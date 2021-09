”Vihreät 11 prosentin kannatuksellaanko saa päättää, kuka tässä maassa voi päästöjä tuottaa? – Samalla logiikalla viinan verotus pitäisi antaa alkoholistien hommaksi"

Vihreätkö 11 prosentin kannatuksellaanko saa päättää, kuka tässä maassa voi päästöjä tuottaa? Samalla logiikalla viinan verotus pitäisi antaa alkoholistien hommaksi.

Toejoella Murtosenmutkassa Hyypäntien varrella on myös syvä leveä oja, samoin kuin Klasipruukissa. Lapsiperheiden asuinalueella oja pitäisi ehdottomasti aidata. Sellainen aita ja lukollinen portti, missä saranat, että pääsevät kaupungin puolesta ojaa siivoamaan, mikäli sellaista joskus tehdään.

Kelan matkakorvaukset pahasti jäljessä. Omavastuun jälkeen korvaus omasta autosta on 20 senttiä/km. Ei riitä edes polttoaineeseen. Pori–TAYS-korvaus 24 euroa, kelataksilla hinta 200 euroa – eli meno-paluu 400 euroa, oman auton korvaus 48 euroa. Yhteiskunnalle kalliiksi tulee, jos taksia käyttää kolmen viikon välein, kun omavastuu täynnä eli matka on kuluttajalle ilmainen. Ministeri Kiuru, asia eteenpäin. Kela-korvaus omasta autosta ylös, kun sitä pystyy vielä ajamaan, vaikkakin invakortilla.

Sisar hento valkoinen. Voi niitä aikoja, kun hoitajat olivat kutsumusammatissa. Nyt Tehy ja Super pääosissa. Sisar vahva punainen. Onko paluuta?

Ei käy käteinen Terveystalossakaan. Kaikilla ei edes ole korttia. Laskutuslisä 15 euroa.

Onko tutkiva journalismi katoava luonnonvara?

Vaikka turvaväli olisi kuinka pieni, niin jos edellä ajava ilmoittaa ajoissa vilkulla aikeistaan ennen jarruvaloa, niin puskurissa roikkuva ”sokea reettakin" havahtuu, eikä aja perään.

Vilkun käyttö vaatii aivotoimintaa, jarruvalo ei. Jos älypuhelin ei toimisi auton liikkuessa, niin aivotoimintaa riittäisi vilkun käyttöön. Peräänajettu puhelimen räplääjä aina vetoaa, että mulla on jarruvalo.

Sähköpotkulauta on polkupyörään verrattava ajoneuvo, vain alle 12-vuotias saa ajaa sillä jalkakäytävällä.

Mistä johtuu käsitys, että kaupungin henkilökunta on sairauslomilla ilman sairautta? Työntekijätilanne on vedetty niin tiukille, että vahvempikin sairastuu yrittäessään tehdä monen ihmisen työt. Olosuhteet kuntoon. Riittävä määrä tekijöitä on oikea lähtökohta. Omassa työpaikassani ei kukaan ole syyttä sairastamassa. Ilmiantakaa kaupungille ne sairausloman väärinkäyttäjät, jos näitä tunnette. Käsitys heidän runsaasta olemassaolostaan tuntuu olevan tiukassa. Sinne vaan kyseisiin työpaikkoihin info näistä, että pääsevät seurantaan. Se on meidän kaikkien etu.Turha heitellä yleistyksiä julkisesti ellei ole faktaa. Jos asiaan haluaa muutosta, niin sopii toimia.

Ruosniemen suunnalla asuvien mopoautoilijoiden vanhemmat huomio. Viime viikon keskiviikkona 1.9. aamuyöllä on varastettu Ruosniemessä terasseilla ollutta tavaraa ja paikalta on poistunut mopoauto. Kysykääpä nuoreltanne, missä hän on ollut silloin.

Porin kaupungintalosta saisi upean hotellin. Siellä nyt majaileva joukkio voidaan siirtää entiseen Postitaloon.

Mihin Siikaisten vanhukset ovat joutuneet? Vai onko pitäjä nuorentunut, kun komean näköiset rivitalot puretaan?

Jukka Piisin kirjoituksen (SK 29.8.) hyvyys kyllä julkaistaan, mutta ei sen arvostelua. Mikä mielestänne tekee esimerkiksi kauppatieteilijästä paremman päättämään kouluverkosta tai joukkoliikenteestä kuin autokuskista tai leipurista? Leipuri tai autokuski eivät asu keskustassa, kun asunnot on kalliit, joten kouluverkko ja joukkoliikenne kyllä kiinnostaa.

Kaikki kunnia Lissu Socialin työlle huumekoukussa olevien kuntoutukseen ja kahvitteluun. Sijoituspaikka Liisankadulla vain on väärä, jos tarkoitus oli siivota kävelykadun seutua, niin 100 metrin siirto ei riitä. Näin vanhempana saa nyt pelätä jo keskustan lähikauppaan menemistä, kun ulkopuolella makailee porukka tokkurassa, ja kaupasta juoksevien varkaiden väistely käy työstä. Mielestäni Lissulle pitäisi löytää sijoituspaikka muualta kuin ihan keskustasta.

On se helppoa opettajilla korkeakouluissa, kun ei itse enää tarvitse mitään opettaa. Luennot ja materiaali vain haetaan valmiina netistä ja tehtävien tarkistukset hoituvat automaattisesti.

Tupakoinnin lopettaminen on ilmastoteko.