Tekstareissa kehutaan, että Porin torilla on nykyään entistä parempi tunnelma.

Tekstarin lähettäjä on sitä mieltä, että Uniluotoon ympäri maata saapuvat surfarit tulevat toimeen vähäisillä palveluilla.

Me korontartuntojen jäljitystyössä olevat hoitajat olemme olleet ylityöllistettyjä jo toista vuotta, olemme väsyneitä. Tilanne tartuntojen suhteen on nyt vain pahentunut. Ottakaa rokote, jotta pääsemme tästä pandemiasta ja me hoitajat voisimme palata normaaliin työhömme!

On aikoihin eletty, kun Poriin vanhuksille tuodaan ateriapalvelusta ruuat Naantalista saakka. Porissa kaupunginsairaalan yhteydessä on varsin toimiva keittiö, ei paikallisuus ja Poriin veronsa maksavat työntekijät merkkaa mitään. Nykyään aina halvin valitaan, eikä lopputulos kiinnosta.

Kessote alueena olisi varmaan sopiva kappeliseurakuntien muodostamiseksi, kunhan piispa ehtii järjestää. Monet viranhaltijat ovat eläkeiässä ja seurakuntien rahat loppu.

On se kumma, ettei Porin kaupungille raha kelpaa. Turvallisuussyihin vedoten olisin itse kustantanut lapselleni koulukuljetuksen, mutta kaupungille eivät köyhän eurot kelvanneet.

Eikö näihin jatkuviin alennusmyynteihin tosiaan mikään mainen mahti pysty. Onkohan niistä joku ostanut jotain joskus "normaalilla hinnalla"?

Jos karhun pystyy tappamaan, niin silloin voi myös nukuttaa ja hoitaa sen. Se on halusta kiinni, ei muusta.

Nimimerkki Harrastajalle: Eivät Uniluodon surfarit tarvitse palveluita (paitsi pizzaa). Siellä käyvät lähinnä ammattilaiset. Antaa edes jonkun lahden olla sellainen, johon eivät massat tule. Yyterinlahdelta löytyy jo hieno Surf Center. Se riittää.

Jospa Pori nyt kehittäisi Uniluotoa. Olisi taattu vetonaula Yyterin suunnalle. Lautailijoille ja purjehtijoille Selkämeren kauneinta aluetta, Kallo mukaan lukien.

Voisko joku virkaa tekevä taho nyt ihan aikuisten oikeasti kertoa asialliset perustelut sille, miksi Porin uimahallien ja maauimalan järjestyssääntöjen 7. pykälä kieltää uimiseen tarkoitettujen shortsien käytön? Mihinkään lakiin tuo kielto ei perustu, ja on ihan naurettava byrokraattikukkanen. Todella outoa ja ehdottoman uniikkia kyllä, siitä pisteet.

Meillä jokaisella on velvollisuus ilmoittaa eläinsuojeluun tai poliisille, jos näkee eläinrääkkäystä. Ilmianna siis koiransa hakkaaja!

Olen samaa mieltä, miksi ottaa eläimen, ellei rakasta eläintään.

Miksi käydä töissä, kun sama raha tai enemmänkin tulee rahaa avustuksina, eikä tarvitse lähteä aamulla aikaisin, ja maksaa ne työmatkatkin.

Joku täällä ihmetteli perhettä, joka eläkkeiden lisäksi on oikeutettu muutamiin yhteiskunnan tukiin. Tukiin oikeuttavat syyt eivät yleensä ole "kivoja" asioita ihmisen elämässä. Kannattaako kadehtia?

Porin torilla on nyt parempi tunnelma, kun myyntipöydät ovat lähellä toisiaan. Torikioskin remontin jälkeen ei kannata palata vanhaan.

Sinä, joka moitit Porin sankarihautausmaan siisteyttä, niin en tiedä, millä hautuumaalla olet ollut arviotasi tekemässä. Sen tiedän, että Keski-Porin kirkon sankarihautausmaa on Porin parhaiten hoidettu sekä puisto että hautausmaa-alue. Joka arkipäivä vähintään kaksi henkilöä tekee siellä täyden työpäivän.

Mopopojista ja muista melusaastuttajista toteaisin, että olihan noita nuoruudessani, mutta ääniä ja liikennekäyttäytymistä valvottiin paljon tiukemmin. Ei ison kotikaupunkini keskustassa milloinkaan kuullut tällaista älämölöä ja piittaamattomuutta omasta ja toisten turvallisuudesta. Eilen eräs teiden sankari onnistui keulimaan melkein koko Etelärannan, vain Raumansillan risteyksessä piti ottaa etupää alas, kun oli ruuhkaa...

Miksi kauppojen tomaatteihin ei saada merkintää, mikä lajike on kyseessä. Nyt tomaatin ostaminen on kuin venäläistä rulettia.

Mistä niitä ammuttavia sorsia löytyy? Meillä ei enää vuosiin ole yhtään poikuetta selvinnyt aikuiseksi. Ne harvat, jotka veteen asti selviävät, syö valtavaksi kasvanut "rauhoitettu" lokkiarmeija. Jos joku orpo on vielä jäljellä, niin tämä urheilijat tekevät niistä elokuussa selvää.