Kyllä täällä Suomessakin on jo kahden kerroksen väkeä. Alimpana me, jotka emme omista digilaitteita. Yhteiskunta menee tällä saralla hurjaa vauhtia eteenpäin huomioimatta tämän alimman kastin tarpeita. Antakaa meidän elää tasa-arvoista ja tyytyväistä elämää, sitä vähää, mitä vielä on jäljellä.

Kolme kriteeriä perheemme Meri-Poriin muuttoon muutama vuosi sitten: Kaunis luonto, edullinen talo ja hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kesän jälkeen on harmittavasti jäljellä vain kaksi ensin mainittua. Toisen auton hankinta edessä.

Työvoimapulaan auttaisi se, että nuoria kannustettaisiin ja ohjattaisiin aloille, joilla on töitä sen sijaan, että kouluttautuvat sellaisille huuhaa-aloille, joissa ei saa elantoa. Niitä huuhaa-juttuja voi harrastella, kun ensin hankkii varman toimeentulon.

On tämä outo tilanne. Resepteissä ja ruokajutuissa ei ole mitään armoa ja tunnetta, kun tapetaan rapuja ja kaloja ihmisten herkuksi. Kun on sitten kyse lihansyönnistä, on silloin tuomio totaalinen mediassa. Vaikka kotieläintuotanto pitää taatusti huolen eläinkantojen säilymisestä. Päinvastoin kuin ravustajat, kalastajat ja hupimetsästäjät, jotka tappavat huvikseen.

Pyöräilijälle on täällä ehdotettu miettimään muistovärssy valmiiksi. Tässä olisi yksi ehdotus: "Jäi pois kiire ja hoppu./ Oli matkasi loppu/ kun auto päällesi puski./ Vaikkei sinua nähnyt kuski,/ niin silti oikeassa olit/ kun auton eteen polit./ Kaivaten, omaiset.

Työvoimatoimistossa asioineelle (tekstaripalsta 7.9.). Olisiko omissa asenteissasi korjaamista? Et vaivautunut edes tapaamaan niitä kahta henkilöä, joilla ei ollut aiempaa työkokemusta.

Nakkilan kuntopolku. Kunnan virkamiehetkin ovat viimein huomanneet kuntopolun huonon kunnon. Hyvä asia, kun polkua nyt parannellaan. Kun joku vielä huomaisi sadevesien ohjaamisen. Ojat niin, ettei vesi huuhdo mursketta radalta pois, että sitä olisi kilpailun jälkeenkin.

Jos lehtikuvassa oli rakennus, joka on aiottu tehdä Ahlströmin hienolle alueelle, niin äkkiä suunnitelma roskakoriin ja uusi tilalle. Ei millään sovi alueen imagoon ja ilmapiiriin.

Ei jalkakäytävällä saa pyöräillä saati sähköpotkulautailla. Jalkakäytävä on tarkoitettu vain jalankulkijoille ja rollaattorilla tai pyörätuolilla kulkeville sekä alle 12-vuotiaille varovasti pyöräileville lapsille.

Terveydenhuollossa on vielä lääkäreitä, jotka tervehtivät laitoshuoltajaa, jolla ei ole siivousvälineitä hetkellisesti mukana, mutta kun siivouskärry on mukana, niin sama lääkäri ei tervehdi. Mitä moinen moukkamaisuus osoittaa korkeasti koulutetusta lääkäristä? Kauanko lääkäri teet työtäsi, jos laitoshuoltajat eivät luo työllesi mahdollisuutta työskennellä? Onneksi suurimmalla osalla nykylääkäreistä on ihmissuhdetaitoja.

Olin jo vähän lämmennyt perussuomalaisille, kunnes luin, että siellä osa pitää hakaristilipun heiluttamista Suomessa sopivana. Kuinka historia voi näin nopeasti unohtua.

Totta kai Vaasan hallinto-oikeus estää Harjavallan akkutehtaan rakentamisen. Vaasahan havittelee itselleen akkutehdasta.

Kiitos Kalevi Nikula, kirjoituksesi joka sana totta. Toivon jonkun päättäjän omatunnon särähtäneen, edes hieman. Mitä saatte oman kuntanne asukkaille aikaan? Onneksi päättäjissä on myös niitä, jotka puolustavat ihmisten oikeuksia puolustaa omaa elinympäristöään. Nostan heille hattua, että uskaltavat niin tehdä kovasta painostuksesta ja syyllistämisestä huolimatta.

Vastaus väitteeseen, etten tiedä kaupungin henkilöstöpolitiikasta (tekstaripalsta 7.9.). On totta, että täyttöluvat menevät kh:n kautta. Pöytäkirjoista selviää, että yhtäkään täyttölupaa kh ei ole torpannut perusturvalta. Kävin tämän vuoden pöytäkirjat läpi, eikä yhtään torppausta silmiini osunut. Kysymys kuuluukin, onko niitä haettu tarpeeksi? Kh ei voi päättää asioista, joita sinne ei ole edes viety.

Herää kymysys: miksi ministeriviisikko ajelee bensa-Audeilla? Eikö muka ole aikaa latailla autoa? Muilla pitäisi?