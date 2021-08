Tekstiviestipalstalla purnataan liikenteestä ja jaellaan myös kiitoksia.

Nauru pidentää ikää. Kiitos Juha Ståhle (kolumni 17.8.) lisääntyneistä elinvuosista.

Teemu Lähde, kiitos osuvasta Torviprotestia koskevasta kirjoituksestasi.

Porissakin vanhustenhoito kaipaa erittäin kipeästi lisää resursseja. Toivottavasti valtuusto ymmärtää käyttää vanhusten hoitoon erikoistuneen Markus Halmisen KD (sit) asiantuntemusta ja kokemusta, kiitos. Veli-Matti Lähteenmäki

Presidentti Niinistö kantaa huolta velan jatkuvasta kasvattamisesta. Onkohan syynä vanha puoluekanta vai nykyinen suuri kansansuosio, ettei hallitus yhtään jaa tätä huolta. Voisiko viisikko nyt kuunnella edes valtiovarainministeriön budjettipäällikön, Sami Yläoutisen, ajatuksia ja huolta velan lisäämisestä.

Ihme, että uudistetulla Kouvonraitilla ei ole vielä tapahtunut mitään vakavampaa, on meno sen verran villiä. Pienet koululaiset joutuvat kulkemaan vähän reilua 80 kilometrin tuntivauhtia kaahaavien reikäpäisten mönkijähurjastelijoiden armoilla.

Miten se voi olla niin vaikeata katsoa taaksepäin ennen kuin lähtee ohittamaan edellä ajavaa. On turhan paljon tullut läheltä piti -tilanteita sekä moottoripyörällä että autolla viime viikkojen aikana.

Voisivatko itseään aikuisina pitävät huolehtia, että toimitte liikennesääntöjen mukaan, nyt kun pienet koululaiset opettelevat liikennetaitoja? Erityisesti koulujen lähellä. Punaiset valot koskevat jokaista jalankulkijaa.

Henkilöautoilijat! Ottakaa nyt ihan aikuisten oikeasti huomioon nuo urat, jotka ovat sateella täynnä vettä! Se on silmänräpäys, kun auto on vesiliirrossa ja silloin ette ehdi kissaa sanoa, kun olette ojassa tai puun kyljessä ja auto hajalla! Älä aja urissa!

Videot Kabulin lentokentältä 15.8. Naiset ja lapset ensin, kuten kuuluukin.

Hei. Kumpi on oikein, "taleban" vai "taliban"?

Mitä Ohisalo syö, jos tulee jokin kriisi ja kaupan hyllyt eivät notku elintarvikkeita. Kuinka pitkän aikaa suomalaiset ovat omavaraisia? Koronakin yllätti hallituksen sekä Ohisalon. Jokaisella on vapaassa yhteiskunnassa mahdollisuus ottaa lainaa ja alkaa maanviljelijäksi sekä kuunnella, kuinka huonosti hoidat hiilipellot.

Jos koronapassi otetaan käyttöön, niin on luotava järjestelmä, jossa on sakkojärjestelmä riittävän suurilla sakoilla, jotta siitä on hyötyä. Koska aina on niitä, jotka yrittävät huijata, niin passin käyttäjiä kuin niiden tarkistajia ja paikkoja, joissa sitä käytettäisiin. Luotava joku ilmiantopaikka, johon voi ilmoittaa väärinkäytöt, muuten passista ei ole hyötyä.

Erikoinen tapa kerätä sataprosenttisesti rokottamattomat tiiviiseen jonoon Puuvillaan tämä pop up -toimipiste. Jos ämpäreitä jaettaisiin, olisi siinä jonossa suurin osa rokotettuja.

Mistä opiskelurauhasta voidaan puhua, kun peruskoulun pihalla on aikuiset kylttiensä kanssa? Annetaan koululaisille, opettajille ja rokottajille työskentelyrauha, jookos?

Mikäli nuorison oppimistulokset ja hyvinvointi on aito päättäjien huoli, tulisi opetusministeriön palauttaa lukiolaisillekin oikeus opiskella opintonsa vakaasti omalla tutulla luokalla vailla jatkuvia valinta- ja ryhmäytymispaineita.

Suomessa on yli 300 000 työtöntä kaikkien alojen osaajia ja akateemisestikin koulutettuja. Jatkuvasti vain joku huipputuloinen on vaatimassa lisää maahanmuuttoa. Kyllä työttömien joukosta varmasti löytyy osaaja joka lähtöön, miksi he eivät kelpaa, onko meissä jokin selittämätön vika, kun ei oman maan kansalaiset kelpaa. Työttömyystuet muutettava siten, että työnteko on taloudellisestikin edullisempaa.

Monelle työnteko ei maistu, mutta tuet kyllä, vaikka on terve ja työkykyinen. Pitää olla toisinpäin.

Suuri kiitos Pori Energian kolmen asentajan korjaustiimille, joka korjasi Keikvedellä mökkisaaremme katkenneen vesikaapelin perjantaina 13.8. Ikävästä ongelmasta jäi teidän ammattitaitoisesta korjaustyöstänne ja asiakaspalveluasenteestanne johtuen lopuksi hyvä mieli.