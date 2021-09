"Lounaspaikoissa en ymmärrä, että asiakkaan pitää palauttaa astiat – Pitäisikö hänen vielä tiskatakin?”

Lounaspaikoissa ymmärrän, että asiakas noutaa itse ruokansa. Astioiden palautusta en ymmärrä. Asiakas on maksanut lounaansa. Pitäisikö hänen vielä tiskatakin? Miten henkilökunta voi tietää näin korona-aikaan, mikä pöytä ja tuoli on puhdistettava seuraavaa asiakasta varten, jos tyhjiä astioita ei enää pöydällä ole? Joudut häärimään kuin entinen piika ja joudut vielä aterioimaan likaisessa pöydässä. Ei hyvä.

Olette varmasti kaikki huomanneet, ettei sähkösopimuksia tarvitse enää kilpailuttaa. Hoitavat nuo puhelimeen soittavat lobbarit sen liiankin hyvin.

Klasipruukin asukkaat ovat heittäneet jätteitä ojaan. Kun kaupungin puolesta se siivotaan, niin taas valitetaan. Jokainen asukas voi aidata oman pihansa ja vahtia omat lapsensa.

Miten on mahdollista, että työkykyinen ihminen voi elää toimeentulotuella koko elämänsä? Työssä käyvä tai työeläkettä saava veronmaksaja ei ymmärrä sitä.

Sähkölaudat on tarkoitettu yhden henkilön liikuttamiseen. Olisi suotavaa, että holtiton ryhmämatkailu laudoilla lopetetaan välittömästi. Läskipyörille ei ole mitään käyttötarvetta kaupunkialueella. Polkupyörä on ajoneuvo, joten sillä on ajo sallittu yleisellä tieverkostolla sekä omalla maalla. Kaikkialla muualla ajo edellyttää lupaa aluetta hallinnoivalta.

Suomen koronatilanne 17.9.2021 metrimitalla hahmoteltuna. Jos yksi metri vastaa Suomen populaatiota, niin todennettuja koronatapauksia on ollut yhteensä 24,6 mm. Koronaan liittyviä kuolemia on ollut 0,19 mm. Jos taas sairastuneet vastaavat metrin mittaa, niin koronaan liittyviä kuolemia on 77,7 mm.

BASF on osoittanut Harjavallassa täydellisen vastuuttomuutensa koronan suhteen, joten mitenköhän tulee olemaan ympäristöasioiden suhteen?

Jukka Tuori ei voisi enempää oikeassa olla. Seuraavaan hallitukseen vaaditaan rohkeutta. Välimaakin on varmaan samaa mieltä.

Pori palkkaa viestintäjohtajan? Eikö viestintäpäällikkö olisi ollut kaupungin organisaatioon riittävä? Näyttää siltä kuin joku konsultti olisi ohjeistanut uutta kaupunginhallitusta. Tässä ilmainen neuvo päättäjille: Viestintäpäällikkö on parempi, ja tehtävän voi aloittaa sitten kun nykyinen kaupunginjohtaja jää eläkkeelle – siihen saakka tällaiset ovat turhia kulueriä.

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen mielipidekirjoitus (SK 17.9.) osoitti, että Sdp:ssä on ainakin yksi edustaja, joka pistää terveen järjen puoluepolitiikan edelle.

Minäkin tarkistaisin voidessani vuokralaisehdokkaan rikostaustan. Sakot on pieni juttu sen rinnalla, että suojaa itseään ja omaisuuttaan.

Meillä on hallituksessa puolue, joka kannattaa kannabiksen käytön, hallussapidon, valmistuksen ja myynnin sallimista. Samaan aikaan esimerkiksi Porin perusturva haluaa yksikköä päihdeongelmaisille lapsille. Eikö tässä ole valtava ristiriita? Nyt jo lapset siis käyttävät huumeita. Kyllä nyt on niin, että järki hoi, äly älä jätä.

Minua on viime aikoina hämmästyttänyt valtiopäiväneuvos Mikko Elon myöhäisherännäisyys. Yliopisto ja liikenneasiat olisi pitänyt laittaa kuntoon jo hänen aktiiviaikanaan. Taisi ura kulua paremminkin erilaisiin vastaansanomisiiin.

Pekka Tammi