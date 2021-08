Tekstaripalstalla kannetaan huolta vanhustenhoidosta ja lähetään terveisiä melusta häiriintyneelle naapurille.

Takuueläkkeestäkin, 837 euroa, maksetaan noin 20 prosentin kunnallisvero.

Hyvä kirjoitus psykologilta palautumisesta, mutta pieni ristiriita siinä kuitenkin oli: tarvitseeko ihminen älykelloa tai muuta sellaista muuta laitetta todistamaan, että on palautunut ja valmis uuteen työviikkoon?

Kyllä oli SK:n tekstaripalstalla asiallinen kirjoitus, jossa toivottiin Suomen hallituksen nurin menoa. Uudet vaalit jättäisi vihreet pois hallituksesta ja sais maanviljelijät työrauhan. Vai kuvitteleeko vihreet, että raha tulee seinästä ja ruoka kaupan hyllyltä.

Huoli: Vanhustenhoidon puolella jyllää työvoimapula. Nyt eläkkeeltä tulleet hoitajat jopa 74-vuotiaana häärivät osastoilla. Hoitohenkilökunta silminnähden väsynyttä. Missä työikäiset hoitajat? Olisiko syytä tarkastaa palkkausta, vai hallinnostako tämä johtuu? Voimia hoitajille, teette hyvää työtä. Huolestunut omainen

Kun ajoneuvo lähestyy risteystä kolmion takaa, sen on väistettävä kaikkia risteykseen pyrkiviä, vaikka jatkaisi suoraan. Vähemmän olisi sähläystä, jos edes autoilijat osaisivat säännöt. Sekin auttaisi vähän, jos pyöräilijät näyttäisivät kädellään suuntamerkkiä. Tosin muutamat kuljettajat eivät käsitä sitä merkiksi esimerkiksi ympyrään tulosta.

Hei sinä naapuri, joka soittelet poliiseja, kun pidämme kerran vuodessa juhlat ja musiikki ei ole edes ollut kovalla. Olisiko fiksua ekaksi vaikka itse tulla kertomaan, jos tämä häiritsee, ennen kuin soittelee poliiseja ja tuhlaa heidän resurssejaan? Se on hienoa, kun omakotitalo alueella löytyy näin jäykkää porukkaa.

Näin kiusattu jo useamman vuoden ajan Porin Makholmassa: saavutaan mökille, laitetaan radio pihaterassille kovaäänisesti päälle naapurustoa häiritsemään ja mennään itse sisälle pakoon ehkä tv:tä katsomaan. Onko tällaista koettu muuallakin ?

On tultava laki, joka kieltää koiran pitämisen taajama-alueella ulkona öiseen aikaan, jos koira ei osaa olla hiljaa. Todella törkeää ja häiritsevää. On omituista, että moinen mekastus on sallittua.

Saisiko jo vihdoin nopeusvalvontaa Ruosniementielle välille Pappilanpuistikko-Kotkantie, jatkuvaa kiihdytysajoa kovilla nopeuksilla. Autoilla, mopoilla, moottoripyörillä ja mönkijöillä.

Jokainen, joka on 60-luvulla syntynyt, katsokaa Yle Areenasta Chuck Berryn parhaat. Heräätte eloon, huikeaa tykitystä.

Käppärän hautausmaan kaupunginsairaalan puoleinen autojen pysäköintialue on kamalassa kunnossa ja kuoppainen. Siinä on esimerkiksi hautajaisten aikaan paljon autoja. Vetiset, isot kuopat yllättävät autoilijat! Pitäiskö tehdä jotain?

Toivottavasti Samkin johto lukee toimituspäällikkö Kimmo Kosken kolumnin (SK 20.8), jossa erityisen hyvin avataan sitä, mikä seurauksia opiskelijoiden etäopiskelun jatkumisesta on odotettavissa. Toiset ovat etäopiskelleet jo 1,5 vuotta ja samaa luvassa syksyllä. Seuraukset voivat olla ihan jo inhimillisesti ottaen isoja, kuten opiskelun viivästymiset, keskeyttämiset, jopa työelämään pääsy ja mielenterveyden heikkeneminen.

Jos Soini muuttaa Raumalle, minä muutan Porista Vaasaan. Into

Alfa-tv:stä kyselevälle tiedoksi, että kanava on tasapuolinen kaikille puolueille toisin kuin Yle. Eli Alfalla on sijaa myös persuille. Eilenkin Parkkosessa oli vain demarien Lindman ja vihreiden Harjanne.

Mun mielestä kahvikeitinpää saa lähtee. Se on ruma. Jos ei osaa tehdä kunnon muraalia, niin ei kannata sutata seiniä.

Oisko Tori Salelle riittävä tila se hallin bingohalli? Olisi upea ratkaisu ja elävöittäisi koko hallia. Porin mummi

Musa vähän hyytyy, mutta Jazz jyrää nyt kaikki tieltään. Marko Keikyästä

Lämmin kiitos Satabussin Harjunpään kouluvuoron naiskuljettajalle hyvästä asiakaspalvelusta. Jaksat jutella pienten koululaisten kanssa, jolloin koulumatka sujuu paremmin, ja autat, kun apua tarvitaan esimerkiksi kadonneiden tavaroiden kanssa. Hyvää syksyn jatkoa!