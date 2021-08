”Voiko turhempaa olla kuin rakettien ampuminen – Ilma täynnä savua ja rakettien jäänteet pitkin luontoa”

Voiko turhempaa olla kuin rakettien ampuminen kesäkauden päättäjäisissä? Voihan sitä rahaa polttaa tietysti niinkin. Sitä paitsi eikö tuo, jos joku ole ilman ja luonnon saastuttamista. Ilma täynnä savua ja rakettien jäänteet pitkin luontoa. No, kai se on niin, että mikä on itsestä kivaa, niin se ei saastuta. Kaikki se muu onkin sitten aivan toinen asia.

On kai niin, että vain aikuiset kaipaavat venetsialaisilotulitusta, kun ajankohdaksi oli Etelärannassa valittu kello 23.30, eikä esimerkiksi kello 19. Päättäjillä ei kai ole lapsia.

On olemassa kahta eri lajia köyhyyttä: suhteellista ja absoluuttista. Jälkimmäinen Suomessa hyvin hyvin harvinainen, ensimmäisen poistaminen mahdotonta.

Hienoa, kun liikenneonnettomuudessa menehtynyttä muistetaan kynttilöin. Olisi myös hienoa, jos muistoa kunnioitettaisiin hakemalla pois särkyneet tai jo palaneet kynttiläroskat. Niitä näkyy olevan vielä viikkojenkin jälkeen ko. paikalla.

Sateisena iltana saavuin nälkäisenä Porin upeaksi kehuttuun uuteen matkakeskukseen, ja ajattelin haukata iltapalaa, mutta tarjoilu oli päättynyt. Vain viima vihelsi "nurkissa".

Pitäähän kaupungin henkilöstöllä olla luppoaikaa, jos kerran edellytetään, että he hoitavat omat omat työnsä ja niiden lisäksi säästöihin tähtäävän suunnittelun, jonka tähän asti ovat hoitaneet konsultit. Vai ylitöinäkö viimeksi mainittu pitäisi teettää?

Kaupungin suunnitTelupäällikön mukaan uudet kerrostaloasunnot ovat usein vanhaa asuntokantaa tilavampia. 1970-luvun kaksio on 57–63 neliötä, nykykaksio on 31–45 neliötä.

Olipa hieno havaita (SK 28.8.), että Porin kaupungilla on ainakin yksi Reipas työntekijä. Tätä ovat monet epäilleet tälläkin palstalla. Tsemppiä Risto.

Palstalla kyseltiin laittomista ja laillisista uhkauksista. Kun pomo kehottaa alaista tyytymään nollatuntisopimukseen ja alipalkkaukseen tai tulee potkut, on se laillinen uhkaus. Kun alainen kehottaa pomoa lopettamaan sorsimisen ja uhkailun tai tulee turpaan, on se laiton uhkaus.

Meillä on kaupungin halkova hieno joki, mutta mielestäni veneiden hyviä laskupaikkoja on aivan liian vähän. Karjarannan Shellin laskupaikka on ihan ok, mutta välillä ruuhkainen ja trailereiden parkki liian ahdas. Eiköhän sitä rantaa vois kehittää.

Kesällä ajattelin: onpa kiva syksyllä päästä kansalaisopistoon, teatteriin...Mutta. Tuli Porin Linjojen bussiaikataulut. Viimeinen auto tänne Friitalan suuntaan lähtee arkisin kello 19.30 ja viikonloppuisin kello 16. Että näin.

Upea julkinen sauna suunnitteilla Jyväskylään. Tuolla tyylillä Poriinkin, kiitos. Eikä uimarannalle, vaan syvemmän veden ääreen, laituri terasseineen. Kirjuriin kyllä mahtuu.

Ei mitään saunaa Kirjuriin. Jos sinne sauna tulee, VPK:n pojat saavat päivystää 24/7, kun suomalaisen pitää päästä saunan päälle uimaan (Kokemäenjoki) ja saunajuomat on nautittu jo ennen saunaa. Kirjurissa on paljon eläimiä – olisi hienoa, jos nekin huomioitaisiin.

Veli-Matti Lähteenmäki

Eikös Kirjuriluotoon voisi tehdä Satakunnan suurinta ajanviettopaikkaa ulkoilmakuntosaleineen, urheilukenttineen, juoksuratoineen ja koirapuistoineen. Se olisi fiksua kaupunginpolitiikkaa. Pori voisi näyttää hyvää meininkiä kaupunkilaisille ja satakuntalaisille.

Lampaiden rääkkääjälle elinikäinen kaikkien eläintenpitokielto. Ihmeellistä, kun ei saa mitään rangaistusta. Toivottavasti tällä miehellä ei ole muita eläimiä.

Siis mitä? Onko muka Jokerit käynyt pelaamassa Ässiä vastaan? Olisin halunnut paikalle, mutta ei ollut mitään tietoa tapahtumasta. Somessa tiedotettu vai?

Kiersin tässä yhtenä päivänä kauppahallin. Siinä entisen bingohallin kohdilla tuli mieleen ajatus, että jospa torin Sale tulisi siihen, saattaisi se tuoda asiakkaita myös muutenkin halliin ja sitä myötä ehkä jossain vaiheessa myös uusia liikkeitä. Nyt hallissa oli niin paljon tyhjiä liiketiloja.

Joe Biden aloitti sodan Afganistanissa. Donald Trump siis pysyy historian ainoana Yhdysvaltojen presidenttinä, joka ei ole aloittanut yhtään sotaa.