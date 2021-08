Tekstiviestipalstalla ehdotetaan, että sorsanmetsästys olisi sallittua vain joka toinen vuosi.

Voi kiesus, ensin Suomi pakotti ostamaan uudet televisiot jos katsoa meinaa ja nyt autot. Ei kestävää kehitystä.

Ohje, että pidetään auton pyörät suorassa vasemmalle kääntymistä odotellessa, on toki hyvä, ja näinhän sitä jo autokoulussa opetettiin. Tosiasia on kuitenkin se, että maantienopeuksissa, kun peräänajaja osuu vaikka edellä olevan oikeaan takakulmaan, saattaa törmätty auto pyörähtää ihan mihin vain. Paras ohje onkin, että pidä turvaväli, katso eteesi äläkä kännykkään, ja älä aja toisten päälle.

Täällä on taas oikein urakalla syytetty autoilijoiden toimesta pyöräilijöitä ja muitakin kevyen liikenteen liikkujia täysin unohtaen taas liikkeellä olevat pienet koululaiset! He myös ajavat luvallisesti jalkakäytävillä ja ylittävät niitä pyörätien jatkeita. 70-luvulla autokoulussa opittiin, että lapsi on liikenteessä elävä varoitusmerkki.

Itsekin paljon pyöräilevänä mietityttää pyöräilijän liikennesäännöt. Ne ovat kyllä sekavat. Välillä pitää väistää ja välillä ei tarvitse. Selkeintä olisi, jos pyöräilijä joutuisi väistämään autoa aina. Törmäyksessä jää pyöräilijä aina toiseksi. Toinen asia mikä pyöräilyssä ihmetyttää on se, että kun jotkut autoilijat joskus lähtevät pyörällä liikenteeseen, niin tuntuu, että kaikki liikennesäännöt unohtuvat.

Tällä seudulla on ihan turha puhua ilmastonmuutoksen torjunnasta mitään niin kauan kun Novosibirskistä rahdataan hiiltä Tahkoluotoon ja sitten laivoilla Kiinaan. Katso vaikka karttapallosta tätä järjettömyyttä, jos et asiaa muuten hahmota.

Tunne aivosi (SK 27.8). Käsittämättömän ihmeellinen elin kropassamme. Ja nämäkö olisi tuosta vaan mutaation kautta muodostuneet? Annetaan nyt vaan siitä kunnia Jumalalle, kaiken luojalle.

Ruokakeskusteluun: Jos minulla on todellinen nälkä, niin haluan todellista ravitsevaa ja täyttävää ruokaa, enkä gourmet-ateriaa, jossa on kaksi porkkanan sivua ja keskellä puolikas naurista hintaan 50 euroa.

Hyytävän valittava kidutusääni ei kuulu luontoelokuvaan. Musiikkikin on karmeaa ja pilaa hienon esityksen. Luonnon ääniä luontoelokuvaan.

Mummun saunan lämmittäjälle: Toinen älytön harrastus on toi riftinki. Sulatellaan renkaita asfalttiin, ei osaa ymmärtää tämmöistä harrastusta. Puhdasta ilmaa kiitos!

Navalnyin vankilarangaistukseen kuuluu katsoa valtion tv kanavaa jopa kahdeksan tuntia päivässä. Hänen kohdallaan se päättyy joskus. Meillä Suomessa Ylen katselu 24/7 taitaa jatkua verovaroin ikuisesti.

Huvittaa täällä tekstaripalstalla televisio-ohjelmista ja uusinnoista valittavat. Mitä, jos alkaisitte ihan elää sitä ainokaista elämäänne ja laittaisitte sen telkun kiinni. Lähtekää vaikka ulos tai lukekaa kirja, tavatkaa ystäviä. Kyllä siellä sohvan pohjalla se elämä menee hukkaan katsellessa mainoksia ja huonosti näyteltyä saippuaa.

Perjantaina palstalla kysyttiin, onko olemassa laillinen uhkaus. Totta kai on. Esimerkiksi: "Jos et nyt lopeta, teen sinusta rikosilmoituksen." Tai: "Jos vielä puhut noin, en enää kutsu sinua kylään."

Lapset pelkäävät pimeää, aikuiset pelkäävät valoa. Valo nimittäin paljastaa heidän pimeytensä.

Kiitos kolumnistasi 27.8. Matti Kuusela. Rikkaat ja vallankahvaa vääntävät ovat lähes poikkeuksetta juuri tuollaisia.

Sorsanmetsästystä ei saisi sallia kun vain joka toinen vuosi! Ihanaa, kun emo tuo poikaset rantaan kädestä nokkimaan ruokaa! Ja sitten joku himohamstraaja ampuu juuri lentoon oppineet poikaset pakkaseensa. Hävetkää!

Pitkäaikaistyötön ei työtä saa, vaikka vietäisiin tuhkatkin pesästä. Raportit on tehty ihmisten kiusaksi. Kun ei aidosti mitään tehdä köyhän hyväksi, niin työ tekijäänsä kiittää. Työtönkin on ihminen ja pitäisi olla mukana yhteiskunnassa.

Yyterin risteykseen on rakennettu kumpuja, jonka seurauksena Y-kirjain näyttää V-kirjaimelta. Onko jotakin tehtävissä?

No niin, nyt on Porin teiden huono kunto päässyt jo tv-mainokseenkin, tarttisko ehkä tehdä jotain?