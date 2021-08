Tekstiviestipalstalla noustaan puolustamaan Väinö Linnan arvoa.

Juhani Vehmaskangas ehdottaa, että kansalaiset rahoittaisivat poliisia lahjoituksilla. Meillä hallitus ja eduskunta tekevät nämä arvovalinnat. Viime vuonna maksettiin 110 miljoonaa enemmän kehitysyhteistyörahoja kuin edellisenä, ja nousussa on.

Ottaa päähän, kun omia kansalaisia ei auteta, mutta muita kyllä. Soitat ajanvaraukseen, etkä saa aikaa, eikä mitään lähetettä yksityiselle.

Olen aivan samaa mieltä koirien haukkumisesta pihalla. On jäätävää kuunnella sitä jatkuvaa metelöintiä joka ikinen päivä monta tuntia. Omistajan vastuulla on ottaa sellainen koira sisälle joka ei osaa olla hiljaa. Ja hiljaisuus alkaa kello 22 myös omakoti- ja rivitaloalueilla, ja kaikilla on oikeus rauhallisiin yöuniin. Vai koirienko mukaan tässä pitäisi nukkumaanmenonsa suunnitella?

Hei sinä perjantainen bileisäntä. Se, että juhlinta kuuluu Riihikadulta Väinönkadulle puoli yhdeltä yöllä ja siihen vielä juhlijoiden huuto ja kirkuminen musiikin yli, aiheutti pahennusta iäkkäässä isässäni huonosta kuulostaan huolimatta. Sanon, että ensi juhlissa tulee rollaattorillaan kertomaan teille, että nyt menee liian kovaa. Pahoittelut vielä mielipahasta.

Jari Myllykoski voisi mennä sanomaan hanhille, että teillä ei ole oikeutta elää eikä ruokailla. Entä kalat, joiden vaellus on estynyt jokeen tehdyn padon takia?

Voisko joku kertoa, mitä hyötyä koronapassilla oikein haetaan, kun sairastaneet ja rokotetut voivat olla viruksen kantajia ja taudin levittäjiä kuten rokottamattomatkin.

Jäin ihmettelemään tekstaripalstan kirjoittajan mielipidettä Furuholmin ehdotuksesta käyttää kaupungin omaa henkilöstöä suunnitteluun. Mikä ihmeen joutilas aika viranhoidossa? Eikö kaupungin henkilöstö olekaan töissä, ja eikö se työnkuva juuri ole asioiden suunnittelu, hoito ja priorisointi? Mihin tarvitaan konsultteja?

Luomumetsän suojelijat ovat tervetulleita tutustumaan minun puolen hehtaarin hoitamattomaan "monimuotoiseen" metsääni. Siellä puut mätänevät pystyyn, lahot tuulikaadot sammaloituvat, vesakot ja aluskasvillisuus rehottaa. Tuoksu on kuin kompostissa. Ei näy elukoita, ei kukkia eikä marjoja. Ei varmasti ole hiilinielu. Metaanitehdas taitaa olla.

Vaikeita valintoja vihreille. Metsien monimuotoisuus vai paras mahdollinen hiilinielu, tuuli- vai aurinkovoima vai maisemien kauneus, lähes saasteeton ydinvoima vai saastuttava hiilivoima, Suomi ilman tehtaita vai työpaikkoja tuovia tehtaita. Ei oo helppoo. Kaikkea ei voi saada.

Väinö Linna kirjoitti maamme historiasta lukijoita kiinnostavalla tavalla. Historiatiedon välittäminen jälkipolville on tärkeää. Linna kirjoitti omasta näkökulmastaan, kuten hän oli asiat nähnyt, kuullut ja kokenut. Objektiivisia dokumentteja ne eivät pyrikään olemaan. Mutta viihdekirjailija hän ei ole.

Väinö Linna on pysyvästi muuttanut käsitystämme vuodesta 1918 ja viime sodista. Tämän kollektiivisen käsityksen kohtaa myös tämän päivän nuori. Jos Linnalla ei olisi nykypäivälle mitään annettavaa, miksi Tuntemattomasta sotilaasta tehtäisiin uusi elokuva ja näyttämösovituksia. Viihdekirjailijoista ei tule akateemikkoja.

Suomeen on helpompi perustaa vesistöjä pilaavia tehtaita kuin Saksaan, jossa on tiukemmat päästörajat. Pelkkä tehtaan päästöjen omavalvonta ei voi olla riittävä.

PMP-kirjoituksessa oli muutama ihmetystä herättänyt asia. Eikös BASF saanut ympäristöluvan ely-keskuksen määrittämillä ehdoilla. Ja Suomi varmaan valikoitui paikaksi Harjavallan tehtailta saatavien raaka-aineiden vuoksi. Joko roudataan raaka-aineita tai valmiita tuotteita Saksaan. Onneksi BASF valitsi jälkimmäisen.

Pyöräilijöiden pitäisi aina väistää autoa. Selkeyttäisi huomattavasti.

Mäntyluodon tuhkanpesulaitos olisi pitänyt rakentaa Tahkoluotoon laitoksen mahdollisen laajenemisen vuoksi. Merta pitkin suuret laivat voisivat tuoda raaka-ainetta ulkomailta, satama piristyisi ja toisi lisää työpaikkoja ja verorahoja.

Porin perusturvaan saa jättää vain yhden soittopyynnön. Jätin pyynnön 5.8., vielä ei ole vastattu, mitä nyt sitten teen?