Vihreä tyhmyys tiivistyy sähköautojen veroetuina ja hankintatukina. Niin kauan kuin Suomen valtio jakaa sähköauton ostamiseksi erilaisia tukia ja hinnanalennuksia, ei Suomeen tuotujen sähköautojen tuontihinnat laske. Ehdoteltu 6 000 euron hankintatuki menisi suoraan sähköautoja valmistavien yhtiöiden tulokseen.

Miksi bensiini- ja dieselautoilijaa rangaistaan polttoaineiden hinnan nostamisella, jotta sähköautoja myytäisiin enemmän? Voisiko joskus tehdä niin, että sähköauton hankinta tehtäisiin houkuttavammaksi? Miksi autoilusta on unohdettu muut haittavaikutukset? Kuluttavatko sähköauton nastarenkaat vähemmän asfalttia kuin bensiiniä tai dieseliä käyttävän auton?

Vaimoni käyttää tölkin avaamiseen niin sanottua vertaistukitekniikkaa. Hän tuo kaksi oluttölkkiä, joista toisen antaa minulle. Avatessani oluttölkin, näppäränä tyttönä onkin samalla sihahduksella avannut jo toisen tölkin. Liitto kestänyt tämän tekniikan vuoksi yli 40 vuotta.

Kun rapsautat purkin auki, ole rehellinen ja sano: humallun sinusta. Samalla kyökistä saattaa kuulua ilahtunut huokaus. Sinua ei voi syyttää perättömistä puheista.

Monta tekstaria on tullut äänettömästä tölkin avaamisesta, mutta oikea ohje on: naputtele sokan ympäriltä.

Entinen kaljakuski

Miksi Rauman satamassa louhintamurska läjitetään mereen? Eikö olisi järkevämpää ottaa se hyötykäyttöön esimerkiksi teihin ja talonpohjiin?

Voimakas auto, leveät renkaat, urille kulunut tie. Siinä syy lukuisiin ulosajoihin.

Vanhukset moittivat nuorten tapoja. Minä, nuori tyttö lupauduin sukujuhliin. Kauhistuin vanhusten tavasta arvostella ihmisiä. Hiusten väri, lihavuus, nenäkoru, erilaiset vaatteet. Kaikki käytiin läpi. En minäkään arvostellut mauttomia väriyhdistelmiä, kaakattavaa tyyliä puhua ja nauraa. Arvostellut arvostelua. Vaikka olisi tehnyt mieli puuttua asiaan. Olivat minun viimeiset sukujuhlani. Hävetti heidän puolestaan.

Ei päässä oleva lippalakki ole syy rokottamattomuuteen. Se on vahva persuaate.

Suomessa ei ole mahdollista järjestää tilaisuuksia pelkästään niille, jotka on rokotettu koronaa vastaan tai heillä on negatiivinen testitulos. Syynä hallituksen mukaan on se, että tällöin ihmiset eivät ole tasavertaisessa asemassa. Kyllä näin vakavassa tilanteessa terveyden täytyisi mennä tasavertaisuuden edelle. Samalla nuorten rokotevastaisuus vähenisi varmasti.

Eikö kesätyöt enää ole muodissa yläkouluikäisten keskuudessa? Ennen vanhaan opittiin vastuunottoa ja säännöllistä päivärytmiä kesäisin. Ei tunnu olevan ainakaan Nakkilassa, kun mopoja ulvotetaan yökaudet aamuneljään pitkin kyliä.

Oliko Porin linja-autojen joukkoliikenteen suunnittelussa mukana ihmisiä, jotka käyttävät itse bussivuoroja säännöllisesti tai edes joskus?

Kiitos Markku Hermoselle Porin joukkoliikenteen tilanteen selvittämisestä (SK 22.7.). Nyt tiedämme vastuun olevan Porin seudun joukkoliikennejaostolla. Ei siis haukuta väärää puuta eli Porin Linjat Oy:tä.

Kiitos Pekola ytimekkäästä lausahduksesta (SK 22.7.).

Perässälaahautuja

Antti Pekolalle (kok) pisteet rehellisyydestä. Pekola tiivisti tekstarissaan (SK 22.7.) kokoomuksen johtoajatuksen tavalla, jota puoluejohto ei kehtaa käyttää: kun eliitistä pidetään huolta, turkinhihasta tippuu köyhille kylliksi muruja hengen pitimiksi.

Yhteiskuntakehityksessä on tärkeää pitää huolta kaikista. Hidastetaan vähän kärjen vauhtia, että peräpää pääsee lähemmäs. Eliitistä ei enää tarvitse huolehtia, heillä on jo asiat kunnossa.

Sydämellinen kiitos pariskunnalle, joka viime sunnuntaina Laviantiellä rauhallisesti ja esimerkillisesti auttoi metsäänajotilanteessa uhrin pois onnettomuusautosta ja oli henkisenä tukena viranomaisia odoteltaessa. Esimerkillistä toimintaa. Kunpa kaikki toimisivat liikenteessä näin, eivätkä vain ajaisi ohi. Aina kannattaa rohkeasti edes yrittää auttaa.