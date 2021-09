Lähdimme suurin odotuksin ostamaan tyttärelle polkupyörää poliisilaitoksen huutokaupasta. Väkeä olikin niin paljon, ettei ollut mitään mahdollisuuksia nähdä myytäviä pyöriä. Ei ollut ennakkokatselmusta, että edes numeron perusteella olisi voinut huutaa mieleistään. Onko tarkoitus, että jobbarit ostavat kaikki? Emme ole ostaneet koskaan "sikaa säkissä", joten lähdimme pois. Olimme tosi pettyneitä huonojen järjestelyjen vuoksi.

Varmasti käytettäisiin enemmän puhelimen langattomia bluetootheja, jos ne olisivat helppokäyttöisiä, eivätkä koko ajan höpisisi amerikan kieltä. Aikoinaan nokialaiset olivat parhaita.

Suomi ottaa lisävelkaa 6900 miljoonaa euroa ja samaan aikaan yrittää löytää 110 miljoonan säätöjä. Eli jos säästöt toteutuvat, niin silloin velanoton tarve on ainoastaan noin 6800 miljoonaa.

Krista Kiuru väittää, että budjettiriihestä tuli hyvinvointiriihi. Todellisuudessa kyseessä on velanottoriihi jolla kalastellaan ääniä.

Asia varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta (SK 10.9.) jäi kaihertamaan. Siinä ei mainittu lainkaan, että esimerkiksi yli 3-vuotiaiden ryhmissä on kaksi opettajaa ja yksi lastenhoitaja. Opettajilla molemmilla 5 tuntia viikossa suunnitteluaikaa, hoitajalla ei yhtään. Silti hoitajaa vaaditaan pitämään vasu-keskusteluja perheille. Mielestäni nämä kuuluu näille opettajille, heillä kun on yli työpäivän mittainen suunnitteluaika yhteensä viikossa.

Tuntuvilla sakoilla saadaan jalkakäytävällä luvatta pyöräilevät ja sähkölautailevat sekä yleisillä paikoilla roskaavat kuriin, ja kulut niille, jotka ne aiheuttavatkin.

Kiitos niille kahdelle nuorelle pojalle, jotka palauttivat pudottamani lompakon Paratiisimäen Saleen. Jätän kassalle pienen kiitoksen teille.

P. Laine

Kuka mahtaa ensimmäisenä keksiä sen kultakaivoksen, kun viljelijät sankoin joukoin nyt ryntäävät hankkimaan biokaasumuunnossarjoja kaikkiin koneisiinsa?

Porin kaupungin pitää varata riittävästi paikkoja vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Nykyinen tilanne on heitteillejättöä. 96-vuotias äitini pitää muun muassa syöttää ja auttaa vessaan. Kotihoito ei ehdi hoitamaan näitä asioita. Aliravittuna ja alinesteytettynä hän on jo usean kierroksen käynyt kotoaan Satasairaalaan, josta kaupunginsairaalaan, josta kotiin. Omaiset asuvat muualla. Kaupungilla on vastuunsa.

Aiheuttaa muuten hämminkiä se, että Halpa-Hallin ja Puuilon välissä ei ole suojatietä. Kokemuksia on.

Miten se hallituksen tiedotustilaisuudessa menikään? Tälle vuodelle öljylämmityksestä luopumiseen sai avustusta 4 000 euroa. Nyt budjettiriihi sai aikaiseksi sen, että avustusta korotetaan ensivuodelle 3 500 euroon. Mielenkiintoinen yhtälö.

Monet vanhukset kykenevät hoitamaan raha-, lääkäri- ja muita asioitaan johonkin pisteeseen asti itsenäisesti. Näiden vanhusten lapsille aiheuttaa tarpeetonta kuormaa se, että näitä asioita on äärettömän hankala enää hoitaa käymällä paikan päällä (joka vanhukselta sujuu) tai soittamalla. Kaikkeen asioiden hoitamiseen suositetaan tai jopa tarvitaan verkkoasiointi. Tämä kuormittaa vanhusten lapsia ja ennen kaikkea saa pystyville vanhuksille tunteen, etteivät he enää pysty mihinkään. Digiaikaa on ollut vasta suhteellisen vähän aikaa. Vanhentuessamme me kaikki menetämme toiminnanohjauskykyämme, nekin, jotka ovat syntyneet älylaitteiden aikaan. Vinkkinä yrityksille, pankeille ja terveyspalveluille: väestön ikääntyessä kuitenkin kannattaa satsata aitoon kohtaamiseen ja riittäviin, selkeisiin puhelinvastauspalveluihin.