Aika säälittäviä nuo USA:n tekstarimollaajat. Loppujen lopuksi ollaan tippa silmässä ja käsi ojossa apua pyytämässä. Ja sieltä se ainoa apu tähän mennessä on maailmassa tullut – jos ihan rehellisiä ollaan.

Trump ei aloittanut sotia, totta (SK 31.8.). Joskus sota voi olla jopa oikeutettu pahan voittamiseksi. Trump käytti aikansa ihmisoikeuksien polkemiseen, rasismiin, sivistyksen vesittämiseen, ilmastokatastrofien lisäämiseen, valehteluun ja törkeyksien viestimiseen.

Mikä idea on siinä, että Pietniemessä on piikattu asfaltit auki ja nyt reilusti toista viikkoa ovat olleet samassa tilassa terävillä reunoilla ilman, että yhtään työmiestä on näkynyt? Kiva ajella autolla kotiin ja pois.

Onko Porin moottoripyöräpoliiseille annettu muuta tehtävää kuin kytätä mopopoikia? Tuntuu olevan ykkösasia.

Miksei avattaisi vanhaa Siltasaunaa Helmisen talossa? Mutta mistä löytyy uusi rouva Auramo jöötä pitämään?

Kyllä saunan kuuluu olla uimarannalla. Jos presidentinlinnan naapurissa saunotaan, niin tuskin sauna ruman museon ympäristöäkään turmelee.

Olisi kätevää, jos tapahtumiin voisi osallistua rokotetut, joilla on koronapassi. Itsekkäät rokottamattomat olkoot poissa tapahtumista.

Miten on mahdollista että metsästysseura saa tappaa pelkästään Ahlaisten alueella 16 majavaa? Aiotaanko koko populaatio hävittää ja siinä samalla muutakin elämälle välttämätöntä? Kyllä ihminen on itsekäs.

Ahlaisissa aiotaan niitata toistakymmentä majavaa. Mitä parfyymitehtailua siellä harrastetaan? Eikö Eau de Pori kelpaa?

Lissu Social Clubin myötä häiriöt vähenivät kävelykadulla, mutta lisääntyivät Liisan- ja Antinkadulla. Pelottaa. Ympäristön asukkaat ovat joutuneet muuttamaan kulkureittejään. Ei voi ymmärtää, että sellainen palkittiin Porin vuoden 2021 keskustatekona.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto: kun ette ymmärrä laillisesti hoitaa asioita, erotkaa kunniallisesti.

Olisi kiinnostavaa tietää, miksi joissain maanosissa voidaan sallia sellaisia asioita jotka muun muassa Suomessa on kriminalisoitu? Yksi tällainen on eläinten huono kohtelu, kuten ansoilla ja raudoilla pyynti. Myös eläviä eläimiä myydään toreilla, siinä ne nyljetään ja tapetaan julmasti. Eikö maailmassa ole yhteneväistä lakia, mikä kieltää myös eläinten kaltoinkohtelun? Kulttuuri ei saisi olla se salliva tekijä. Myös tällaisen sivistyksen sanomaa pitäisi viedä muun kehitysavun ohessa.

On harmillista, että ikääntyvät ihmiset houkutellaan muuttamaan kaupunkien keskustoihin asumaan kerrostaloihin, "kuin toukat kotiloissaan". Jos omakotitalossa eivät voimat enää riittäneet pihatöihin, niin kerrostalossa voimat riittävät valittamaan jokaisesta risahduksesta, jos joku tuo heidänkin tarvitsemiaan elintarvikkeita varhain aamulla alakerran kauppaan.

Hyvä idea, että torin betoniseinät maalattiin. Olisiko aiheeseen kuitenkin kannattanut panostaa? Olisi ollut tunnelmallisempaa nähdä toriaiheisia kuvia ja ihmisiä markkinoilla. Nykyiset maalaukset sopisivat ennemmin skeittirampille.

Aittaluodossa olisi hyvä alku uudelle veneenlaskupaikalle, siinä olis tilaa pitää autot ja trailerit. Luiska valmiina, mutta liian pehmeä pohja nostaa ylös.

Joku kirjoitti (SK 31.8.) venetsialaisista. Kirjoitit pelkkää asiaa. Eikö ne vanhanaikaiset raketit voitaisi jo unohtaa? Muualla maailmalla asiat tehdään laser-show’lla. Saasteeton, hajuton ja äänetön. Ja kaikille sopivaa katsottavaa.

Alkuvuonna uutisoitiin, että Huittisten yläaste pääsi top-10:een koulukiusaamisen määrässä. Tänä syksynä seiskaluokalla aloitti huomattavasti vähemmän oppilaita kuin aikaisempina vuosina. Menettikö Huittinen kymmeniä perheitä yläasteen ongelmien vuoksi?