Ennen oli mukavan rauhallista uida Las Paluksella. Nykyään paikka on pilalla kaasuttelevien mopojen ja rääkyvien pikkulasten takia.

Harjavallassa urakoitsija kaivoi maasta puhelinkaapelin poikki 27. heinäkuuta, vaikka kaapelin sijainti oli tietojen mukaan mitattu. Kun johto katkesi, lakkasi puhelin toimimasta ja asiasta ilmoitettiin DNA:lle. DNA kuitenkin ilmoitti, että hoitavat, kun kerkeävät eli noin viikon päästä. Mitä jos tässä vaikka tapahtuu tapaturma ja lankapuhelin on poissa käytöstä useita viikkoja? Kyseessä talon ainoa puhelin. Ketään ei korvaa ja käskevät vain mennä ostamaan puhelimen.

Eläkeläinen

Sinä nopsajalkainen vohkija, joka pöllit mustan Reisenhoff-ostoskorini Herralahden Lidlissä. Toivottavasti häpeät tekoasi. Irrotathan korin tunnistuskorun. Kaikki lähtee, kun selkänsä kääntää. Toivon sinulle oikein pahaa mieltä. Minulla se on jo.

Meitä olutta lasipulloista juovia syrjitään ainakin Ulvilassa. Vain tölkit kylmässä.

Onko Satakunnan edustajista Jari Koskela ainoa, joka ajaa pitkään suljettuna olleen Satakunnan suuren häpeätahran Pori–Haapamäki–Jyväskylä-radan avaamista? Muut ovat hiljaa kuin pissa sukassa, ja niin vihreänä.

Koronapassista: entäpä minun oikeuteni turvalliseen asiointiin yhteiskunnassa ja eri liikkeissä sekä ravintoloissa? Eikö se ole myös oikeus? Vai vainko rokottamattomilla ja rokotusvastaisilla on oikeuksia?

Koronapassissa on todella henkilökohtaista terveystietoa, mutta sinä itse päätät käytätkö sitä vai et. Ellet käytä, et pääse sinne, minne sitä vaaditaan. Jos käytät, silloin pääset – valinta on siis sinun. Koronapassi antaa mahdollisuuden, ei pakkoa. Ihmisellä itsellään on oikeus näyttää kenelle haluaa, vaikka kaikki henkilökohtaiset terveys- ja sairaustietonsa, jos niin haluaa.

Jos koronapassissa on tieto, että ihminen on sairastanut koronan tai on saanut molemmat rokotteet, niin mikä ihmeen tietosuojaongelma siinä on? Se, jolla ei ole passia näillä tiedoilla, niin on hyvä, että muut sen tietävät. Ja kuuluu kai yksilön oikeuksiin tietää sen, että joku ei ole vielä saanut tai ottanut rokotteita.

Tälläkin palstalla esitetään huolestuttavia mielipiteitä, joissa vaaditaan rokotuspassin käyttöönottoa. Täysin absurdi ja ihmisen perusoikeuksia rikkova ehdotus. Joillekin ihmisille syrjintä on ilmeisesti ihan ok.n

Jotakin hämärää on Kiinan Wuhanin laboratoriossa, kun WHO:ta ei päästetä paikkaa tutkimaan. Itse olen aina välttänyt kiinalaisia tuotteita, ja niin tulen tekemään jatkossakin.

Hyvät luonnonsuojelijat. Teette arvokasta työtä. Antakaa myös luonnon tehdä omaansa. Poistakaa Yyterin dyyniltä kyltit ja aidat, jotka hiekka on peittänyt. Vaarallisia.

Kirjoittajan (SK 29.7.) mielestä kirkon vanhoillisuus tasa-arvoasioissa siis liittyy vain miehiin ja naisiin. Tasa-arvo on paljon muutakin. Tasa-arvo on oikeudenmukaisuuden alalaji. Pärstäkerroin ei saisi vaikuttaa valintoihin, vaan pätevyys. Ja onhan tuo naisten osuus, 25 prosenttia kirkkoherroista, surkean pieni määrä.

Omituisuuksia on maailma täynnä, esimerkiksi korona, ilmastonmuutos ja raamattu. Naispappi kantaa raamattua kainalossaan, vaikka se selkeästi kieltää naispapit.

Eikö todellakaan ole ketään, joka osaa tehdä oikeita kestäviä kestokiharoita, mitkä ei latistu ja katoa pesuveden mukana? Eikö saa pestä? Millin pystytukka ja peruukki siinä oiva ratkaisu. Ei tarvitse enää turhantähden ovien saranoita kuluttaa, eikä olemattomalla asialla ketään häiritä.

Joku oli huolissaan (28.7.) Ruosniemen laskettelukeskuksen kuntoradan surkeasta kunnosta. Muistuttaisin siitä, että Ruosniemellä ei vaan tehtäisi samaa virhettä kuin Hiittenharjulla ollaan tehty. Hiittenharjun rinteiden pehmeät ja kimmoisat kuntopolut on pilattu karkealla soralla. Nyt polut ovat kovia kuin soramaantiet.

Porilaiset eivät ole löytäneet helmeä, Validi Karkia -klubia. Tiistaina esiintyi Mario Rom's Interzone. Trumpetisti Mario Rom on poikkeuksellisen hyvä muusikko, joka vangitsi yleisönsä. Kiitos Jyrki Laiho.