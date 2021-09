Mitä nyt puidaan, mistä valitetaan, ehkä jotakin jopa kehutaan? Tässä päivän tekstarit.

Meriveden sameus kesällä on ollut todellista myös Porin ja Merikarvian välillä. Tänä kesänä on tuulet puhaltaneet usein pohjoiselta kantilta, jolloin merivesi on ollut matalalla. Alhainen vesi näyttää samealta. Kun tuulet kääntyvät etelän suuntaan, nousee vesi ja vesi näyttää kirkkaammalta näin syksyllä, kun sinilevä on vedestä vähentynyt. Hyviä ja suotuisia tuulia sinne Luviallekin.

Puistovahdit vain pyörivät kahden metrin päässä toisistaan kahvilarakennuksen vieressä, kun koirat tuodaan Pelle Hermannin leikkipuistoon ulkoilemaan samalla, kun perheen lapsetkin. Yhdellä kyltillä merirosvolaivan luona ei ole vaikutusta.

Uskomatonta! Apetit-pakasteparsakaalipussin tuoteselosteessa luki: alkuperämaa Ecuador. Kyllä tähän aikaan vuodesta pitäisi vielä saada Suomessa tuotettua kaalia kuin kaalia. Kuluttajat, olkaa valppaina.

Kyllä liikenneympyröissä kolisee tavallisen taajaan ja yleensä sekin on ihmisen syytä. Ei mitään päätien jarruja Kiikoisiin, vaan eritasoliittymä. Jos Kiikoinen olisi Savossa, niin siinä olisi jo eritasoliittymä.

Sinulle joka ihmettelit henkisen valmennuksen käyttöä: ihmetteletkö kaikkea muutakin, mitä et ymmärrä lehtien palstoilla?

Ensilumenladun latumaksuilla Rovaniemellä kerätään 20 000 euroa, mikä kattaa huomattavan osan kustannuksista. Porissakin voitaisiin soveltaa samaa ideaa. Säilölumesta, syksyllä tykitetystä ja luistinradalta kerätystä lumesta tehtäisiin ensilumenlatu. Käyttäjät maksaisivat erisuuruista käyttömaksua: oletko aikuinen, lapsi, ulkopaikkakuntalainen... Porissa erittäin paljon hiihtoa harrastavia ja myös kilpamielessä harjoittelevia nuoria. Heille suotakoon paremmat mahdollisuudet harrastaa maailman parasta liikuntamuotoa.

Olen odottanut ministeri Krista Kiurun tiukkaa vaatimusta Porin yliopistosta, turhaan. Eikö hän olekaan porilainen?

Työtön 57-vuotias: jos sinulle jää vuokran jälkeen vain 90 euroa, olet oikeutettu Kelan toimeentulotukeen. Vuokran, vesilaskun ja sähkölaskun ja esimerkiksi reseptilääkkeiden jälkeen sinulle pitää jäädä 504,60 euroa kuukaudessa.

Poliisia tai pysäköinninvalvontaa kaivattaisiin iltaisin ja viikonloppuisin Rinteentiellä Musassa. Vai onko jalkapallovanhemmilla erityisoikeus pysäköidä kieltoalueelle liikenteen tukoksi?

Ei ole tarpeen saada puolta toria 3 tunnin parkkipaikoiksi, kun keskustan loputkin vähät kaupat ovat siirtyneet tai siirtymässä Puuvillaan.

Työvoimapula on niin kauan, kun kaikilla on mahdollisuus valita ottaako työtä vastaan vai ei. Pitääkö sen takia hankkia ulkomaalaista työvoimaa, kun kantaporukalla on mahdollisuus kieltäytyä työstä? Toki porukassa on myös ei-kantaväestöä.

Olen tässä miettinyt, että uimallako ne nykyään postin tuovat, kun Englannista kestää kokonaisen kuukauden kirjeen tulla perille? Kotimaassa on vissiin hevoset käytössä, posti tulee kahdessa viikossa. Mutta tulosta tulee, ja se on hyvä.

Se, joka tekstarissaan (SK 22.9.) väittää, että polkupyörällä saisi liikkua siellä missä kävellenkin, on niin väärässä kuin väärässä olla voi. Luehan samasta lehdestä juttu sähkölautojen tehovalvonnasta. Niitä koskevat samat säännöt kuin fillareitakin. Jalkakäytävä ei ole pyörätie. Pyörätie merkitään aina erikseen.

Vuosisatojen takaisista jokamiehenoikeuksista ei löydy mitään mainintaa, että oikeus liittyisi ajoneuvoilla tapahtuvaan liikkumiseen. Jokamiehenoikeus on siten yksiselitteisesti oikeus ainoastaan jalkaisin tapahtuvaan liikkumiseen, kuten julistuksessa on mainittu.

Olipa mukava pitkästä aikaa lukea Harri Aallon tekstiä. Toivoisin näitä rohkeita ulostuloja useamminkin. Aiheita riittää.

Frisbeegolf on hieno laji, harmi että vapaan kasvatuksen lapset pilaavat sen. Varastavat kiekot röyhkeästi jopa aikuisilta. Lasten vanhemmilla ei taida olla aavistustakaan, mitä ne touhuavat iltaisin Kirjurissa, Porkassa ja Ulvilassa. Poliisin puhelu voi auttaa tietämään. Kiekon varastaminen on rikos.