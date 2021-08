Tekstaripalstalla ehdotetaan, että Kirrinsannantie vuokrattaisiin autoteollisuudelle testiradaksi.

Kiitokset Tuulikki Pajuselle järkevästä kirjoituksesta (SK 9.8.), joka koski vähävaraisten parempaa huomioimista kotitalousvähennyksiin.

Kiitos Reijo Raitala aiheellisesta kannanotosta sorsien ja vesilintujen ampumiseen. Kuinka moni jääkään löytymättä tai jatkaa elämäänsä haavoittuneena. Tuntuu tosi pahalta. Ei pysty ymmärtämään, ei sitten millään.

Ulla-Maija

Raitalan mielipide (SK 11.8.) on erinomainen – ilmastonmuutos ynnä muut ilmiöt ovat vähentäneet luonnonvaraisia lintukantoja dramaattisesti. Metsästyksen sijaan voisi hakea grillatun broilerin lihatiskiltä viidellä eurolla.

Reijo Raitala oli oikeassa (SK 11.8.). Sorsien ampuminen on yhtä vastenmielistä kuin rapujen elävältä keittäminenkin. Barbaarista.

Rauno Jokiniemi kirjoittaa asiaa! Olympialaiset ovat nykyisellään itseensä tukehtuva pompöösi jättiläisbasaari. Palattakoon selkeään urheiluformaattiin!

Kolmannen pojan kohdalla ei juuri onniteltu. Kylällä harmiteltiin ja mietittiin, vieläkös yrittävät. Lapsiluku täyttyi neljännestä ja isoveljet vaunujen vieressä saivat kuulla, miten hienoa, että vihdoin tuli tyttö. Luojan lahjoja ja ihan "tilausten" mukaisia.

Lasten eka koulupäivä, Itsenäisyydenkatu kello 8.57. Sinä valkoista farkku-Bemaria ohjastanut naiskuljettaja, tiedätkö, miten lähellä olit teilata kaksi pikkutyttöä ohittamalla suojatien eteen pysähtyneen auton noin 40 kilometrin tuntinopeudella? Painoin autoni äänimerkkiä ja onneksi tytöt pelästyivät ja pysähtyivät viime hetkellä. Sinä et tehnyt elettäkään. Nyt hereillä siellä liikenteessä!

Simpsonit, Frendit, Australian rajalla, huutokauppakeisari, samat leffat pyörii jopa neljä kertaa viikon aikana. Täytyy kysyä, mitä TV:n väki oikein meinaa? Maailmalla olisi sadoittain hyviä laadukkaita elokuvia sarjoja. Suomessa ilmeisesti kaivettu halpalaatikon pohjia: osta 5, saat 10 kaupan päälle. Mainostajat kadonneet, kun suurin osa mainoskatkoista menee kanavien omien ohjelmien mainostamiseen.

Kaikille lautakunnan jäsenille pakolliseksi tutustuminen jokaiseen kulttuurin, päiväkodin ja koulun toimipisteeseen. Jokaiselle ja jokaiseen. Pitää tuntea paikat, joiden asioista on päättämässä.

Muistetaas nyt, kun se aina täällä Porissa unohtuu, että sivistyslautakunnan toimialaan sisältyy myös kulttuuri. Totta, ei näy täällä mitenkään, ei listalla eikä puheissa, ei ihme että unohtuu. Toivottavasti kuitenkaan lautakuntajäseniltä ei. Ansaitsisi kyllä oman lautakunnan, että asiat tulisi ajettua. Heittopussin asemassa nyt ja isoksi osaksi unohdettuna.

On tullut taas politiikan perusvaihe. Vihreät ja Sdp käyvät voimalla Keskustan kimppuun, oli sitten kyse maataloudesta tai MAL-asetelmasta. Sdp:n nuorempi Heinäluoma on sitä mieltä, että vain seitsemän isointa kaupunkia voi sopia valtion kanssa asumisesta ja liikenteestä ynnä muusta. Tämä on pöyristyttävää todella. Kenen kanssa muut sitten sopivat!

Matti Tuominen

Poriin uusi bisnes. Kirrinsannantien voisi vuokrata autoteollisuudelle testiradaksi. Soveltuu erinomaisesti muun muassa jousituksen rääkkäämiseen. Logistisesti hyvä paikka sataman vieressä, Meri-Porin majoitusliikkeet saavat uusia asiakkaita. Ja ennen kaikkea räpsööläisten ei enää tarvitsisi kärsiä bussissa hirveästä rynkytyksestä.

Samaa mieltä Pihlavan mopopäristelijöistä. Jatkuvaa häirintää. Ajelevat koulun ja tehtaan väliä. Saataisko poliiseja ratsaamaan?

Päätös luopua rakkaasta perheenjäsenestä, koirasta, on rankka. Lohdutus-klinikalla eutanasia hoidettiin niin inhimillisellä lämmöllä koko perhe huomioiden, ettei parempaa asiakaspalvelua voisi olla.

E. Vallinen

Kiitos konsultti ja Porin Linjat! Nyt ei ole enää Länsi-Porissa asuvalla lukiolaisella yhteyttä Ulvilaan niin, että ehtisi aamulla ajoissa kouluun. Tai kyllähän yhteys löytyy, mutta se vaatii ensin muutaman kilometrin aamulenkkiä.

Terveet, liikuntakykyiset ihmiset menevät kauppaan autolla parin sadan metrin päähän. Jos aiotaan päästöjä vähentää, olisi asenteissa ja toimintatavoissa paljon korjattavaa.