”Suurin ongelma työvoiman liikkuvuuden esteenä on polttoaineen verotus”

Tekstaripalstalla iloitaan onnistuneesta permanentista ja jatketaan keskustelua kotitalousvähennyksestä.

Olen kaksi päivää soittanut terveyskeskukseen vastatakseni aikaa. Ei toimi palvelu, numerosta pyydetään soittamaan uudelleen. Takaisinsoittoa olen odottanut ja sitä ei kuulu. Tehokasta palvelua!

Kohta meillä on suomalainen sotilasjoukko talebanien panttivankina. Antakaa USA:n hoitaa sotkunsa itse.

Nöyränä, toivon menettäneenä päätin kerran vielä ovensaranoita kuluttaa. Vihdoinkin taitava, osaava oikea kiharantekijä löytyi. Useamman pesukerran jälkeen yllätyin täysin. Ihanat pesunkestävät kestokiharat. Kiitos.

Lampaita rääkännyt satakuntalainen "mies" ja niitä julmalla tavalla teurastanut pääsee yllättävän vähillä syytteillä. Ehdollista ja seitsemän vuoden lampaidenpitokieltoa! Eihän tällaiselle eläinrääkkääjälle saisi koskaan antaa pitää minkäänlaista eläintä. Ehdoton vankeus ja vuosi jokaista viatonta luontokappaletta kohtaan. Voi kun minä saisin päättää rangaistuksesta!

Kävin kesällä katsomassa nakurannalla muutamia kertoja. Ei auringonpalvojia, vaan läheisen yrityksen asiakkaiden roskia ja tyhjiä pulloja ranta piukassa. Ranta tyhjä auringonottajista, tilalla siivoamattomat roskat. Ei ainakaan parempaan suuntaan rantaa ole viety.

Ruosniemen Ankkalammen kiistassa niin toimittaja kuin kommentoijatkin ovat unohtaneet pääasian: kaupunki laatii kaavan, jota se ei noudata. Kaupunki laatii vuokrasopimuksen ehtoineen, joiden noudattamista se ei valvo. Mistä matkailija tietää, onko esimerkiksi WC kaupungin vai yrittäjän, ja toisaalta mikä estää uimareita käyttämästä yrittäjän saunaa. Idea hyvä, mutta toteutus huono.

Hyvä Vihreä Teatteri! Hauskan ja niin porilaisen esityksen olitte valmistaneet juhlavuotenne kunniaksi. Jaksakaa edelleen!

Kyllähän Furuholm ja muut ovat nimenomaan kaupunkia arvostelleet konsulttien käyttämisestä, ihan oikeata puuta haukutaan. Konsultti tietysti tekee sitten sitä mistä saa laskuttaa eniten, ja tuurilla ehkä jopa toimittaa sitä mitä tilattiin.

Viitaten SK 20.8. Kotitalousvähennys ei ole vähävaraisille. 40 työvuoden jälkeen tuleva eläke 1 500 euroa. Ilman työvuosia saa takuueläkkeen 837,59 euroa ja eläkkeensaajan asumistuen, jota en suuren ansioni vuoksi tule saamaan. Tällä ökytienestilläni otan kiitollisena ja hyvällä omatunnolla vastaan oikeuden kotitalousvähennykseen.

Pertti Pokki, kotitalousvähennys on vähennys veroista. Jos veroja ei maksa, ei ole mistä vähentää. Kotitalousvähennyksen voivat tehdä ne, jotka veroja reippaammin maksavat.

Uudenniityn asukkaat. Katsokaa infotilaisuus 17.8.21 osoitteesta pori.fi Yyterinniemen osayleiskaavamuutoksesta ja Uudenniityn alueen tiemuutoksista.

Autoilija, jos et kohteliaisuuttasi anna tietä kolmion takaa tulevalle autollekaan, ei ole tarvetta pysähtyä väistämisvelvollisen pyöräilijänkään vuoksi. Turvallisinta on, kun ajamme kaikki samoilla liikennesäännöillä.

Tuo natsittelu alkaa kyllästyttää. Joka viikko on lehdissä, tv:ssa, netissä "natsi". Miksei puhuta kommunisti-Venäjästä, imperialisti-Britanniasta, kapitalisti-Amerikasta ja niin edelleen. Saksa hävisi sodan, kiitos Churchillin ja Rooseveltin, mutta kohtuus kaikessa. Antti Pekola

Nyt valittajat tarkkana, joku hakee Kirvatsiin lupaa saunarakennukselle.

Hiihtäjät odottelevat talvea. Onkohan purukasan alta hellekesän jälkeen kaikki lumet sulaneet? On hiukan kallista hiihtoo! Erikoista pelleilyä veronmaksajien arvokkailla euroilla, kun pitäisi työllistää ihmisiä!

Kyllä suurin ongelma työvoiman liikkuvuuden esteenä on polttoaineen verotus. Viikon palkasta menee päivän palkka polttoaineisiin, josta saa verottajalta seuraavana vuonna pari euroa takaisin.

Mistä saa koronapassin, jos ei omista älypuhelinta? Jos ei saa mistään, niin mitä sanoo tasa-arvovaltuutettu.

Mistä me oikein Yle-veroa maksamme? 80 prosenttia ohjelmista on kesällä ollut uusintoja ja uusintojen uusintoja. Luonto-ohjelmia on mukava katsoa, mutta ei päivästä toiseen samoja. Hullu vuosi 1991 on poikkeus, kiitos siitä. MTV:llä luullaan, ettemme vieläkään osaa Wallandereita ja Hallavan hevosen taloa ulkoa, Poirot alkaa varmaan kohta!