Tekstiviestipalstalla jaetaan toinenkin vinkki peittämään oluttölkin avaamisesta lähtevää ääntä.

Tapasimme Iskelmäfestareilla Porissa ensimmäistä kertaa vierailevan porvoolaisen pariskunnan. Olivat käyneet infopisteessä kysymässä mitä Porissa kannattaisi käydä katsomassa. Kaksi nuorta neitoa tiskin takana eivät osanneet suositella mitään paikkaa! Yritimme paikata heidän mokaansa.

Vihervasemmistonaisten logiikkaa: Kun laitetaan autoilijat maksamaan suolaisesti bensasta ja dieselistä, niin syntyvällä säästöllä hän voi ostaa tuplasti kalliimman, akkuvalmistuksesta huomattavia vesistöpäästöjä lisäävän sähköauton!

Muovin polttamisesta valittaneelle, etsipä itse paikka, johon voit jättää muovin kierrätykseen. En tarkoita nyt paikkoja jonkun marketin pihassa, joihin voi jättää pienen määrän muovia. Mutta paikka, johon voi jättää esimerkiksi talven aikana kertyneet pellettisäkit, eli suursäkkejä. Sellaisia ei vain ole. Suomessa muovin kierrätys on vain puhetta, ei tekoja...

Vanha konsti tölkin avaamisen aiheuttamaan ääniongelmaan on yskäistä samaan aikaan reippaasti.

Kaupunki säästää ruohonleikkuussa ja punkit kiittävät. Punkkien puremat lisääntyvät, joten ihmisten ja lemmikkien hoito maksaa paljon enemmän kuin nurmikonleikkuu.

Olen ostanut mansikoita useammasta eri myyntipisteestä tänä kesänä. Yhtään kertaa en ole saanut laadullisesti hyviä mansikoita, makukin on aivan kummallinen. Ei tulisi mieleenikään säilöä niitä pakkaseen talven varalle.

Teeman "Miehityksen käsikirja", sen soisi jokaisen katsovan. Herättää ajatuksia maailmasta, jossa elämme.

Pori on outo paikka, sillä joidenkin porilaisten mielestä autoilijoilla on oikeus vaarantaa Tikkulan liikenneympyrässä pyöräilijöiden turvallisuus, vesiskootterikaahailijoilla on oikeus vaarantaa joella sup-lautailijoiden turvallisuus ja mopokuskeilla on oikeus haitata ihmisten yöunia. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. Valitettavasti näidenkin taustalta löytyy porilainen uhoava asenne, jonka ansiosta Pori on taantuva ja kutistuva kaupunki.

Sinä, joka olet pettänyt kaikki antamasi lupaukset naisellesi, älä koskaan enää käytä itsestäsi sanaa mies, sillä sitä et todellakaan enää ole, rehti suoraselkäinen suomalainen mies pitää sanansa aina!

Ilmastonmuutos, tällä varjolla ajetaan "mallimaan" väestö köyhyysloukkuun. Verotus ylittää keskiluokan työmoraalin ja johtaa suurituloisten maastapakoon. Rahanjako johtaa työttömyyden lisääntymiseen. Miksi käydä töissä, kun rahaa kuitenkin tulee ovista ja ikkunoista. Tämä on uusi sosialisoinnin malli? Tämä johtaa myöskin hintojen nousuun, ja osa eläkeläisistä joutuu entistä enemmän talousvaikeuksiin.