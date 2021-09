"Joku ihmetteli, mikseivät varhaiskasvatus ja koulu puuttuneet ajoissa Koskelan tapaukseen – Epäilemättä asiaan on puututtu, mutta näillä toimijoilla ei ole juurikaan valtaa toimia”

Joku ihmetteli tällä palstalla, mikseivät varhaiskasvatus ja koulu puuttuneet ajoissa Koskelan tapaukseen. Epäilemättä asiaan on puututtu, mutta näillä toimijoilla ei ole juurikaan valtaa toimia. Vanhempien valta lapsen asioissa ajaa aina ohi muiden. Varhaiskasvatuksen ja koulun vaihtoehdoksi jää lastensuojeluilmoitus, koska vain sitä kautta voidaan ryhtyä pakkotoimiin. Reitti on toivottoman hidas ja toimenpiteet usein olemattoman varovaisia ja näennäisiä.

Koskelan murha oli ikävä tapaus, jollaista ei pitäisi päästä tapahtumaan. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opettajat osana oppilashuoltoa puuttuvat havaittuun kiusaamiseen. Koulu ei kuitenkaan ole yhteiskunnassa tällaisissa tapauksissa ainut toimija, ja sen toiminta ei lakisääteisesti koske oppilaan vapaa-aikaa. Vastuu on lastensuojelulla ja poliisilla.

Ehdottoman outoa ja uniikkia. Eetunaukiolla olleet kukkatelineitten kukat olivat vielä hyväkuntoisia. Kenen toimesta ne piti korjata pois viikko ennen Porin päivää?

Pyörävaino on Porissa lisääntynyt parin vuoden aikana. Sinä Nortamonkadulla partioiva vihainen, viiskymppinen mies: ensi kerralla selitä ystävällisesti 15-vuotiaalle, että hänen olisi parempi pyöräillä autojen seassa, äläkä ala tönimään.

Satasairaala on maineensa ansainnut. Menin päivän myöhässä leikkauksen valmisteluun, silti sydänfilmi ja verinäyteajat järjestyivät, ja aortan avaus seuraavana päivänä muutamassa tunnissa.

Paras tv-ohjelma jo vuosia: Pitääkö olla huolissaan?

Mummo ei saisi puuhellaansa lämmittää, mutta kannabista saisi poltella. Kuinka kauan tämä kansa katselee tätä naurettavaa pelleilyä?

Porin keskustassa just tämä on erikoista ja ärsyttävää, kun pyörätie loppuu yhtäkkiä. Sujuva liikkuminen pyörällä ei siis niin vain onnistu.

Ikävää, että Kamomillapuistossa esiintynyt ilkivaltaa. Mutta ei leimata kaikkia 8–14-vuotiaita ilkivallantekijöiksi. Pistäydyin viime keskiviikkona noin kello 19 kyseisessä puistossa, jossa tämän ikäisiä nuoria oli koolla. Asiallisesti käyttäytyivät, yksi nuori poimi välittömästi tiputtamansa roskan toisen nuoren huomauttaessa tästä. Jossain tämän ikäistenkin pitää saada viettää aikaa.

Hienoa kuulla, että opettajat puuttuvat oppilaiden myöhästymisiin ja laittavat niistä tiedon Wilmalla vanhemmille. Parikin minuuttia on myöhästyminen. Täsmällisyys pitää opettaa jo kotona.

Sinulle, jolle palkasta jää vain sosiaalituen verran: olen itse työttömänä kolmatta vuotta, 57-vuotias, joten kukaan ei ota minua edes tukityöllistettyyn osa-aika työhön. Saan kelasta työttömyyspäivärahaa 540 euroa kuukaudessa. Tästä vuokraan menee 450, jää siis 90 euroa elämiseen kuukaudessa. Kun en pystynyt maksamaan elatusmaksuja, kertyi kaikki velaksi minulle ulosottoon. Ollessani vielä työssä 2018, vouti ulosmittasi palkastani kaiken, mitä tienasin yli 700 euron. Palkkani oli tuo 700 euroa kuukaudessa. Kun kerran kadehdit Kelan tuella eläviä, jää työttömäksi ja nauti laiskasta elämästä.

Söin vain vegeruokaa, mutta sitten tuli anemia. Käskettiin syödä liharuokia, maksaruokia, veriruokia, lisäksi rautalääkettä.

Nyt näyttää siltä, että on tyytyväisiäkin tahoja, kun ovat saaneet Business Finlandlta koronatukea. Ja kuinka totaalisesti Mika Lintilää lyötiin vuosi sitten asian hoidosta kaikkitietävässä mediassa. Joka tuki kuitenkin kasattiin tyhjästä yhtäkkiä auttamaan firmoja.

Matti Tuominen

Maaseudun bussikuski: kyllä sähkön hinta saa paljon nousta ennen kuin sen lataaminen auton käyttövoimaksi on kalliimpaa kuin bensan tankkaaminen.

Niin hyvä kirjoitus Venla Laineelta koronasta ja opiskelijoista. Urheilutapahtumiin, ravintolaan ja teatteriin pääsee kyllä, mutta ei opiskelemaan. Ammattikorkeat ja yliopistot on saatava lähiopetukseen välittömästi. Moni nuori on jo rokotettu, vielä maski päähän ja kouluun. Niille, jotka eivät uskaltaudu koululle, voidaan laittaa kamera nauhoittamaan liveopetus. Nuorille on jäänyt liikaa elämätöntä elämää ja pian heitä kutsuu jo aikuisen arki. Tällaisen keski-ikäisen elämään koronan vaikutukset ovat olleet huomattavasti pienemmät. Suru nuorten puolesta on suuri.