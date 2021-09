Ei kai Kirjurinluodon saunan tarvitse tuollainen laatikko olla? Sen voisi tehdä kesäkahvilan vanhaan tyyliin, kuten tehtiin uimarannan kioskitkin.

Kirjurinluodon kaunis miljöö esimerkiksi kahvilan terassilta joen kimalluksen yli arvokkaisiin rannan rakennuksiin on kaunista ja rauhoittavaa katseltavaa. Saunarakennuksella älkää pilatko, kiitos.

Jos teette saunan Kirjuriin, niin laittakaa sähkökiuas, ettei tarvitse lenkkeillä savussa ja hengittää pienhiukkasia.

Hyvä paikka Kirjuriin kaavaillulle saunalle olisi joen pohjoisrannalla sijaitseva Nyrkkilänpuisto, jossa ennen joen saastumista sijaitsi talviuimareiden sauna. Hieman Kolijuovan laskuaukosta ylävirtaan päin.

Peräänajojen suuri syy on myös vilkun myöhäinen käyttö, josta on tullut muotia. Ei kukaan aja kenenkään perään, jos vilkku laitetaan ajoissa päälle, paljon ennen jarruvaloja.

Ei ole työvoimapulaa. On pula tekijöistä. Puolitetaan työttömille suunnatut tuet, niin puolittuu myös työttömien määrä ja turhiin tukiin menevät verorahat säästyvät.

PORIN moottoripyöräpoliisit, tulkaa Sampolaan iltaisin kello 21 jälkeen opastamaan mopopoikia, kiitos.

Pori Energian hyvä tulos kertoo onnistuneesta piiloveron keräyksestä kaupungille. YH-Asunnot onnistui vuokrankiskonnassa.

Vanha äitini kävi vastaanotolla Mehiläisessä Porissa. Hän olisi halunnut maksaa käynnin käteisellä rahalla. Miksi tämä ei onnistunut. Onko vastoin perustuslakia?

Tosiasiahan on se, ettei palkkaa nostamalla saa työssä jaksamista ja kuormittavuuden kestoa yhtään lisää. Pitää saada työ ja vapaa-aika balanssiin. Palkankorotus pitää työntekijän noin 3 kuukautta tyytyväisenä. Tietenkin hyvä palkka tekee alan kiinnostavaksi, mutta jaksamista sillä ei luoda.

Hoitajapulaa ei ole, vaan on pula kunnon palkan maksajista. Tämän päivän työnantajille mikään ei riitä. Tuloksena uusi kansantauti: työuupumus.

Mikä tuosta hoitotyöstä on nykyään tehnyt rankkaa? Apuvälineet kehittyneet valtavasti. Ennen tehtiin kaikki käsivoimin. Kutsumusammatti muuttunut rahanhimoksi?

Porin perusturva kärsii sijaispulasta, eikä ihme. Neljäkin vuotta määräaikaisena työntekijänä työskentely ei ketään enää motivoi. Yksityiset hoitolaitokset vakinaistavat paljon nopeammin, joten sieltä löytyvät ne entiset hyvät sijaiset, jotka tuskin takaisin tulevat.

Kirjoitan tälle palstalle hölynpölyä todella paljon ja laajasti. Olen tekstaripalsta-asiantuntija.

Sinä joka sanoit, että 30 sairaslomapäivää kunnallisella on saavutettu etu: olet väärässä. Se on 60 päivää. Nyt tuli kiire pitää niitä, kun ne on kaikki pitämättä jo usealta vuodelta.

Sairasloman ensimmäinen päivä palkattomaksi. Karsisi turhia yhden päivän poissaoloja.

Kielenhuoltoa toimittajille. Hyvä suomen kielen taito vahvistaa luottamusta mediaan. Silmäillessäni lehteä aamutuimaan huomaan, että antiikki on kirjoitettu isolla alkukirjaimella STT:n jutussa. Voi sentään.

Ahlaisten metsästysseuralaiset menkööt paukuttamaan rottia Raumalle. Majavat jätettävä rauhaan.

Henkilö, joka naurahtaa aina sanomisensa jälkeen, on vaarallinen ja omaa heikon itsetunnon.

Suomen kauppaketjut vauhdittavat Suomen ainoan sokeritehtaan lopettamista myymällä EU:n vientituen voimalla halvaksi saatua ulkomaista hiilijalanjälkisokeria alle tekokustannushinnan. Kannattaisi varmaan lopettaa höpinät hiilijalanjäljestä vai alkaako se jälki jo vihertää?