Olisikohan apua lääkärien ja hoitajien jaksamiseen, jos palautettaisiin osastoille sihteerit tekemään kirjalliset työt?

Kitisijät menkää sieni- tai puolukkametsään, niin loppuu se kitinä. Aivan upean fiiliksen saatte samalla.

Metsästä tullut

Päästöjä pitää pienentää, mutta melusaastetta saa suurentaa? Onko sellaisen ihmisen aikuistuminen kokenut jonkun kolauksen, jonka mielestä maailman pitää raikua, kun minä etenen – se on voiman ääni?

Puuvillaa kaupunkiin päätettäessä vakuutettiin, että ei se keskustaa kuihduta, päinvastoin, elävöittää sitäkin. Jaa-a, miten kävi? Keskusta on melkoisen kuollut, ja valtaosa liikkeistä on sen myötä katsonut parhaaksi siirtyä Puuvillaan. Kyllä surettaa keskustan puolesta.

Mielenkiintoinen juttu energiatodistusten käytön vähäisyydestä Porissa. Ei kuitenkaan yllätä, kun muistaa Porin hallinnon moton: "Me teemme aina oikein. Meitä ei Helsingistä määräillä." Kokemusta muutamalta vuosikymmeneltä on.

Viherpiipertäjien politiikka puree. Ympäristöministeriö kovistelee ”yhtä tyhjän kanssa” -lappua (energiatodistusta), ja rakennusinsinööri mainostaa etusivulla, että häneltä saa, kunhan panee tukon euroja väliin.

Artikkelissa asuntojen energiatodistuksista (SK 13.9.) ympäristöministeriön ympäristöneuvos Maarit Haakana sanoi, että jos on hyvä energialuokka, asunnossa on todennäköisesti pienemmät energiakustannukset. Jos ei tällaisella oivalluksella pääse energianeuvokseksi, niin ei millään.

Kristian Järvinen

TEATTERITAPUTUKSET voidaan ottaa ihan rennosti. Kyllä taputukset elävöittävät esitystä. Tekevät näytelmästä oikeaa teatteria, jossa yleisön ja näyttelijöiden kesken on näin vuoropuhelua.

Luulisi, että puoluekokouksessa olisi jotain muuta mietittävää kuin kannabiksen laillistaminen. Eipä tarvitse vihreitä äänestää, kun olette huumeiden kannalla. Seuraavaksi sitten kokoustatte, että puilla lämmitettävät saunat verolle.

Rauman kaupunginjohtajan valinnan salailua ei pidä ihmetellä. Salailu ja juonittelu ovat yleistä Suomessa, jopa kaikista ylimmissä viroissa. Esimerkkinä Suomen ja Naton isäntämaasopimus, joka tehtiin röyhkeästi kansan ja eduskunnan selän takana. Nämä juonittelijat saavat edelleen jatkaa suuripalkkaisissa viroissaan.

Vaarattomia riistakolareita sekä suurpetokohtaamisia sinulle ja ystävillesi, metsästyksen vastustaja. Toivotaan myös, ettei merimetsopopulaatio pesi naapuriksi.

Metsästäjä

Hyvä Kaarina Davis, milloin on tultu siihen pisteeseen, että "maalla asujat joutuvat kuuntelemaan aseiden pauketta ja pelkäämään omankin turvallisuutensa puolesta"? Kyllä on erikoinen väite. Itselläni riista on kuulunut aina ruokalistalle, ja mieluummin tosiaan katson sitä hirveä lautasellani kuin autoni tuulilasilla. Ei se riista ehdi kärsiä, kun se ammutaan nopeasti ja oikein.

Kaarina Davis (SK 12.9.) unohtaa mainita, että karhuja oli Luken mukaan Suomessa vuonna 2014 noin 1 500 ja tänä vuonna noin 2 800. Näin vaikka vuotuinen metsästyskiintiö on jo lähes 500. Hyvä, että kantaa edes yritetään pitää kurissa.

Poliisilaitoksen huutokaupan pilasi pari jobbaria, jotka huusivat jatkomyyntiinsä kaikki laadukkaat pyörät. Pitäisi minun mielestäni laittaa esimerkiksi kolmen pyörän kiintiö, jotta nämä kyseiset jobbarit pysyisivät kotonaan. Piti ostaa pojalle hyvä maasturi, mutta...

Te jalkakäytävällä ajamisesta valittavat: olette tainneet jämähtää aiemmille vuosikymmenille. Suurin osa on nykyään kevyenliikenteenväyliä, joilla saa mennä pyörät, sähköpotkulaudat ja kävelijätkin sulassa sovussa. Pelkkiä jalkakäytäviä ei enää kovinkaan montaa ole. Tarkistakaapa ne liikennemerkit ennen verenpaineen kohottamista.

Onko Katinkurun lenkkipolun varrella olevat katuvalot vaan koristeena? Onko tarkoitus ne jossain vaiheessa sytyttää vai pitääkö hankkia iltalenkkejä varten otsalamppu?