Tekstareissa kaipailtiin kunnostuksia Ruosniemen laskettelukeskuksen kuntorataan ja arveltiin porilaisten taloyhtiöiden ryhtyneen säästökuurille.

Miksi ihmeessä meillä pitää suojella merimetsoja ja valkoposkihanhia? Ne ovat luonnon tuhoajia.

Mitä jos Suomen koronarokotukset olisi aloitettu hoitoalan henkilökunnasta ja työssä käyvistä sekä nuoremmista? Olisiko esimerkiksi ravintoloita tarvinnut sulkea lainkaan?

Aika erikoista, että kaikki median ilmoittamat korona-altistumiset tapahtuvat ravintoloissa; sairastuneet eivät ilmeisesti koskaaan käy ennen tai jälkeen esimerkiksi ruokakaupassa tai missään muuallakaan? Korkeintaan kuntosalilla voivat poiketa nopeasti?

Eiköhän terveystiedot ole jokaisen ihmisen henkilökohtaisia asioita (myös rokotuskortti), eikä niitä tarvitse esitellä kauppiaille ja muille yrittäjille. Suomessa sellaista lakia ei vielä ole.

Kun puhun yhteiskunnan kärki- ja häntäpäästä, en tarkoita rahaa, vaan henkisiä ominaisuuksia.

Antti Pekola

Pori kohta palaa, korvaako vakuutus? Uudenkoiviston päiväkodin katolla laakeri on huutanut koko hellekauden. Laitanko lehteen kaikki puhelinnumerot, joissa on vastattu: "Soittakaa numeroon xxx...., ei kuulu minun vastuualueeseen."

Olisi jo korkea aika kaupungin satsata Ruosniemen laskettelukeskuksen kuntorataan. Surkeassa kunnossa: monttuja, juuristoa, oksia taipuneena polun päälle. Kuntoilijat kaipaavat uutta päällystettä ja pientä fiksausta.

Erkki Teikarin kirjoitukseen (SK 25.7.) totean seuraavaa: Teikarille opetan historian tuntemusta sen verran, että itärajan yli on käyty kymmenen sotaa, joista ruotsalaisten toimesta hyökkäys on tapahtunut seitsemän kertaa. Suomi on hyökännyt kerran. Rajan yli tänne on hyökätty vain kaksi kertaa. Historoitsija Teemu Keskisarjan tutkimuksen mukaan suomalaisia tapettiin ruotsalaisten sodissa, joihin suomalaiset alamaiset pakotettiin osallistumaan, nykyväestopohjaan suhteutettuna yli miljoona nuorukaista. Että näin hyvä naapuri Ruotsi on meille ollut. Teikarin pitäisi ottaa yksilinssiset silmälasit pois päästään ja katsoa historiaa kummallakin silmällä.

Nuorison tekosia kaunistellaan, mutta totuus on, että järki tulee jälkijunassa. Esimerkiksi lasipullo: kun se saadaan tyhjäksi, niin se pitää särkeä. Eräässä bemariseurueessa se opittiin kerralla, kun kuski alkoi polttaa kumia ja rengas puhkesi pullonpohjaan. Arvaa harmittiko?

Porilaiset taloyhtiöt ja liikekeskukset ovat ilmeisesti lähteneet säästämään kiinteistönhuollosta. Harjaamattomia ovien edustoja, tupakantumppeja pitkin poikin, graffiteja seinissä, rikkakasveja seinustoilla ja tyhjentämättömiä asiakasroskiksia. Se taitaa unohtua, että kiinteistön siisteys vaikuttaa viihtyvyyden lisäksi kiinteistön arvoon pitkässä juoksussa.

Polskivat koirat saattavat ulostaa Pitkäjärven veteen. Tätä mieltä ovat myös terveysviranomaiset. Mites kalat? Ne pissaa ja kakkaa veteen. Miten tämä huomioitu? Vaatii vastauksen. Uskaltaako kyseisessä järvessä käydä enää uimassa?

Päivi Lipponen veti herneen nenään, kun vihjailtiin ateriaedusta, mutta tämä itse nostaa sopeuttamiseläkettä, jonka nostamisen mahdollisti miehensä Paavo.

Seksuaalista häirintää tapahtuu ikävä kyllä kaikenlaisissa yhteisöissä, jopa sellaisissa, jossa ei uskoisi eli hengellisissä piireissä. Ja sielläkin tekijä on usein arvossa pidetty. Ja jos joku uskaltautuu kertomaan asiasta, asia kääntyy niin, että uhrista tehdään syyllinen. Eli sama kaava toistuu sielläkin.

Meri-Porin pappisasiassa (SK 27.7.) ei ole kysymys sukupuolesta, vaan tasa-arvosta. Vanhoillinen kirkko päättäjineen ei kunnioita pätevää ihmistä, tällä kertaa naista. Tuntuu jopa kiusaamiselta moinen käytös, koska se tapahtuu toistamiseen. Jeesus olisi varmasti tasa-arvon puolella vanhoillisuutta vastaan. Vanhoillisissa päättäjissä on myös naisia. Liityn oitis takaisin kirkkoon, kun se alkaa toimia näissä pappisvalinnoissaan oikeudenmukaisesti.

No, eipä tuosta pappisasiasta ja kirkkoherran vaalista tarvitse varsinaisesti ”tehdä” sukupuolikysymystä, kun se vaan on sitä – ja ilmeisesti tulee olemaankin, kunnes uusi sukupolvi korjaa tilanteen. Ehkäpä joskus se pätevin valitaan seurakuntaa johtamaan. Olipa hän sitten mies tai nainen.