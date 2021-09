Tulisipa jo talvi ja sähköpotkukelkat.

Auringosta säteilee ilmaista energiaa maapallolle 8 000 kertaa niin paljon kuin ihmiskunta kuluttaa. Miksi siis ilmastonmuutoksen torjunta on niin vaikeaa? No, koska aurinkoenergia on ilmaista.

Satakuntalaiset yritykset saivat muhkeat 27 miljoonaa euroa häiriötukirahoitusta, joka johtunee koronasta. Ihmetystä herättää, kuinka tuki kelpaa – sehän on yritysten ja oikeiston inhoamaa valtiolta tulevaa sosiaalitukea.

Sinä joka ehdotit Iso-Karhusta kulttuurikeskusta, niin sinulla varmaankin on mielessä maksaja myös sille lystille? Lippu- ja mainostulot tuskin kattavat muhkeita kuluja.

Ei meillä ainakaan tulee Wilmaan turhia viestejä koulusta. Ehkä niistä viesteistä pitäisi ymmärtää se, että ehkä se on juuri sinun lapsesi, joka häiritsee tunnilla ja haittaa muidenkin keskittymistä koulunkäyntiin.

Toimittajat, tehkää juttu vanhusten asumisvaihtoehdoista sellaisissa tilanteissa, kun he eivät enää voi asua kotona. Pitääkö olla erittäin huonokuntoinen tai rikas, jotta saa hyvää hoitoa ja mukavan uuden kodin? Mitkä on vaihtoehdot?

Koronatekstarissa (19.7.) oli virhe. Jos metrin mitan ajatellaan edustavan Suomessa koronaan sairastuneita, niin koronaan liittyviä kuolemia on silloin 7,77 mm eikä 77,7 mm. Pahoittelut virheestä! T

Kyseisen tekstarin lähettäjä

Kävin Käppärän hautausmaalla sunnuntaina isäni ja veljeni haudoilla. Olin kauhuissani, kun joku oli varastanut callunan, mutta oli sentään jättänyt muutaman. Luokseni tuli pariskunta ja he sanoivat, että heidän omaisensa haudalta oli myös varastettu calluna. Törkeää. Onko varkaalla omatuntoa?

Meneekö yksityisyydensuoja todella koronan leviämisen edelle? Helpoin, nopein ja halvin tapa estää koronan leviäminen on kuumeen mittaus jokaiselta työpaikalle tulevalta. Jos lämpöä yli 38 astetta, niin työpaikalle ei ole tulemista. Akkutehtaalla 86 tartuntaa ja 200 altistunutta eli 286 työntekijää poissa ainakin 10 päivää. Kallista touhua ja mikä pahinta, Avi puuttuu pian asiaan ja alkaa sulkea yhteiskuntaa Satakunnassa.

Aarnintien 2-vuotias bussifani lähettää terveisiä ja kiitokset Porin Linjojen vilkuttaville ja joskus myös tööttääville bussikuskeille.

Mistä ehkä mahtaa johtua teknologiateollisuuden työvoimapula? Minna Helle etunenässä on vuosikaudet vaatinut palkanalennuksia ja muita heikennyksiä työntekijöille. Kyllä palkalla pitäisi pystyä kustantamaan vuokransa/asuntolainansa ja muut laskut, elämiseenkin pitäisi jotain vielä jäädä. Sama kohtalo on odotettavissa Metsä - ja UPM-nimisissä konserneissa.

JOS KOIRAT eivät saa tulla Pelle Hermannin puistoon, eivät ne pääse ollenkaan ulos. Ei perheet niitä erikseen kuljeta ulkona. Miettikää vähän muutakin kuin omaa napaanne. Mitä häiriötä koirista on puistossa? Jumalan luomia ovat, kuten sinäkin.

Raumalla ja Porissa on menossa Sote-kyytien välityksen kilpailu. Toivottavasti molemmat kaupungit ottavat oppia Kessotesta ja jättävät huomiotta miljoonatappioita tekevän FCG:n.

Oli aivan selvää, mikä oli lopputulos, kun Porin yliopistotarpeen selvitysmies piti ottaa Turusta asti. Eikö omassa maakunnassa kukaan pystynyt asiaa arvioimaan?

ON EPÄREALISTISTA vaatia tässä tilanteessa Poriin yliopistoa. Krista Kiuru ja Porin kaupunginhallitus viisaasti ymmärtävät sen.

Tuotekopiointi on kyllä härskiä puuhaa. Nytkin ollaan porilaisen perinnepelin mölkyn kilpailijaksi lanseeraamassa jotain karjalaista kyykkää. Kuuluuko tuollainen vieraslaji edes tänne?

MuSan naiset Kakkoseen. Onnittelut. MuSan miehillä sama suunta. Onnittelut.

Ennen kuin kirjoittelee tekstaripalstalle mielipiteitä, niin kannattaisi tarkistaa faktat. Jokamiehenoikeudella saa luonnossa liikkua jalan, hiihtäen, pyöräillen, ratsastaen ja veneillen riippumatta, kuka omistaa maa-alueen.