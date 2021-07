Onneksi Tarja Halonen kävi näyttämässä mallia Kirvatsissa, miten pronssi otetaan Poriin.

Kaupungin herrat hurrasivat aamuyöllä kaupungintalolla sankarimme olympiamitalia. Vaan muistattekos, kun laittoivat Matilta hallin kiinni ja hän harjoitteli pienessä Harjavallan altaassa. Matti kiitos. Oot huippu.

Sopii hyvin Porin imagoon Mattssonin kohtelu, mutta onneksi on Harjavalta ja sen uimahalli.

Matti Mattsson voitti uinnissa olympiapronssia, vaikka hän ei päässyt Porin uimahalliin harjoittelemaan. Kaupunginjohtaja kehtasi väittää televisiossa, että Matti on päässyt harjoittelemaan Porin uudessa uimahallissa. Tietääkseni Matti harjoitteli viime vuonna Harjavallassa.

Harjavalta voi nyt juhlia mitalia.

Kesäolympialaisissa monen lajin maailmanlaajuiset kilpailijamäärät ovat aivan eri luokkaa kuin talviolympialaisissa (verrattuna esimerkiksi suksilajeihin). Uinti on yksi kesäkisojenkin kilpailluimmista lajeista. Hattu pois päästä ja syvä kumarrus. Kyllä Matti tempun teit.

Uimahallille uusi nimi: Mattsson Area.

Porissa asuntojen yleisesittelyissä liikkeellä varkaita. Arvoesineet ja korut piiloon.

Aki Nummelin, rokotustodistus on ilmainen koronapassi. Covid-19 on vakava asia. Sen voi vain rokottamalla saada laantumaan. Vapautta on vastuu muista. Vapautta on se, mitä pitäisi tehdä, ei se, mitä haluaa tehdä. Vain itseään ajatteleva, salaliittoteorioihin tai muuhun huuhaahan uskova on vaarallisen pandemian keskellä täydellinen egoisti, mielivaltias.

Kiitos kaupungin kunnossapidolle, kun toimititte nopealla aikataululla uuden roskiksen Paanakedonkadun ja Itälinjakadun kulmaan.

Viikkarilainen

Porin kaupungin touhuista on kadonnut se viimeinenkin järjenhiven. Lennätetään koneita, joita kukaan ei käytä ja ajetaan bussivuoroja, jotka eivät palvele ketään. Enemmän kuin outoa ja uniikkia.

Tämä tekstaripalsta sopii erinomaisesti oluttölkin avaamisongelmien pohdintaan, mutta sen sijaan Porin kaupungin liikenneväylien kunnossapidosta ja teidenhoidosta kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi kaupungin tekniseen toimistoon. Liikennevalvonnasta voi ottaa yhteyttä poliisiin.

Eliittimiehelle: Siellä häntäpäässä on todella paljon ihania, fiksuja ihmisiä, jotka eivät koko ajan mainosta omaa erikoisuuttaan. Se joka itsensä ylentää, se alennetaan.

Siivooja (evp)

Olisiko mahdollista vaikka asfaltoida Heinimaantien junaradan ylityskohta. Raiteet ovat kohollaan ja aiheuttavat melusaastetta siitä ajettaessa, autojen iskunvaimentajat huutavat hoosiannaa ja amalgamipaikat putoilevat. Raiteilla ei ole ollut junaliikennettä kymmeniin vuosiin ja rata kasvaa kolmemetristä koivikkoa.

Toisen rokotuksen paras sivuvaikutus oli upea helpotuksen tunne. Suosittelen.

Kauanko suunniteltavan koronapassin voimassaoloajaksi on ajateltu? Sehän sisältää negatiivisen testituloksen. Eikö siinä ole ongelma?

Tuomo Hurme ja ilmastokriisi. Maailmassa on seitsemän miljardia ihmistä. Vaikka kaikki suomalaiset poistettaisiin maailmasta, niin maailmassa on edelleen seitsemän miljardia ihmistä.

Kiitokset Mikko Elolle hyvästä muistutuksesta (SK 28.7.). Taisi olla marsalkka Mannerheim, joka opasti hävityn jatkosodan jälkeen, että tehtävämme on luoda hyvät ja ystävälliset suhteet kaikkiin naapurimaihimme. Idän suhteen marsalkan kehotus näyttää usein unohtuvan.

Elon Mikko ja muut, jotka Venäjästä niin sanottuina asiantuntijoina kirjoittelette lähinnä omien jostain opittujen ideologioidenne perusteella, annan ilmaisen neuvon. Lukekaa historiaa vaikka 1700-luvulta alkaen ja laskekaa orjiksi viedyt, epäinhimillisesti kohdellut ja kuolleet.