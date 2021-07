"On mennyt tämän palstan kirjoittelu ala-arvoiseksi”

Mistä tänään purnataan ja mistä kiitetään? Lue tästä päivän tekstarit.

On mennyt tämän palstan kirjoittelu ala-arvoiseksi. Kaljapurkin avaajat saavat kyllä palstatilaa. Paljon tärkeämmät asiat lehti heittää roskiin.

EU:n tavoitteena on tehdä liikenteestä päästötöntä. Kaukoliikennettä ei kuitenkaan pysty hoitamaan sähkökäyttöisillä ajoneuvoilla. EU:n tulisi panostaa vetykaasun taloudellisempaan valmistukseen. Kuten tunnettua vedyn palaessa syntyy vettä.

Sähköautojen hinnat kohtuullistuisivat välittömästi, kun lopetetaan niiden hankintaan annetut tuet. Kävisi kuin tuulivoimatuotannolle. Kohta kun tukien jaot lopetettiin, muuttui rakentaminen ja tuotanto hyvin kannattavaksi ilman tukiakin.

EU:n ilmastopaketti on oikean suuntainen, mutta riittämätön.

Saatiinpas korona vihdoin Satakuntaankin. Kiitoksia vaan kaikille levitystyöhön osallistuneille. Millai noin niinko omasta mielestä meni?

Hyvät rokotusvastaiset ja -kammoiset nuoret miehet. Ei teidän rokottamista tarvitse pelätä, eikä rokotuskohdan kipeytymistä. Jos teitä jännittää kovin, niin ei huolta. Rokotukselle ei kannata mennä nälkäisenä verensokerit matalalla. Ja rokotuspäivänä kannattaa suurta rasitusta. vaikka koronarokotteen immuunivasteen muodostus ei heti kovin tehokkaasti alakaan. Siis pojat rokotukselle vaan reippaasti masu täynnä ja lippu korkealla, kehottaa paljon nuoria rokotellut entinen pipienkeli.

Koronapassi myös kahviloitten terasseille pääsyn ehdoksi. Pistäisi lippisäijätkin ruotuun.

En pidä lippistä kahvilassa, enkä silti ota rokotteita. En ole koskaan juossut sopulilauman muotivirtausten perään, sillä ihminen kuolee aikanaan, vaikka olisi viisi piikkiä pistetty takapuoleen suositusten perusteella.

Olen havainnut, että muijat, jotka eivät ota rokotetta ovat niitä, jotka ovat sisätiloissa leggingsit ja crocsit jalassa kesät talvet.

Hellekesä tuo haasteita kasvimaaharrastajille. Eikö jo kohta joku kaupungin työmies ehtisi asentamaan Vähä-Hevosluodon viljelypalstoille kauan sitten luvatun vesipumpun?

Eikö Porin kaupungissa vieläkään tehdä ilman konsulttien apua mitään päätöksiä? Olisi varmaan ollut järkevää ottaa Porin Linjojen edustaja mukaan linja-autovuorojen suunnitteluun.

Voisiko joku selventää konsultoinnin kustannukset ja kuka on päävastuussa epäonnistuneista bussiaikatauluista? Toivottavasti syksyn aikatauluissa hyödynnetään paikallista osaamista huomioiden myös töihin ja asioille menijöitä, eikä pelkästään koululaisia, joiden kuljetus on lakisääteistä. Näin minulle todettiin, kun kyselin töihin pääsystä Meri-Poriin.

Hyvä juttu nuorten ahdistuksesta (SK 23.7.). Tapio Seppälä kirjoitti jo kauan sitten SK:ssa: "Ahdistuksen syvin syy on turvallisen arvopohjan heikkeneminen". Näin varmasti on. Kristillisiä arvoja on poljettu ja poljetaan maahan kovalla vauhdilla.

Ihmisillä on outoja luuloja. Kuten, että Tinder ratkaisee yksinäisyyden. Tai SDP työttömyyden.

ANTEEKSI vaimo, kun olen näillä helteillä kuljeskellut ilman paitaa ja olet joutunut ihastelemaan kaunista pyöreähköä mahaani, jota ei ole tarkoitettu muiden ihasteltavaksi. Silti, rakkaani, muutkin sen kuitenkin tuntuvat huomaavan.

Nuori tyttö, kaipasit tapoja. Päätit oikein tekstaripalstalla arvostella meitä vanhuksia.

Antti Pekola (SK 22.7.). Pohjanoteeraus. En olisi osannut odottaa.

Sakari Herranen

Pekola ilmeisesti kuuluu kisajärjestäjiin. Täältä hänniltä vain kyselen, kannattiko hommata kirittämään tuo amerikkalainen doupattu jänis?

Tuttavapiirini ei ole laaja. Parin kuukauden aikana kaksi seitsemänkymppistä on saanut aivotukoksen. Pistää miettimään.

Meri-Porin kirkkoherran vaaleissa valitsematta jäänyt henkilö, joka kehtaa valittaa: voisi ensin katsoa peiliin.

Kyllä taas niin mieleni pahoitin, kun Tuija Kruus ohitettiin Meri-Porin kirkkoherran vaalissa. Eikö nyt olisi ollut jo naisen vuoro johtaa Meri-Porin seurakuntaa? Toivoin niin luutuneiden asenteiden olleen mennyttä aikaa.

Tiina Meri-Porista