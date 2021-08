Toimittajat, lopettakaa tuo pettyneiden urheilijoiden itkettäminen. Eikö haastattelua voi tehdä myöhemmin?

Vai palauttaa Tokion rata energian hyvin takaisin? Saman tekee korkoineen Massin maasto, polkuineen, latuineen, pururatoineen ja muine antimineen.

Koko paketin tilaajana kysyn "Näin Tokion olympialaisissa kisataan" -vastaavalta: oletettiinko, ettei painonnostosta kukaan ole kiinnostunut, edes Porissa?

Elämme maailmassa, jossa järkevät ihmiset vaiennetaan, jotteivät vähemmän järkevät loukkaannu.

Raha, raha, RAHA. Osuustoiminta oli ennen toimintaa jäsenten hyväksi, eikä pääasiana ollut suuri voitto. Nyt pankki täällä maallakin toimii, kuten isotkin: pääasiana rahan tuottaminen. Ei enää ajatella, että se mummo saisi hyvää palvelua ja rahaa lompakkoon, koska kortit eivät kuulu sen mummon vanhaan ajatusmaailmaan. On valitettavaa, että ennen niin mukava ja ystävällinen palvelu on muuttunut lasikoppien varjoisaan osaamiseen ja ahneuteen.

”Kela ja ulosotto samaa pataa” (SK tekstarit 5.8.). Onko se Kela ajanut sinut ulosottoon vai sinä itse? Näin meillä Suomessa.

Onneksi työpaikan mielensäpahoittaja jäi kesälomalle. Tuntuu lomalta, vaikka ollaan töissä .

Ei ole nykyajan nuorilla helppoa. Ei saa pitää mopot ääntä, millään sähkölaitteilla ei saa ajaa ja polkupyörilläkin mennään liian lujaa. Kyllä on joillakin ihmisillä pienet murheet. Antakaa nuorten elää. Olette itsekin ollut joskus nuoria.

Mielestäni suurempi synti on, kun äiti ei anna lapsen tavata isäänsä ja siinä samalla isän puolen isovanhempia. Mutta kai ne synnit puidaan jossain muualla kuin tällä palstalla.

Miksi Winnova ei tarjoa opiskelijoilleen maskeja? Lähiopetuksessa maskit kuitenkin tarpeen koko ajan.

Menikö tämä taudin hoito niin, että heinäkuun lomalaiset saivat rellestää ja elokuun lomalaisilta voidaankin sitten sulkea kaikki?

Milloin media alkaa kertoa rokotushaitoista? Mielenkiinnolla odotan julkaisetteko tämän vai onko tekstarilla taas väärä osoite.

Obaman juhliin, jotka pidetään ulkona, on kutsuttu 700 henkilöä ja kaikki on rokotettu. Trumpin tilaisuuksiin on osallistunut sisätiloissa tuhansia kannattajia ilman rokotuksia. Tämän toiminnan tuomitsemiseen ei tarvita Ylen uutisia, riittää, että omaa edes jotain ajattelukykyä.

Onko koronapassi tuleva ihmisten hallintaväline, koska käytännön merkitystä sillä ei ole ihmisten suojelemiseksi.

Muutin jokunen vuosi sitten Poriin ja olen käynyt katsomassa pesäpalloa Erku Areenalla. Lehdestä luin, että Itä-Länsi-ottelut pelataan pesäpallostadionilla. Onko se sama paikka vai missä ne ottelut pelataan?

Voi voi paitaressut. Ollaan niin karhuja, kun vastassa Mynämäki. Mutta paluu heti nalleiksi, kun vastassa Lapua tai Kirittäret. Pronssipeliin vie tie.

Rumat ja lihavat naiset käyttävät huuli-, nenä- ja ties mitä koruja. Luulevatko he niiden kaunistavan heitä? Totuus on: ei kaunista.

Jos taloyhtiöt pakotetaan varustautumaan sähköautojen lataukseen, niin se on tehtävä siten, että tämä ei koske lainkaan olemassa olevaa sähköliityntää. Autosähkölle on rakennettava oma erillinen verkko, josta sitten Teslan omistajat ostavat sähkönsä. Tällöin eivät joudu alttiiksi muut asukkaat autosähkön maksamiseen.

Validi Karkian konsertteja järjestetään Porissa muun muassa Studio Hilkassa, Porin Mies-Laulun talolla ja seuraavaksi Raatihuoneen salissa, jossa kuullaan 15.8. ranskalaiskitaristi David Chevallierin trioa. Parhaiten konserteista saa tietoa liittymällä Validin sähköpostilistalle kukkesand@hotmail.com.

Facebookissa ihasteltiin Tampereen Tallipihaa ja Kuopion vastaavaa Pikku Pietarin Torikujaa. Jospa Poriin saataisiin Reposaareen jotain vastaavaa. Olisi taattu vetonaula Yyterin suunnalle.