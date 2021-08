Tekstaripalstalla puhutaan liikenteestä ja kiitellään Porin torin nykyistä kokoa.

Tekstarin lähettäjä toivoo Lasse Lehtistä presidentiksi. Arkistokuva on vuodelta 2006.

Liitostien käyttäjät. Ajetaan varovasti ja hiljempaa, kun pienet koululaiset joutuvat ylittämään tietä, jossa näkyvyys on huono ja nopeudet suuria.

Pyöräilijä! Jos minä ajan autolla suoraan, sinä et saa ajaa suojatiellä suoraan autoni eteen. Sinä väistät! Tällainen on sääntö, vaikka et sitä tiedä.

Suomen hallitus saisi mennä nurin, päästäis vihreistä eroon ja maanviljelijät sais työrauhan! Haluamme olla omavaraisia ja Suomessa kasvatettua lihaa, jossa ei ole hirveitä määriä antibiootteja.

Ihme juttu, että täällä kitistään jostain mopoilijoista ja yleensäkin nuorisosta. Menkääpä katsomaan lasten harrastuspaikkojen läheisyyteen, miten lasten vanhemmat rikkovat yhteisiä pelisääntöjä. Hyvänä esimerkkinä Musassa Rinteentien pysäköintikieltoalueen jatkuva käyttäminen pysäköintiin. Ei voi nuorisolta vaatia mitään, jos aikuisten esimerkki on noin välinpitämätöntä.

Olin torstaiaamuna Tikkulan S-marketissa itsepalvelukassalla, jossa huomasin ottaneeni kännykän lompakon sijasta mukaani. Viereisen automaatin asiakas tuli maksamaan hätääntyneen mummun ostokset ilman korvausta. Käski laittaa hyvän kiertämään ja sen todella teen. Iso kiitos.

Porin kauppatori on nyt kompaktin kokoinen, ne betoniset työmaaseinät vois vielä joku katutaiteilija maalata hauskoilla kuvilla.

Jos nyt oltaisiin järkeviä ja valittaisiin Lasse Lehtinen presidentiksi ja Seppo Hovi pääministeriksi, niin ainainen rauha olisi takuunamme, ja voisimme peruuttaa velkahävittäjät ja suunnata rahat kansan hyvinvointiin.

Tarttiskoos Vapaudenkadun kolmio Mikonkatuun nähden suurentaa ainakin tuplaks, kun on niin monelle näkymätön.

Onko nykyään Kyläsaaren urheilukenttä pelkästään frisbeegolfin heittelijöille? Ei ollut ensimmäinen kerta, kun kiekko meinasi kopsahtaa lasteni päähän. Nuoriso heittää ja naureskelee vaan, kun melkein osuu toista.

Verokeskusteluun: milloin ammattiliittojen verovapaus puretaan? Siinä todellinen porsaanreikä. Vai onko reilumpaa periä maakuntaveroa eläkeläisiltä?

Torstaina 12.8. Porin stadionilla käyneiden lasten ja nuorten yleisurheilukisoissa aikuinen mies (jonkun lapsen isä?) useasti käveli pituushypyn vauhdinottoradan yli, vaikka meneillään oli lasten kisa. Toki ylitys ei vaikuttanut kenenkään hyppyyn, koska meneillään oli mittaustilanne, mutta erittäin ikävä esimerkki hyppyjään odottaville lapsille.

Kiitos Pihlavan terveysasemalle. Sain sieltä hyvää hoitoa taas kerran. Kun punkin puremaan apua tarvitsin, hommat hoitu.

Jooa Raja-Aho, kiitos niin täyttä asiaa olleesta mielipidekirjoituksesta lapsen asemasta nyky-Suomessa! Kunpa tosiaankin lapsi saisi elää turvassa ja suojeltuna tämän päivän pahalta maailmalta!