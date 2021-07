Kesälomaretki vanhaan kotikaupunkiin Poriin kolmen vuoden tauon jälkeen oli pienoinen pettymys. Erityisesti viheralueiden hoitamattomuus, yleinen epäsiisteys käviksellä ja teiden huono kunto jäivät päällimmäisinä mieleen. Yyterin profiilinnosto onneksi hieman lievitti huonoa fiilistämme.

Yhteiskuntakehityksessä on tärkeää pitää huolta eliitistä. Kun kärki menee eteenpäin, häntä kyllä laahaa perässä.

Antti Pekola

Kuinka monta tapaamista Kurvisella on siellä Tokiossa? Hätätilan aikana rynnätä nyt sinne tällaisena aikana, ja kuinka suuri delegaatio mukanaan?

Sydämellinen kiitos Porin kaupungin eläinlääkäripalveluille tyttäreni kissan hoidosta tapaturman jälkeen 20.7. Kissan saama hoito oli ensiluokkaista ja osaavaa, eikä henkilökunta unohtanut myöskään järkyttynyttä omistajaa äiteineen. Kiireestä huolimatta teillä oli aikaa selostaa ja kuunnella, ja luopumisen hetkellä olitte käsittämättömän empaattisia ja ymmärtäväisiä. Teette korvaamatonta työtä, kiitos Teea, Henrik sekä pieneläinhoitajattaret.

Anssi Salmi, kyllä humanitaarinenkin maahanmuutto voi tuoda meille työelämään siirtyviä ihmisiä, kunhan kotoutuminen hoidetaan hyvin. Lisäksi he synnyttävät uusia tulevia veronmaksajia. Siitähän se on pitkälti kiinni, miten he pääsevät elämään täällä kiinni.

Humanitäärinen maahanmuutto voisi muuten helpottaa työvoimapulaa matalapalkka-aloilla, mutta suomalainen sosiaalipolitiikka hemmottelee ja paapoo ankeimmista oloistakin tulijat piloille parissa vuodessa. Ei siinä enää työnteko maistu, kun raha tulee seinästä.

Neljäs aalto menossa, kiitos Huuhkaja-fanien. Huuhkajat ensin, inhimillinen ja taloudellinen hinta vasta jossain kaukana perässä.

Viisikko kerskuu kävelykadun kahvilan terassilla, kuinka kovia äijiä ollaan. Eivät ota rokotetta. Kolmella aina lippis päässä.

Miksi politiikka ja raha ovat joidenkin mielestä ihmishenkiä tärkeämpiä? Niin kauan kuin korona tappaa ihmisiä, tulisi täysi rajoitus olla päällä. Ettekö välitä lähimmäisistänne?

Arvoisat kanssa-autoilijat, kun te tulette kauppakeskus Puuvillan sisäpihalta siihen kohtaan, mistä ajetaan katolla olevalle pysäköintipaikalle, niin siinä on kärkikolmio ja lisäkilpi, joka kertoo, että teidän tulee väistää kattoparkkiin ajavia ja sieltä tulevia.

Toivon todella, että Pietniemessä Katajatiellä liikenne rauhoittuu ja se tumma farmari lopettaa kaahailunsa ennen kuin jotakin ikävää tapahtuu. Luulisi olevan esimerkkiä lähellä. Samoin mopoletkat. Eikö mitään ole kallon sisällä? No, pian ainakin matoja jollakin. Onko sitten asianosaisilla vai syyttömillä sivullisilla?

Kyläsaaressa on kokonainen asuinalue ilman lainmukaisia jätevesijärjestelmiä ja kaupunki ei tee mitään, venyttää vain päätöksiä. Kyläsaaren vanhantien joenpuoliselle osuudelle oli hienot kaavasuunnitelmat kunnallistekniikkoineen. Mihin ne katosivat ja miksi töitä ei käynnistetä, vaikka suunnitelmat esiteltiin jo vuosia sitten?

Loppuun asti ajateltuna: aina kun pistät hybridin töpselin seinään, saksalainen heittää lapiollisen ruskohiiltä pesään.

Jyrki Kankaan muistokiven paljastustilaisuudessa oli paikalla joukkio tunnettuja ihmisiä, ja mitkä käytöstavat. Kädet taskussa seisoskeltiin kuin puolijuopuneet aamuyön grillijonossa. Toriseisoskelijatkin ovat käytöstavoiltaan sivistyneempiä. Hävetti katsella tilaisuudesta otettuja valokuvia. Menkää ja omaksukaa edes alkeellisimmat käytöstavat ennen kuin tulette julkisuuteen.

Luen lehdestä päivittäin, missä on voinut altistua koronalle. Ei ihme. Olimme isossa kauppakeskuksessa Porissa ja yli puolet asiakkaista oli ilman maskia. Työsuojelulain nojalla pitäisi myyjiä suojella niin, ettei kauppaan saisi mennä ilman maskia. Minusta tämä on taas välinpitämättömyyttä. Kiitos kanssaihmisille, jotka käytätte maskia. Se voisi suosituksen sijaan olla pakollista.

Käytä tölkin avaamisessa Homer Simpson -kikkaa. Samalla kun avaat, sano: Psssst, I love you.