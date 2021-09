Ihminen on siitä kumma otus, ettei käännä kelkkaansa kuin pakon edessä. Niin tapahtuu tässä ilmastoasiassakin.

Tuomo Hurme uskalsi sanoa (SK 2.8.) ilmastokriisin todellisuuden selkeästi.

Eläköitynyt toimittaja Tuomo Hurme, nyt olisi kyllä korkea aika eläköityä myös kolumnikirjoittelusta. Ihmiskunta ei todellakaan kulje kohti loppuaan tulevien vuosikymmenien aikana, eikä Greta Thunberg ole ilmastoasiantuntija, vaan ilmastoaktivisti. (SK 2.9.)

Jos ihmetellään palstalla hoitajien sairauslomia ja työvoimapulaa, niin yhtälö on huono palkka, työn fyysisyys ja jatkuva kiire. Kannattaa olla päivä meidän saappaissa, niin loppuu ihmettely.

Hoitaja

Miten itse jaksaisit? Vuosilomaa ei saa pitää joulu- tai pääsiäislistassa (3 viikon työvuorosuunnitelma). Puolilta päivin kysytään, tekisitkö pitkän päivän, kun olet lapseton (saat hälytysrahan noin 50 euroa + ylityökorvaus). Työsi on kohdata kipu, hätä ja kuolema sekä hoitaa, neuvoa ja tukea myös omaisia. Olet kutsumusalalla. Työvuorossa vajaamiehitys ei näy palkassa, ei kirjaudu mihinkään. Se näkyy vain suurena sairastavuutena, koska ihminen ei ole kone. Mikäli pää jotenkin kestää, kroppa käskee tauottaa.

Porin moottoripyöräpoliisit: kiitos!

No, Li sen tietää, mitä koulumaailmassa tapahtuu.

Kunnallisella alalla kuukauden ylimääräinen sairausloma vuodessa on saavutettu etu. Porin kaupungissakin noin 300 työntekijää on päivittäin sairauslomalla, eikä sille voida tehdä mitään ja töiden yksityistäminen kaatuu aina henkilökunnan vastustukseen.

EN vieläkään voi käsittää, miksi esimerkiksi Rauma otti käyttöön valiokuntamallin luottamuselimien täytössä. Turha on Leppikorven itkeä, kun tuollaisen mallin valitsitte. Ja suljitte monelta pätevältä pääsyn asioiden hoitoon. Typerää.

En ole kyllä hetkeen kuullut kenenkään saaneen töitä työvoimatoimistosta. Eiköhän sinne hakeudu ne, jotka ei ole niin kauhean innoissaan töihin menossa.

MIKSEI TYÖPAIKKOJEN täyttämiseen käytetä työvoimatoimistoja? Varmaan siksi, että vuokravälitystoimistoista saa halvemmalla ulkomaista työvoimaa. En usko, että edes 10 euroa saa käteensä ne reppanat. Muutenkin heitä huijataan.

Sivusta seurannut

Tällä nykyisellä päättäjäsukupolvella on kolme keinoa hallita. 1) Lisätään byrokratiaa. 2) Korotetaan veroja. 3) Lisätään lainanottoa. Nyt päättäjiksi pitää saada toinen kolmen keinon joukko. 1) Vähennetään byrokratiaa. 2) Lasketaan veroja. 3) Vähennetään lainanottoa. Noilla keinoilla Suomella on vielä hetken mahdollisuus päästä länsimaiseen hyvinvointiin mukaan.

Mielestäni hopeamitalistien Amanda Kotajan ja Leo-Pekka Tähden kuvat ja kirjoitukset urheilusivuilla olisivat pitäneet olla saman kokoiset.

Ei ole ihme, jos tietyömerkkejä ei noudateta. Vanhalla Raumantiellä oli merkki melkein vuoden ja Tikkulan ympyrän työmaa on ollut valmiina kuukauden, mutta tietyömerkit on yhä paikoillaan. Porissa ei ole enää asfalttityömaiden valvontaa.

Tv-mainos julistaa: penkkiurheilu on Suomen kansallislaji, ja sen kotikenttä on C More. Tämä on täysin väärin. Kansallislajin kotikenttä ei voi olla mikään maksullinen kanava, vaan normaalit tv-kanavat, joista maksamme veroakin joka kuukausi.

Ja jos vieläkin rehellisiä ollaan, niin mikään valtio ei ole koskaan auttanut muita kuin pelkästään omien etujensa turvaamiseksi. Ei, vaikka näin meille viime vuosikymmeniin asti opetettiin. Mutta jos pitää valita idän tai lännen infra, jossa loppuelämän eläisit, niin rehellisesti: kumman valitset? Minä valitsen lännen. Vaihtoehtoja ei ole kuin nämä kaksi, kaikki muu on haihattelua.

Nyt kun vähän tuli kynsille Afganistanissa, niin uusi kohde on jo valmiina: Ukraina. Jo ensi vuonna Suomikin on tukemassa, ja lähettää kouluttajia sekä neuvonantajia heti, kun Setä-Samuli pyytää. Leikkaa talteen tämä ennustus.