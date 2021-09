”Te ketä valitatte keskustan parkkimaksuista – Viekää auto Puuvillaan ja tulkaa eurolla keskustaan”

Te ketkä valitatte keskustan parkkimaksuista. Viekää auto Puuvillaan ja tulkaa eurolla keskustaan. Itselläni ei ole rahasta kiinni keskustaan meno.

Pekka Ovaska: jos valtioiden päämiehet puhuvat keskenään arkisista aloitteista, niin siihen ei todellakaan kuulu Itämeren pelastamisesta puhuminen (SK 23.9.). Nyt ei sitä auttanut edes kirjoittamasi oodi Paavo Lipposelle.

Kristian Järvinen

Sähkön siirtohintoihin jotakin tolkkua. Seuraavaksi jonossa hammaslääkäreiden taksat. Niille ei pärjää edes Caruna.

Ristiriitaista, jos upea arkkitehtien suunnittelema Trekoli on teetetty ilman osaavaa, insinööritasoista rakennustyön viikottaista valvontaa ja työnjohtamista. Olisi lisäksi kuulunut olla osaava rakennusmestari päivittäin läsnä työtä ohjaamassa ja seuraamassa. Porissa kannattaisi oppia arvostamaan koulutukseen perustuvaa osaavaa, laadukasta ja turvallista ammattitaitoa rakennuksineen. Suunnitelmien osaava tulkintakin edellyttää oppineisuutta. Ensin alkeelliset perusasiat Porissa kuntoon, vasta sen jälkeen yliopiston hyötyjen vouhotus järkevämpää. Ainakin vielä 1950–1960-luvuilla Porissa rakennettiin ammattitaitoisesti insinöörien ja rakennusmestarien ohjauksessa. Silloin oli riittävästi myös osaavia, suomenkielisiä ohjeita ymmärtäviä, ammattitaitoisia rakentajia. Laatutietoista tsemppiä, Pori.

Jos et vieroksu töitä, niin kyllä kaikille jotain löytyy. Esimerkiksi siivoojia ja lehdenjakajia tarvitaan aina, ja kyllä mieskin osaa siivota tai ainakin oppii siivoamaan. On myös erilaisia TE-toimiston kursseja eri ammatteihin. Ja aikuisopiskelijana saat päivärahaakin. Myös työkokeiluun voi mennä ja itse valita/nähdä työtä ja saa noin 9 euroa työttömyyskorvauksen lisäksi. Kannattaa olla töissä, niin eläkekin on parempi.

Yrittämällä työtä saanut

Kai nyt Porin päivän kunniaksi ikäihmisten hoitolaitoksissa tarjotaan porilaiset. Maistuisi varmaan.

No nyt on uniikkia ja oikein hyvä "tikkutehtaan" ympyrä. Hieno suunnittelu, kaunista.

Lapset ja nuoret opetetaan koulussa opetussuunnitelman mukaisesti kriittisyyteen jo pienestä pitäen, joten ei liene kovinkaan suuri yllätys, että he näin oppivat myös kyseenalaistamaan auktoriteetteja, jotka nimenomaisesti tarjoavat oikeaa "tietoa" ja myös vahvistavat tämän "tiedon" oikeellisuuden sekä pyrkivät vahvistamaan sanaa erityisesti kasvatusmielessä – toisin sanoen asettamalla yhteiskunnalliset normit, siis sen mikä on yleisesti hyväksyttävää ja tavoiteltavaa. Onko tämä sitten hyvä vai huono, niin sen saa jokainen tykönänsä päättää, mutta ristiriitaista toki yhtä kaikki.

Porissa ei tietääkseni ole matkakeskusta vaan kaupungin (ja ehkä koko maailman) suurin bussipysäkki. Onko samaa mieltä olevia?

Suomen Porista 13.8. lähetetty kirje Latviaan perillä 22.9. Outoa sinänsä, kun paketit sinne menevät jopa kahdessa päivässä perille.

Porin kaupunki otti käyttöön ePassin, jonka tarkoituksena on tukea tasavertaisesti henkilöstön työhyvinvointia. Tasavertaisuus ei toteudu määräaikaisissa työsuhteissa, joissa työsuhde on poikki esimerkiksi kesällä. Edun saa käyttöön vasta loppuvuodesta pienimuotoisena. Samalla käytöstä poistuivat myös muut kaupungin alennukset liikuntapaikkoihin. Uudistus ei siis ole tasavertainen, vaan syrjii määräaikaisessa työsuhteessa olevia työhyvinvoinnin kustannuksella.

Niinhän se menee, että palkataan "sopiva" konsultti, määritellään toimeksiannolle "sopiva" lopputulos, ja sitten pestään kädet.

Pesäkarhujen pelinjohtaja, eikö olis syytä tehdä jotain muutosta pelaajajärjestykseen, kun numerot 1 ja 2 ei onnistu ollenkaan.

On oikein suotavaa, että sotaisa USA eriytyy Euroopasta ja hakee sotiensa tukijat muualta, sillä sotiminen on kallista puuhaa.

Mikä kumma saa aikuisen miehen vaihtamaan perusoluensa hipstereiden IPAan, APAan, ÖPÄän ja HÖPään?

TUOTEKOPIOINTI (tekstari 24.9.)? Otas kaveri selvää. Missä ja milloin mölkky on kehitetty ja koska tullut Poriin? Kyykkä satoja vuosia vanha, eikä suinkaan vieraslaji. Googlettamalla sinullekin oikeaa tietoa.