Vasta Jukka Kotiniemen kirjoituksen lopussa tuodaan esiin Kokemäenjoen tulvatorjunnan todellinen ongelma Porin kohdalta. Joki Kirjurista merelle on tukossa, koska alueesta tehtiin yltiöpäisellä päätöksellä joen perkausta estävä suojelualue. Valtio vaiko EU vastaa suojelupäätöksiensä seurauksista silloin, jos jakun Pori tulvii? Vastuu ei kuulu minulle, eikä lainkaan Porin kaupungille, koska emme ole päätöksen takana.

Ihan tosi. Tajuavatko nämä nuoret, kuinka valtavia summia suomalaiset joutuvat maksamaan heidän opintojensa eteen. Kyllä kohtuuden käsittää, mutta kyllä nämä "ilmaiset" uhraukset tietokoneisiin ynnä muuhun opettavat nuoret aivan väärille linjoille vastuun tuntemisessa. Kyllä Anderssonin ajama opetuspakko tulee kalliiksi.

Annetaan nuorten päristellä mopoillaan rauhassa. Nuoruus on lyhyt aika ihmisen elämässä, siitä pitää saada nauttia. Lisäksi nuoret mopoilijat ovat erittäin kohteliaita, päästävät jalankulkijan ylittämään suojatien ja vielä morjestavat. Toisin kuin keski-ikäiset bensankuluttajat.

Isonmäen Mestareiden portaissa on jäljistä päätellen ajeltu mönkijällä. Kaupunki voisi rakentaa mopomiitti-ikäisille nopsaan ihan oman temppualueen, etteivät hienot portaat mene pilalle ja nuorilla olisi järkevää tekemistä.

Onko Toejoella Myyrätien molemmat pyörä- ja kävelytiet muuttuneet? Mopoliikenne niissä on aikamoinen!

Sinulle, joka ihmettelit, miten opettaja voi olla sivistyslautakunnassa. Porin kaupungin työntekijä ei voi ollakaan, mikä on mielestäni väärin. Myös opettaja osaa jäävätä itsensä, jos päätökset kohdistuvat itseensä tai oppilaitokseen. Yhtä paljon pitäisi ihmetellä, miten lukiolainen voi olla sivistyslautakunnassa "rehtorin pomona". Minä vaan ihmettelen

Ei sivistyslautakunta ole opettajan yläpuolella, saatikka hänen työnantajansa. Opettajan asiantuntemusta tarvitaan lautakunnassa. Opettajia soisi siellä olevan enemmänkin.

Ei nyt ymmärrettäisi väärin niitä, jotka koronarokotusta eivät halua. Suurin osa heistä on ottanut kaikki mahdolliset rokotteet tähän asti, mutta kuten tiedämme, koronarokote on kokeellinen ja pitkäaikaisvaikutuksista ei kukaan tiedä vielä mitään. Tieteellinen näyttö puuttuu, se vain on niin.

Koronavirus menee kaksivaiheisesti, mitä ei monikaan ymmärrä tai tiedä. 1. vaihe on tartunta. ylähengitysteihin, kuten nieluun ja nenään 2. vaihe on, että virus leviää siitä sisäelimiin kuten keuhkoihin. Tämän 2-vaiheen rokotus estää, vaikkakin voit olla vielä levittäjä! Kukaan ei välitä pikku nuhasta, mutta joku toinen kuolee.

Taas pojalta varastettu pyörä, nyt Puuvillan pihasta! Porista varastetaan tosi paljon pyöriä, erityisesti nuorilta! Ilmeisesti asialle ei kukaan voi tehdä mitään?

Ärsyyntynyt äiti

Asun Porin lyseota vastapäätä Valtakadun puolella, ja olen monta kertaa ollut vaarassa, että pyöräilijä ajaa päälle. Pyörätie on kadun toisella puolella, eikä tällä puolella missä asun. Pyöräilijät ovat kaikenikäisiä, sekä naisia että miehiä. Olisiko syytä virkavallan puuttua asiaan, ennen kuin jotain vakavaa tapahtuu?

Kaipaan myös takaisin Pori Folk -tapahtumaa kansanmusiikki- ja tanssiesityksineen sekä sen ohessa Eetunaukiolla järjestettyä Fiesta-viinifestivaalia. Hieno tunnelma elokuun pimenevässä illassa!

Veikkauksen tuotot valtion budjettiin eli vähenevä tuotto otetaan – valistunut arvio – autoilijoilta.

Kolmanneksi hyvä? Eikö se mene: "hyvä, parempi, paras"?

Mikäköhän on ollut ajatuksena, kun Enäjärvellä on kaivettu kaksi metriä syvät ojat jo valmiiksi huonokuntoisten ja kapeiden teiden viereen ja poistettu koko tien vierus? Eipä tarvitse paljon tulla isoakaan autoa vastaan, kun sinne jompi kumpi putoaa. Varoittakaa myös lapsia: teiden reunassa ei voi pyöräillä, jottei putoa railoon, josta ei kyllä omin avuin nousta.

Talvea odotellessa

Seipikujan päässä oleva masto ujeltaa todella voimakkaasti tuulessa. Alkoi kesän muutostöiden jälkeen. Häiritsee laajaa aluetta, onkohan asialle tapahtumassa mitään?