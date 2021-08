Tekstareissa toivotaan poliiseita useammin Pihlavaan ja kritisoidaan politiikkoja.

Olisi ihanaa tanssia kukkien päällä ja syödä ja elää paratiisissa, jos se olisi mahdollista. Suomalainen ruoka on puhdasta ja laadukasta, siitä pitävät huolen meidän maataloustuottajamme. Kiitos heille! Voisiko suomalainen tuottaja kutsua vihreiden Ohisalon tutustumaan suomalaiseen viljelyyn ja karjanhoitoon!

Tiedän myös äidin, joka ilokseen sai kolme tyttöä. Nämä puolestaan toivat perheeseen kolme hyvää vävypoikaa. Nyt jo kolme lastenlasta – kaikki poikia. Elämä tasoittaa.

Pyhimyksen kutsuminen Meri-Porin koulun avajaisiin oli mahtava juttu! Kiitos järjestäjille!

Kolmen koululaisen isä

Hoh-hoijaa! Postiasioitten hoitaminen käy nykyään työstä. Vastaanotettava lähetys haettava sieltä, mihin Posti ystävällisesti on sen kuljettanut. Lähetettävä paketti taas on on vietävä tuonne. Ja voi surkeutta, mikä pääpostikonttuuri Porin kokoisessakin kaupungissa... Moi vaan ja henkkarit heilumaan!

Mummu 76 v.

Posti löysi vanhaan osoitteeseensa Helsingissä. Entä Porissa?

Media jaksaa toistaa, että 1990-luvun lamassa pelastettiin pankkeja, mutta ihmiset ja yritykset unohdettiin. Kuitenkin pankkeja kaatui useita. Mutta jos kaikki pankit olisi päästetty kaatumaan, niin mikä olisi ollut tuho. Sillä olihan näillä pankeilla juuri ihmisiä ja yrityksiä asiakkaina. Vai luuleeko joku, että pankin kaatuminen olisi vapauttanut velallisen velasta. Tokkopa.

Keskustapuolue ylläpitää uskollisesti satavuotista perinnettä käymällä vimmatusti palkansaajien kimppuun, niin työllisten kuin työttömienkin.

Poliisit tosiaan voisivat kiertää useammin Pihlavassa. Koulun pihassa oli kyltti "Luvaton oleskelu alueella kielletty". Mopohäiriköt repivät kyltin pois. Sitten jatkoivat asukkaiden häirintää. Poliisien puuttumista asiaan yhä odotellaan.

Et taida ymmärtää, mikä ravintoarvojen ero on peuralla ja tehotuotetulla, jalostetulla broilerilla. Se on huima. Peuraa syövä elää terveemmän elämän.

Nyt ilmastosuojelu on mennyt hakoteille, kun ei ole otettu reaalimaailmaa mukaan. Ei kaikkea voi muuttaa nopeasti. Siksi olisi tärkeintä kehittää puhdistuslaitteita, koska lämmityksessä ja myös polttomoottoreissa joudumme käyttämään muun muassa öljyä ehkä ainakin sata vuotta. On turhaa lisätä kaikkea keskeneräistä romua. Annetaan aikaa kaiken kehittyä, kuten sähköautojen akkujen.

Furuholmin konsulttikannanotto on hyvä! Hänen mukaansa "lopullista jumalan sanaa" ei kannata vesittää. Muutkin voisivat tutkia Raamatun opetuksia.

Tapio Furuholm kertoo mielipidekirjoituksessaan 13.8.2021 tehneensä esityksen Porin kaupunginhallitukselle konsulttien käytön lopettamiseksi. Täyttä asiaa! Tätä samaa toivoo ilmeisesti suurin osa Porin asukkaista.

Musan Salamassa pelaavat huomioikaa. Nyt kannattaa alkaa kyselemään FC Jazzista pelipaikkaa ensi kaudelle Ykköseen. Vai onko halu pelata Kakkosessa?

Ratsun kaltoinkohtelu olympialaisissa herätti keskustelua. Muuten eläinten kohteluun pätee "kun ei ole silmissä, niin ei ole mielessä". Millaistahan on sirkuseläinten koulutus, mitähän kuuluu Euroopan teuraseläinten kuljetuksille, koe-eläimille ja niin edelleen?

Jotkut koiraparat joutuvat sadististen hakkaajien kynsiin. Sinä, joka näet ja kuulet naapurisi koiran hakkaamisen, ilmoita poliisille. Porissa on eläinsuojelusta vastaava eläinlääkäri, hän tekee poliisin kanssa kotikäynnin hakkaajan kotiin. Koira pois hakkaajalta heti.

Jos kuulet tai näet jonkun hakkaavan koiraa, kissaa, kakaraa tai alkaa/ulvoo, niin soita nyt hyvä ihminen poliisit paikalle. Se käytös ei kuulu nyky-yhteiskuntaan.

Voiko olla mitään turhauttavampaa kuin kuunnella valtionvarainministeri Anneli Saarikon puheita television pääuutisissa? Ei voi!

Marinin mielistely nuorison suuntaan muiden kustannuksella lähenee jo suurinta korniutta. Mikä ihmeen etuoikeus nuorisolla pitää olla harrastuksiin. Enempää kuin muilla. Ja vielä terveyden kustannuksella.