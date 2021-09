"Miksi työpaikkojen saantiin tarvitaan työvoiman vuokrausfirmoja? Siksi, että välistävetäjiä aina riittää”

Miksi työpaikkojen saantiin tarvitaan työvoiman vuokrausfirmoja? Miksei käytetä perinteisiä työvoimatoimistoja? Veikkaan: siksi, että välistävetäjiä aina riittää. Reppanalle työn varsinaiselle tekijälle jää noin kymppi per tunti, loput menee työvoiman vuokraajalle. Orjatyön aika ei ole vieläkään mennyttä aikaa. Riisto on edelleenkin laillistettua työntekijän oikeuksien polkemista ja valtiovalta siunaa moisen välistävedon.

Kunta-alalla työskentelee noin 83 700 lähi- ja sairaanhoitajaa ja sairaslomalla heistä on päivittäin lähes 10 000 eli vajaa 12 prosenttia (KL 1.9.). Eipä ole ihme, että työvoimasta on suuri pula, jos tämä 12 prosenttia on poissa töistä kuukauden ajan vuodessa.

BASFin liikevaihto on yli 60 miljardia euroa. Miksi ihmeessä yrityksen pitää leikkiä esimerkiksi Harjavallan akkutehtaan veden puhdistuksen kanssa?

Onko päätoimittajallakin oma lehmä akkutehtaan ojassa? Tällainen kirjoittelu vaikuttaa lobbaamiselta. Eikö Kokemäenjoen kunto kiinnosta ketään? Se toimii muun muassa Tampereenkin viemärinä. Onko muutaman vuoden takainen nikkelivuoto jo unohtunut?

Kokemäenjoen keskivirtaama on noin 20 miljoonaa kuutiometriä vuorokaudessa. Massaltaan tuo määrä on noin 20 miljoonaa tonnia. Eipä taida tuossa määrässä BASFin 115 tonnia paljoa maistua. Suhteellisuudentajua, PMP.

BASF voisi kehittää prosessia siistimmäksi, tulevaisuutta ajatellen. ”Rusinat pullasta” ei pitkän päälle ole viisasta, vaikkakin kannattavaa.

Ilta-Sanomien mukaan Jyri Häkämies poltti päreensä Krista Kiurulle. Paljonkohan hiilimonoksidia (häkää) ehti haihtua tapahtumassa ilmakehään? EK:n olisi syytä lopettaa tällainen häkää tuottava päreiden poltto.

Kyllä taas konsultit ja byrokraatit ovat todella kaukana todellisuudesta miettiessään eläkeikäisten takaisin töihin saantia (SK 1.9.). Helppo homma on muuttaa eläkeikäisten verotus edes samalle tasolle kuin se on työelämässä olevilla.

Onko mikään avustusjärjestö aloittanut keräystä Amerikan hätää kärsiville myrskyn uhreille?

Miksi ihmeessä Kankaanpäässä on poliisiasema, kun hälytyksille ei lähdetä useista soitoista huolimatta, ja varsinkaan yöaikaan.

Reposaarilaistenkin jäteomenat kuuluvat jokaisen omaan roskikseen, ei ainakaan toisen tontille, eikä metsään. Keräävät rottia ja supeja yms. Pitäisi oman järjen kertoa, mitä voi viedä toisen pihaan: ei mitään ilman lupaa.

Ihminen on ainoa nisäkäs, jolle majavista on haittaa. Kaikille muille se on hyödyllinen. Majavien ampumisessa ei ole mitään järkeä.

TURHINTA on tekstaripalstan äärikommentit, sauna, raketit, hautausmaa, kaupungin työntekijöiden teho, asuntopula, Ässät ja uhkaukset. Jos kaikki tekisivät töitä tehokkaasti, koko palsta olisi turha.

Biden aloitti sodan (SK:n tekstaripalsta 31.8.)? Minkä sodan? Se mitään aloittanut. Siellähän amerikkalaiset lähtevät ja omat sotilaat menettivät viikossa maan talibaneille.

Jos ihan rehellisiä ollaan, USA ei ole koskaan mennyt auttamaan ketään vilpittömin mielin. Aina on ollut oma etu mielessä: mieluisat varjohallitukset, öljyhanoihin pääseminen, kosto ym.

Sateisena iltana joku on saapunut Porin upeaksi kehuttuun matkakeskukseen (SK 31.8.). Onkohan saapuva todella ollut Porissa? Matkakeskuksessa ei ole mitään upeaa – tyhmä paikka, kylmä, ei kunnon sateen- tai tuulensuojaa. Kaukana keskustasta vähänkin liikkumisvaivaiselle. Autollisten suunnittelema.

Kyllä Porin moottoripyöräpoliiseilla on toinenkin tehtävä – autojen tummennukset.