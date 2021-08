"Uniluotoa voisi kehittää lautailijoiden mekkana – Varma vetonaula Yyterin suunnalle”

Tekstareissa kirjoitetaan muun muassa sähköautoista ja postin toiminnasta.

Uniluotoa voisi kehittää lautailijoiden mekkana. Tarvitaan kuitenkin moderneja tiloja ja uusia ideoita. Varma vetonaula Yyterin suunnalle.

Harrastaja

Niin, Miksi urheilussa on vielä naisten ja miesten sarjat erikseen? Mutta miten tasa-arvo toteutuu, jos mies juokseekin nopeampaa?

Onnea Mira, älä anna kullan kiillon sokaista, nauti täysillä pronssista. Olet meille kultajyvä, maailmassa kolmanneksi hyvä. Tsemppiä!

Radiokriitikko Sampsa Oinaala oli kolumnissaan niin asian ytimessä. Vaikka hän puhui vain radio Nostalgiasta (joka ei kuulu täällä Raumalla), niin kaikilla radiokanavilla on lyhyet soittolistat. Kuuntelisin mielelläni työn lomassa kuulokkeilla esimerkiksi Iskelmää tai Suomipoppia ihan niiden hyvien juontajien takia, mutta siellä soi ne samat biisit joka päivä kuukaudesta toiseen, mikä on ihan järjetöntä. Juontaja vaihtuu päivän mittaan, mutta kaijakoo kiekuu saman kappaleen jokaisen vuorolla. Kyllä on köyhä tarjonta Suomessa. Ja kun maailma on täynnä hyvää ja monipuolista musiikkia. Musiikkitoimittajat pitävät kai kuulijoita ihan pässeinä, jotka eivät huomaa, että niille soitetaan päivästä toiseen yhtä ja samaa.

Verenpaine tapissa

Mitäs muuta lapsikaste ja pyhäkoulut ovat kuin vauvojen ja esikouluikäisten hyödyntämistä omien mielipiteiden ja suuntien ja uskomusten mainostajana? Lapsi liitetään pakolla johonkin muiden määräämään uskontoon jo vauvana. Ei ole takuulla vauvan oma tietoinen päätös.

Sähkölautailijat eivät ole ainoita hurjastelijoita. Keskiviikkona (5.8.) noin kello 15.30 lähdin Porista Rauman suuntaan. 60:n alueella viereisellä kevyenliikenteenväylällä ajanut mopo ohitti. 80:n alueella – kun autoni mittari näytti lukemaa 70 – ajoimme samaa nopeutta.

Joku arvosteli (5.8.) Obaman juhlia koronajuhliksi. Jokainen vieras on oltava rokotettu ja saanut myös negatiivisen testituloksen. Epäilenpä Trumpin ryhtyvän vastaavaan huolellisuuteen. Jalkapallon EM-kisoissa Tanska onnistui hyvin, korona ei levinnyt, koska oltiin tarkkoja. Venäjä taas epäonnistui, koska maan koronatilanne on hurja.

Koronapassi on täysin turha keksintö. Rokotetut kantavat ja levittävät virusta yhtä lailla. Jo nyt on ollut lukuisia tapauksia, että kaksi rokotetta saaneet ovat sairastuneet ja toiset jopa vakavasti.

Kunnon turvaväli on paras koronatorjunta. Maskit voivat jopa lisätä tartuntoja, koska ihmiset tulevat rohkeammiksi maskin kanssa ja turvavälit unohtuvat. Korona tarttuu myös silmien ja korvien kautta ja sitä maskit eivät estä.

Raumalla korona jyllää, mutta Lukko ei siitä välitä, vaan ottaa rajoituksetta katsojia halliin, esimerkiksi Tuki-Areenalle. Vastuullista toimintaa?

SÄHKÖAUTOT näyttävät olevan rikkaiden leikkiautoja, todellinen hyötykäyttö on marginaalista ja tähän tilaan ei ole näkyvissä todellista läpimurtoa. Sen sijaan ministeritasoa myöden odotetaan vuotta 2030, jolloin nykylaitteita ja akkumateriaaleja ryhdytään kierrättämään. Sittenkö alkaa tippua pöydältä murusia köyhillekin autoilijoille?

Espanjan entistä kuningasta pilkataan ja ivataan kuin roskalavaa. Mutta Juan Carlos oli aivan oleellisessa asemassa, kun Espanja asemoitui uudelleen Francon jälkeen. Franco esti Espanjan ajautumisen kommunismiin. Juan Carlos taas vuonna 1981 pelasti Espanjan demokratian, kun parlamentti vallattiin sotilaiden toimesta. Voi pojat, kun kaikki unohdetaan mediassa.

Voi Posti. Viikko sitten postitettu kirje 100 kilometrin päästä ei ole tullut perille. Jo toinen kerta. Ostanko sähköpotkulaudan ja haen kirjeeni itse?

Liian maalainen

Mitä tarkoittaa ”elää polyamorisessa suhteessa”? Eikö löydy selkeää suomenkielen vastinetta? Oli silloin varmaan hernekeittoa koulussa, kun se opetettiin ja olin poissa.

Kesäloman kunniaksi kaivelin arkistojani. Löytyi SK:n paperiversio muutamien vuosien takaa ja sieltä Tyyni Kyntäjä -palsta toimittaja Hammarbergin kirjoittamana. En muistanutkaan, kuinka sujuvasanaista ja oivaltavaa kirjoittelua saimmekaan aikanaan luettavaksemme. Kiitos Ville.