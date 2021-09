Voinko jo tänä vuonna varata asunnon Iso Karhusta, Bepopista tai Teljäntorista? Mikä vanhusten palvelukoti valmistuu ensimmäisenä? Vai tuleeko muitakin?

No nyt on uniikkia ja oikein hyvä "tikkutehtaan" ympyrä. Hieno suunnittelu, kaunista.

Li Andersson ja muut sosialistien himoverottajat. Muistakaa, että noin 18 prosenttia veronmaksajista huolehtii 80 prosenttia veroista. Ei heitä voi kuristaa hengiltä. Eikö niin, Li? Olisi varmaan aika opetella verokertymän teorioita.

Yhä useammalla todetaan uniapnea ja hoitona Cpap-laite. Sitä on syytä kuljettaa mukanaan myös sairaalaan, jos jää osastohoitoon. Siten voi myös omalta osalta huolehtia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä sairaalassa. Saa se sairastava huonekaverikin paremmin nukuttua, kun huoneessa on hiljaisempaa.

Koiran paikka ei ole lasten leikkipuistossa. On koiraa pelkäävä ihmisiä, jotka eivät sinne uskalla tulla jos siellä on koira. Koiran kakka on helppo sieltä siivota, mutta entäs virtsa? Jos ei kykene ulkoiluttamaan lemmikkiään muulla tavoin, kannattaisi miettiä, miksi koiran on hankkinut. Koirille on omat puistot.

Jokaisessa lehdessä viimeisen kuukauden aikana useita otsikoita autojen ulosajoista. Emmekö olekaan niin hyviä kuin kuvittelemme?

Kannabiksen päihdeongelmiin viittaavat unohtavat, että ruoho oltaisiin ottamassa ainoastaan lääkekäyttöön, ei alkoholin tavoin yleiseen vapaaseen käyttöön. Kannabista ei tulla saamaan apteekista kuin alkoholia konsanaan, vaan siihen tarvitaan lääkärin määräys ja varmasti ikärajakin. Älkää siis olko huolissanne koko kansan rappiosta, ja käyttäväthän jotkut päihdeongelmalliset jo nytkin laillisia lääkkeitä väärin ja laittomasti. Muistakaa, että lääkkeellä on tarvitsijansa, eivätkä väärinkäyttäjät sen tärkeyttä vähennä.

Onko rekkakuskien älykkyysosamäärä yhtä suuri kuin heidän kengännumeronsa? Kun häirikkökakarat teiden varsilla pyytävät soittamaan torvea, niin kuskit soittavat. Liikennesääntöjen vastaisesti.

Koronatapaukset vaikuttivat pieniltä metrin mittanauhalla, mutta niitä on kuitenkin enemmän kuin Porin, Rauman, Kankaanpään asukasluvut yhteensä, eli noin 138 000 tapausta Suomessa.

Luin Ilta-Sanomista Satu Hassin byrokratiahelvetistä miehensä kuoleman jälkeen muun muassa pankki- ja vakuutusasioita hoitaessaan. Osanottoni hänelle, mutta kansanedustajana hän on ollut itse tätä lakiviidakkoa säätämässä, jota esimerkiksi juuri pankkien ja vakuutuslaitosten on seuraamuksia välttääkseen noudatettava. Nykyään pankit sysäävät korvausvelvollisuuden virkailijoidensa päälle. Mikäli teet virheen työssäsi, joudut korvaamaan seuraukset sekä saat potkut. Tekee virkailijoista ylivarovaisia ja stressaantuneita. Byrokratia vaikeuttaa vuosi vuodelta enemmän ihmisten elämää.

Nyt kun on korona, niin onko järkevää tehdä pussauskoppeja? Onko tämä uusi yritys saada Porin keskustaan väkeä? Onko Kiurulta kysytty lupa? Tarviiko näyttää koronapassia?

Viestintäjohtajan sijaan Porin tulisi palkata aktiivisesti toimiva elinkeinojohtaja. Ensimmäinen tehtävä olisi panostaa kaikki voimavarat uusien elinkelpoisten yritysten hankintaan Poriin. Toinen tehtävä huolehtia siitä, että Venator siivoaa tehdasalueen kaikesta ongelmajätteestä ennen lähtöään ja huolehtii kustannuksellaan jätevesipuhdistamon sekä Ahlaisten Kipsikorven läjitysalueen laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta tulevaisuudessa. Nämä eivät saa jäädä porilaisten veronmaksajien kontolle.

Ässien alamäki lähti siitä kun Kallion Julle ei enää tullut mainoskatkoilla kaukaloon hakemaan lisäkannustusta Ässille.