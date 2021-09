"Pori hankki keväällä 24 fatbikea ja puolet on ollut lainattavissa. Entä toinen puoli?”

Porin kirjastosta on saanut lainata keväästä asti läskipyöriä. Lainaukset pistettiin kuitenkin toistaiseksi jäihin pyörävarkauksien vuoksi

Vapaa-ajan asuntoa ei ole saanut ottaa vakiasunnoksi ilman muutoslupaa. Mitä sanoo verottaja nyt, kun niitä on otettu työpaikoiksi – muuttuuko verotus ?

Poliisin pyörähuutokaupasta vielä sana minultakin. Olen aivan tavallinen itselleni pyöränhuutaja. Huutokauppa sujui mielestäni hyvin, pyöriä oli yli 170, joten se kesti kolme tuntia. Jos niitä olisi alettu esittelemään aikaa olisi mennyt tuplasti ja vaikea sinne on päästää tuollaista ihmismäärää kiertelemään, kun pyörät ovat tiiviissä jonoissa asetettu myyntiin. Huutokauppaostoksissa on aina otettava riski. Jos ei uskalla, niin mene ostamaan kaupasta takuun kanssa pyörä.

Venator lopettaa pigmenttitehtaan Porissa. Kannattaisi hallituksen ja puolustusministeriön lopettaa neuvottelut hävittäjäkaupoista amerikkalaisten kanssa.

Täältä periferiasta katsottuna Puuvilla on aivan keskustassa. Mukavaa, kun on aina autolle maksuton paikka ja saman katon alta löytyy kaikki tarvittava, eikä tarvitse kanniskella kasseja pitkin poikin. Kyllä sinne Eetunaukiolle on mukava piipahtaa kesän lämmössä jätskiä syömään, mutta kuka hullu nyt siellä tuiverruksessa haluaa kulkea? Joen toisella puolella käyn, jos tarvitsen kankaita tai huvituksia, kuten elokuvia tai teatteria.

Voi kunpa Kotikatu, Metsolat ynnä muut tulisivat Ylen kanavilta, niin myös kaikki ne, kenellä ei ole Areenaa saatavilla voisivat niitä katsoa. Heitä on paljon, ja iäkkäitä, jotka haluaisivat katsoa muuta kuin remontti- ja ruokaohjelmia.

Putkikatseinen Mikko Elo näkee vain Helsingin. Jos mikä, niin oikorata Helsinkiin on utopistinen ajatus. Kyllä se Helsinki siellä pysyy, vaikka kauluspaitaköyhälistön juna myöhästyy muutaman minuutin.

Aika usein tällä palstalla pilkataan ja haukutaan syystä tai toisesta yhteiskunnan tukia saavia ihmisiä. Koronatukiaisia saaneet yritykset lukeutuvat myös näihin "yhteiskunnan loisiin", jos tarkkoja ollaan. Ei siis kannata heitellä niitä pilkkakirveitä kovin huolettomasti.

SINULLE joka vaadit sosiaaliturvaan leikkauksia. Euroopan neuvosto moittii Suomen sosiaaliturvaetujen vähimmäistasoa riittämättömäksi, eikä se täytä peruskirjan vaatimuksia. Väärinkäyttäjät on luku erikseen, ei niistä voi kaikkia rangaista.

Olen ihmetellyt Samkin opetusta. Uudet opiskelijat aloittivat kolme viikkoa sitten, ja monta päivää pidetään kotona etäilemässä. Missä lähiopetus, niin kuin vanhoina hyvinä aikoina? Opettajan selittäessä "kädestä pitäen" oppii paremmin kuin kotona koneen ääressä istuen.

Kauppatorin Sarpi sinua kaivataan. Hyvät ja monipuoliset täytetyt sämpylät sai joka aamu. Terveelliset leivät. Moni kahvila saisi ottaa mallia. Vaalea kinkkusämpylä on out. Avatkaa Sarpi pian.

Aila Tuula Isotalo osuit taas kerran asian ytimeen (SK 16.9.).

Yritys saa lain mukaan tietää työntekijänsä terveystiedoista sen verran, että onko terveydentila työtehtävään sopiva vai ei. Sen päättää lääkäri. Mikään muu ei työnantajalle kuulu, varsinkaan rokotukset.

Työnantajan edustaja

Suomen väestöstä puolet ei ole perusterveitä tai ikänsä puolesta koronan riskiryhmään kuulumattomia. Se siitä, ettei korona ole kovinkaan vaarallinen perusterveille ja nuorille. Perusterveiden ja nuorten ei pidä omalla vastuuttomuudellaan uhata riskiryhmiin kuuluvien elämää.

Kyllä poliiseilla pitäisi olla oikeus tarkastaa tulevien vuokralaistensa rikostaustan, kun heitä uhkaillaan monesti myös siviilielämässä. Käräjäoikeuksien tuomareille sakkoja monien paljon pahempien rikosten alakanttiin määräämistä tuomioista. Koko oikeuslaitos tarvitsisi pikaista muutosta.

Kiitos Jari Lepistö erittäin asiallisesta ja totuudenmukaisesta kommentistasi. Nyt tosiaankin sanoista tekoihin ja kustannusten järkevään suunnitteluun, jotta saadaan hyvät tavoitteet toteutetuksi.