Eikö Porin kaupunki voisi rahoittaa Haapamäen radan avaamista? Kallis ja turha lentoyhteys saisi rinnalleen arvoisensa aisaparin. Konsultti asialle ja äkkiä!

Minun puolestani nuoret päristelkööt sydämensä halusta mopoin, moottoripyörin tai vaikkapa traktorein ajotiellä. Sähkövehje jalankulkijoiden joukossa on täysin turha. Monesti sellaisen kyydissä etenee vanhempi, tasapaksu äijä.

Kuulepas Aki Nummelin, rokotusjärjestelmämme ansiosta lapsillamme on mahdollisuus terveeseen ja tasapainoiseen elämään. Covid-19 on vaarallinen tauti. Yhtä vaarallisia tai jotkut jopa vaarattomampia ovat rotavirusripuli, aivokalvontulehdus, kurkkumätä, polio, hinkuyskä, tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko, jäykkäkouristus ja niin edelleen, joita vastaan lapsia ja nuoria rokotetaan. Asiantuntijat ovat selvästi todenneet rokotusten suojaavan koronan vaarallisimmalta versiolta. Vain rokotuksin korona saadaan kukistetuksi tai ainakin lieväksi. Lakeja on mahdollista säätää, muuttaa ja lakkauttaa. Se on demokratiaa. Terveys ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa, salaliittoteoriat ja humpuuki ovat.

Aki Nummelin vatvoo kirjoituksessaan (SK 6.8.) lasten koronarokotusten "oikeudellisia ongelmia". Samalla hän kuitenkin unohtaa sen tosiasian, että ilman rokotuksia hän ei ehkä olisi selvinnyt edes aikuisikään asti, mikä on ihan tavallista sellaisissa maissa, joissa lastentautien (tuhkarokko, tulirokko, sikotauti, hinkuyskä, kurkkumätä...) rokotuskattavuus on huono ja joissa lapsikuolleisuus on siitä johtuen korkealla tasolla. Tämän tosiasian tuntuvat unohtavan myös koronarokotuksia vastustavat ihmiset. Vastustetaan asiaa, joka pelastaa henkiä. Miksi ihmeessä?

Arvatkaapa, tuleeko tulevaisuudessa paljon viruksia ja niihin rokotuksia? Ne ovat tämän ajan parasta bisnestä. Molempia kannattaa valmistaa ja sitten syyttää jotain muuta sen viruksen valmistamisesta.

Jokainen korona-aalto on saanut alkunsa siitä, että rajat vuotavat.Ja vuotavat edelleen.

Sinulle, joka pohdit (SK 6.8.), että elokuussa lomaillaan sulkujen keskellä. Entä monien ihmisten työt syksyn tullen? Näytä sinä esimerkkiä, miten lomaillaan koronan keskellä, älä rellestä. Hyvää lomaa sinulle.

Kuva Raumalta Pitsiturnauksesta Lukko–Ässät avauskiekon pudotus: katsomossa ei turvavälejä, ei maskeja. Et silleen.

Varokaa tori.fi-sivuston huijareita. Tällä sivustolla on myös alaikäisiä, huonosti kasvatettuja nulikoita, jotka häiriköivät rehellisiä ihmisiä.

Entinen torikauppias

Miten opettaja voi olla sivistyslautakunnan jäsen? Eikö hän siinä tapauksessa ole työnantajansa yläpuolella?

Valveutunut ihmettelijä

Suomi suunnittelee taas suurella velkarahalla ostavansa leikkikalut sotahulluille eli uudet Hornetit. Mitä nämä vanhat Hornetit ovat Suomelle tuottaneet? Vain suuria korjauskuluja ja niiden aikana on menetetty loputkin itsenäisyydestä ja oman maan määräysvallasta, eikä siihen syypää ole Venäjä.

Onko mitään urheilutapahtumaa, jonne Yle kykenisi lähettämään selostajan, josta ei välittömästi paljastu USA-vastaisuus. Ainakaan Tokion kisoissa ei ole toimittajaa, joka ei olisi vahingoniloinen kaikesta, mitä tapahtuu USA:lle.

Työhön palkattavan valintakriteereistä on mediassa jatkuva kitinä. Milloin on väärä sukupuoli, ihonväri, kansallisuus, suosittu sukulaista tai syytetään väärästä puoluekannasta. Totuus: jokaisella työnantajalla on oikeus valita työntekijäkseen juuri sellainen henkilö, jonka hän ehdokkaista haluaa. Se vielä puuttuisi, että työnantajan olisi pakko kertoa totuus, miksi työpaikkaan valittu on valitsijan mielestä soveliaampi kuin valitsematta jäänyt. Niin se vain on, että tärkeimmät valintakriteerit ovat tunne ja pärstäkerroin.

Kun nykymenoa seuraa – isoja ja pieniä asioita – niin isolla surulla pitää sanoa, että Suomi on nynnyjen ja vellihousujen maa.

Me kauniit ja lihavat käytämme perinteisiä korva- ynnä muita koruja. Toisin kuin laihat ja rumat miehet. He vasta venyttävät kiekoilla korvansakin olkapäille asti. Hyi.