ja taloyhtiölle. Tupakanhaju menee muihin asuntoihin ja rappukäytävään. Kuka maksaa remontin?

Yliopiston vaatiminen Poriin ei ole järkikysymys, vaan selviytymisstrategia. Me kuollaan sukupuuttoon ilman konkreettista houkutinta maakuntaan.

Kymmenen autoa ja kaksi moottoripyörää tarvittiin, kun kaksi kenraalia vietiin kättelemään Niinistöä. Sillä tavalla sitä ilmastonmuutosta parannetaan.

Ministeri Saarikko toi vihdoin esiin ajatuksen palkkaveron alentamisesta, jolloin verokertymän käyrällä Suomikin pääsisi oikeaan kohtaan. Mutta vasemmistoliitto Andersonin johdolla tyrmäsi asian tietysti. Sosialisteille ei käy kuin ikuinen velkaantuminen ja ihmisten veroihin näännyttäminen.

Eikö museoissa ole enää mitään näyttelyitä, kun Menot-palstalla niiden tietoja ei ainakaan ole.

Vihreät käyvät muovin kimppuun ihan aiheetta. Muovi on hyvä keksintö paikassaan. Ei ole muovin syy, että sitä heitetään luontoon ja mereen – se on ihmisen syy. Pitäisi alkaa sakottamaan roskaamisesta. Osa nuorista heittää pikaruokajätteensä auton ikkunasta luontoon.

Täydellinen puolueettomuus ja osaavat diplomaatit on Suomen ainoa tie päästä velkakierteestään, mutta se vaatisi sotahullujen väistymistä Suomen johdosta.

Kiitos Erik Sallinen (SK 21.9), älykäs ja hyvä kirjoitus.

Housut putoo, mutta maski pysyy.

Nyt on sitten Porin yliopistotoive laitettu S. Katajan nimiin. Ymmärtäkää nyt kuitenkin, että elämme ihan toista maailmanaikaa kuin viime vuosituhannella, jolloin olisi pitänyt asiassa toimia. Se juna on jo mennyt, aikaa sitten. Mihin enää tarvitaan uusia työttömiä maistereita? Tällä väestökehityksellä luulisi ymmärtävän, että enemmän tarvitaan kunnon ammattiosaajia, suorittavia työntekijöitä, joista on huutava pula. Suunnataan ne satsaukset ammatilliseen koulutukseen, toiselle asteelle ja ammatilliselle korkea-asteelle. Ammattityöntekijöistähän on yhä enemmän pulaa.

Aloitin opiskelun Vaasan kauppakorkeakoulussa 1969 täältä maaseudulta. Porista oli muutama samalla vuosikurssilla. Harmittelimme, kun Pori ei ollut korkeakoulua huolinut. Pori uskoi savupiippuihinsa. 1990-luvulla muutin Poriin ja ostin verhot Finlaysonin myymälästä, joka oli nykyisen yliopistokeskuksen kulmauksen ovien kohdalla. Hienoa, että taas on uusi polvi, joka nostaa yliopistoasian pöydälle Satakunnassa.

Pikaruokapaikoissa maksava asiakas pakotetaan tekemään itse tilaus kosketusnäytöllä. Sen jälkeen hän noutaa itse ateriansa. Syötyään asiakas on velvollinen viemään roskat, tarkasti lajitellen. Olisiko kätevintä, että asiakas myös valmistaisi itse ateriansa?

Kiitos sinulle ihana ihminen, joka nostit Prisman parkkipaikalla lempisiilihanskani tolpan päähän. Kiitos, löytyi.

Sähkön hinta on jo nyt huimassa nousussa. Mitähän tapahtuu jatkossa, kun iso osa öljylämmityksistä on muutettu lämpöpumpuiksi eli sähkölämmitteisiksi sekä autot sähköautoiksi. Pohjoismaisen pörssisähkön hinta on kaksinkertaistunut muutamassa kuukaudessa, veroton hinta jo käväisi yli 10 senttiä/kWh, kun jakeluyhtiöt myyvät jopa puoleen hintaan siitä. Seuraava hinnannostokierros ei ole kaunista katsottavaa. Pörssisähkön hinnannousuun ainakin vedottaisiin. Eli öljyt ja bensat kieltolistalle ja sähkön hinta ylös ja kuluttajaa taas höynäytettiin.