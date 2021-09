Ei millään pahalla, mutta en voi mitenkään ymmärtää, että naispesäpallossa jotkut tarvitsevat henkistä valmennusta.

Asun Porissa, aloitin yliopisto-opintoni Joensuussa, jatkoin niitä Tampereella, ja nyt kirjoitan etänä väitöskirjaa Porista käsin Turun yliopistoon. Joskus tullut mieleen, kuinka paljon helpommin kaikki olisi käynyt Porin omasta yliopistosta käsin.

Kiikoisiin riittävän iso liikenneympyrä, niin lakkaa rytisemästä. Näin kävi Häijäässäkin, kun sinne rakennettiin ympyrä aikoinaan. Turha keksiä pyörää uudestaan ja haaskata varoja kalliiseen suunnitteluun.

Sain Fortumilta tuntuvan miinus- eli hyvityslaskun, mitä asiakasneuvonta ei osannut selittää. Kuulin vastaavasta toisaallakin. Onkohan kyse asiakkaan sitouttamisesta ennen sähköpörssin "räjähdystä" vai onko ilmaisia illallisia sittenkin olemassa? Kun ei vaan joulun alla iskisi takaisin.

Pysytäänpä sentään totuudessa. Kukaan ei ole kieltänyt mummoa, eikä muitakaan lämmittämästä puuhellaansa.

HYVÄ RAIKKU. Luin kirjoituksen sinusta SK:ssa. Olet saanut paljon aikaan positiivistä, arvostan sinua paljon. Tervetuloa Poriin.

Sähkölaudoista kirjoittaneelle (SK 19.9.) tiedoksi, että polkupyörällä saa liikkua lähtökohtaisesti siellä, missä kävelijätkin. Toisen mailla saa liikkua jokamiehenoikeuteen perustuen, kunhan ei mene toisen piha-alueelle.

Ihmeellistä vastuunsiirtoa liittyen Koskelan tapaukseen. Koululla on mahdollisuuksia toimia koulukiusaamisen estämiseksi, mikäli vain rohkeita ja vastuullisia aikuisia koululta löytyy. Myös koulun tulee tehdä vanhempien kanssa yhteistyötä, ja mikäli tässä vaiheessa huomataan lastensuojelullista huolta, niin yhdessä haetaan tai ilmoitetaan lastensuojelullisesta huolesta. Lastensuojelun tarkoitus ei ole pakkotoimien toteutus, vaan perheen tukeminen.

Ympäri vuoden auki oleva kulttuurikeskus Iso Karhuun: taidetta, tanssia ja musiikkia. Bändeille tiloja harjoitteluun ja esiintymisiin. Taiteentekijöille tiloja ja gallerioita. Tanssisali. Ravintola- ja kahvilapalvelut. Jazz-museo. Kattoterassin yhteyteen sauna ja majoitusta.

Puolet torista 3 tunnin parkkipaikaksi. Vastaus Puuvillalle.

Hyvä Erik Sallinen (SK 21.9.), sanoit, että parasta kokemusta ministerin luottamustehtävään on aikaisempi kokemus valtioneuvoston jäsenyydestä. Saattaa ollakin, mutta päästäkseen valtioneuvostoon pitää olla kokemusta elämästä, johtamisesta ja vastuusta. Ei noita asioita vaan voi lähteä hallitukseen opettelemaan kirkasotsaisena ideologina.

Taisi Ässien maalivahtien palkkaaja ja maalivahtivalmentaja epäonnistua.

Jos Huittisissa koulun rakennuskustannus on noussut ilman yhtään lapionpistoa 35 prosenttia, niin ainoa järkevä päätös on siirtää koulun rakentaminen seuraavaan taantumaan.

Huittisissa koulun käynyt

Työmarkkinatuen saaja: käypä tarkistamassa Kelassa oikeutesi asumistukeen ja toimeentulotukeen, jotta saat vähän pelivaraa talouteesi. Ja eikä se ulosotto ole tainnut viedä kaikkea sitä, mikä ylittää 700 euroa...

Fiksuimmat fillaroitsijat ovat niitä, joilta älypuhelin vielä puuttuu tai eivät ole jääneet sen totaaliorjuuteen. Puhelinaddikti + polkupyörä/ mopo/mopoauto = vaarallinen yhdistelmä.

Kannabisvero, tupakkavero, viinavero, bensavero, sähkö(auto)vero ja alv, se pitää maksaa aina.

Onpa kurjaa, että Satakuntatalo on rempassa. Toivottavasti nuoret Helsinkiin muuttavat opiskelijat löytävät asuntoja muualta. Kilpailu on raakaa.

Vai huolestuttavat asenteet pyöräilijöitä kohtaan (SK 20.9.). Onhan fiksujakin pyöräilijöitä toki olemassa. Piittaamattomia on kuitenkin paljon. Täällä yksi usean pyöräilijän jalkakäytävällä runtelema pelkää tosissaan. Sähköpotkulautaterroristit lisääntyvät huolestuttavasti. Uskallanko enää kävellä ollenkaan?

Biopolttoainetta öljylämmittäjille suositeltiin (SK 20.9.). Onko sitä jo saatavana?

Meriveden sameus kesällä on ollut todellista myös Porin ja Merikarvian välillä. Tänä kesänä on tuulet puhaltaneet usein pohjoiselta kantilta, jolloin merivesi on ollut matalalla. Alhainen vesi näyttää samealta. Kun tuulet kääntyvät etelän suuntaan, nousee vesi ja vesi näyttää kirkkaammalta näin syksyllä, kun sinilevä on vedestä vähentynyt. Hyviä ja suotuisia tuulia sinne Luviallekin.

Puistovahdit vain pyörivät kahden metrin päässä toisistaan kahvilarakennuksen vieressä, kun koirat tuodaan Pelle Hermannin leikkipuistoon ulkoilemaan samalla, kun perheen lapsetkin. Yhdellä kyltillä merirosvolaivan luona ei ole vaikutusta.

Uskomatonta! Apetit-pakasteparsakaalipussin tuoteselosteessa luki: alkuperämaa Ecuador. Kyllä tähän aikaan vuodesta pitäisi vielä saada Suomessa tuotettua kaalia kuin kaalia. Kuluttajat, olkaa valppaina.