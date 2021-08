”Sähköpotkulaudat ja -mopot pitäisi suoda vain niille, joilla on lääkärintodistus invaliditeetista tai väliaikaisesta liikuntakyvyn alenemisesta”

Lomien loppuminen ja koulujen alkaminen tuonee sähköhärvelit pyöräteille. Jalkakäytävillähän niillä ei saa ajaa. Vaarallista. Nuo sähköpotkulaudat ja -mopot pitäisi suoda vain niille, joilla on lääkärintodistus invaliditeetista tai väliaikaisesta liikuntakyvyn alenemisesta. Kävelijällä on jo tarpeeksi varottavaa jalkakäytävillä laittomasti pyöräilevistä. Nyt saadaan nämä laiskimukset vielä riesaksi. Apua!

Kautta aikain on pitänyt todistaa terveydentilansa turvallisuus huomioiden: työsuhteen alkaessa ja elintarvikealalla edellytetään myös salmonellatodistusta. Sitten tuberkuloositodistus tietyllä sote-alalla ja alle kouluikäisten hoidossa. Mikä tästä covid -todistusasiasta tekee näin vaikean? Individualistit ruotuun ja perustuslaki muutettavaksi pikaisesti.

Onko oikein käyttää esikouluikäistä omien mielipiteiden ja suuntien mainostajana? Lapsi puetaan sateenkaarivillatakkiin ja Seta-pipoon.

Lukion oppitunneilla ryhmäkoot reilut 30 samassa luokassa. Miten turvataan oppilaiden terveys koronan aikana? Ylioppilaskirjoitukset alkavat syyskuussa. Etäopetukseen ehdottomasti esimerkiksi lukion abit.

Jos tämä korona joskus väistyy, menettävätkö maskipoliisit silloin virkansa?

Viimeistään nyt voi arvioida Ylen uutisoinnin täydellisen epäpäteväksi ja räikeän puolueelliseksi. Obama saa viettää kaikessa rauhassa koronajuhliaan. Jos juhlija olisi presidentti Trump, niin voi sitä tuomion karmeutta, minkä Yle langettaisi.

Saitte sitten pakkoavioliittoihin syypääksi myös suomalaisen miehen. Miten en ole ollenkaan yllättynyt.

Voi sanoa, että jeppe tietää, jos pystyy sanomaan, montako kertaa OL3:n käyttöönottoa on lykätty. Profeetta on se, joka tietää sen käynnistyspäivän.

Joillakin kai isovanhemmat lahjovat ja mikään ei tunnu riittävän. On myös niitä, jotka ei lahjo.

Ihan kivahan se itänaapuri on, kun on vain kerran hyökännyt Suomeen. Tosin siellä vieläkin moni uskoo, että Suomihan sen aloitti.

Ennen suuriruhtinaskuntaa Suomi oli Ruotsin vallan alla monta sataa vuotta ja taisteli kaikki Ruotsin sodat.

Miksi joka kylän R-kioskeista on tehty grilli- ja terassipaikkoja? Aina ne samat miehenpuolikkaat istuu aamusta iltaan, polttelee tupakkaa ja räkii. Olisi joskus kiva naisporukan kanssa poiketa jäätelölle tai kahville, mutta ei ole tilaa. Mahtaako nämä vakiasiakkaat mitään tilata? Tulisi kovat pakkaset, niin porukka kaikkoaisi. Onneksi kaupatkin ottaa veikkauksia vastaan, ettei tarvitse jonottaa tupakansavuisessa kioskissa, kun helteiden takia pidetään ovia auki. Sitten järjestetään vielä makkaranpaistoiltoja.

Bensiini- ja dieselautoilijat ovat tottuneet polttoaineiden jatkuvaan hinnannousuun. Nyt sähköautoilijoita odottaa sama "uusi normaali" – pörssisähkön hinta on kaksinkertainen huhtikuuhun verrattuna.

Itse itseäni korjaten: Eukalyptushaketta ja -kuitupuuta on aiemmin tuotu Suomeen ja Ruotsiin sellun raaka-aineeksi, mutta viime aikojen markkinatilanteessa myös energiapuuksi. Sellun kysyntä on ollut kovaa ja puunkorjuussa ongelmia, mikä on vaikuttanut myös energiapuun saantiin.

Ilkka Herrala

Tulevien aluevaalien todella alhainen äänestysprosentti osoittaa, kuinka kaukana poliittisen eliitin ja kansan ajatukset arjesta ovat toisistaan. Lisää vaan hyödyttömiä verovaroilla loisivia byrokraatteja pääkaupunkiseudulle, niin saadaan vielä viidennetkin vaalit aikaiseksi.

Kela ja ulosotto ovat samaa pataa. Vietiin 40 euroa kuukaudessa, nyt nostettiin yli sataseen. Tulot (eläke) silti sama. Kela ei tule asumistuessa vastaan. Kela laskee tulot bruttona, ulosotto nettona. Tiukaksi vetää. Näin meillä Suomessa.

Onko kaupungilla mitään aikeita saada Itä-Poriin sellainen jalkapallokenttä, mikä ei ole koko ajan käyttökiellossa?

Miksi noissa suurkisoissa vain kenttälajit keskeytetään palkintoseremonian ajaksi? Soisihan se tervetulleen lepohetken, varsinkin pitempien matkojen kisaajille.