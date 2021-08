Tekstiviestipalstalla ei arvosteta nyrkkeilyä ja toivotaan Kullaan elävöittämistä.

Palokunta saa lähtöjä, jos ampiaispesiä häädetään, tai salaman rikkomia pihapuita kaadetaan ja klapeja kannetaan. Onko muutakin talkooapua saatavissa?

En arvosta nyrkkeilyä urheiluna. Ei sovellu ihmiselle. Kuntonyrkkeily säkkiä vastaan sen sijaan soveltuu.

Niin pieni asia kuin kerätä roska päivässä, ei sovi suurimmalle osalle kansaa. Miten sitten kykenemme toimimaan isompien haasteiden kanssa? Pitäisikö roskan poimimisestakin maksaa!

Joku mietti, ovatko palvelualan työntekijät rokotettuja. Myös me palvelualan ihmiset mietimme, oletteko te asiakkaat rokotettuja. Mekin olemme ihmisiä, ette vain te palveltavat, jotka harvoin ymmärrätte pitää edes turvaväliä ostoksilla käydessänne.

Terveisin myyjät

En ole rokotevastainen, mutta nyt alkaa mennä yli. Ei kai mikään lääketieteellinen toimenpide voi, eikä saa olla vain nuoren oma asia? Kai meillä vanhemmilla on sentään vielä joku oikeus ja vastuu nuoresta? Ei kai tätä voida ohittaa?

Te tämän hetken eläkeläiset olitte silloin vallan huipulla, kun tämä kotitalousvähennys luotiin, samoin kuin yhtä epäoikeudenmukainen kiinteistövero. Olin tuolloin nuori äänioikeutettu ja kumpaakin vastaan, koska molemmat ovat äärimmäisen epäoikeudenmukaisia pienituloisille ja kiinteistövero etenkin eläkeläisleskille. Poistetaan kumpikin?

On kauan ollut tiedossa, miten juuri hoiva-alan tekijöistä on pula. Kaikki tietävät, että näitä ammattilaisia on, mutta palkka on niin pieni, ettei sillä tule toimeen. Hallitus on paljon pohtinut asiaa, tehnyt laskelmia ja suunnittelee hankkivansa vierastyövoimaa ja on varannut budjettiin ison summan varoja tätä varten. Tässä kohtaa suomalainen alkaa miettiä sitä, mihin tulokkaat sijoitetaan, miten kielen opetus toteutetaan ja montako vuotta tähän kuluu aikaa.

Kenenkään ei ole pitkään aikaan "pakko" ostaa sähköautoa. Eikä uusi sähköauto välttämättä enää nytkään maksa 50–100 000? Silti niiden myynti kasvaa kohisten. Aikanaan, kun uusien polttomoottoriautojen tuotanto loppuu, vanhoja bensa-autoja on markkinoilla vielä pitkään. Samoin käytettyjä, edullisia sähköautoja tulee vuosien kuluessa lisää koko ajan enemmän. Ei syytä huoleen siis.

Voisivatko Ulvilan uudet päättäjät ottaa yhdeksi kärkihankkeeksi Kullaan elävöittämisen ja piristämisen? Nykyisellään on todella ankea.

Merikapteeni Jokiniemi. Sinulla on kovin suppea näkemys olympialaisten lajikirjosta. Olympialaisten henki pitää mielestäni jakaa kyllä muuallakin kuin yleisurheilustadioneilla. Jo antiikin kreikkalaisetkin katselivat olympia-aatetta laaja-alaisemmin.