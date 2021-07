Eikö Suomessa riitä osaaminen ja tieto tuulivoimaloiden valmistamiseen?

Tekstiviestipalstalla annetaan vinkki siihen, miten välttää oluttölkin avaamisesta lähtevä ääni.

Mihin alueiden viranomaisilta ovat unohtuneet kiihtymis- ja leviämisvaiheet? Kriteerit täyttyvät jo monessa paikkaa.

Jotenkin tuntuu kummalta, kun ilmoitukset "on saattanut altistua koronavirukselle" ilmoitetaan vain ravintoloista ja baareista. Itse asiassa kaksi tuntemaani henkilöä ovat olleet koronaisina Kirjurissa, niin terassilla kuin väentungoksessa kuuntelemassa artistia. Koronaan voi altistua missä vain. Ottakaa, hyvät ihmiset rokotukset, myös nuoret.

Kari, tekstari 14.7. Valitettavasti toiveesi ruokarauhasta ei toteudu. Muzakkia ja mainosta pakkosyötetään melkein joka paikassa. Jopa säätiedotus paikallisradiossa miksataan muilla äänillä! Puhekanavaa ei valtavasta tarjonnasta ei löydy! Aamun lehti ei möykkää, kiitos siitä.

Miksi droneja ja muita pienlentolaitteita eivät koske yleiset ilmailusäännöt? Eivätkä kaiketi juuri muutkaan säännöt. Enhän minä voi ripustaa pyykkinaruani "naapurin ilmatilaan", vaikka tonttiani on molemmin puolin naapurin piha-aluetta. Mutta droneilla sallitaan lentely miltei ikkunasta toisten asuntoon.

Niin, sähköautojen akkuihin liittyy ympäristöongelmia, toisaalta niin liittyy fossiilisiin polttoaineisiinkin, ja silti niillä on ajettu toistasataa vuotta. Antti

Sossarit tuhosivat Porin talouden. Uskon, että uusi muuttunut valtuusto toimii järkevämmin.

Mikähän meitin Aleksia vaivaa, kun ei itikatkaan sitä halua? Hualestunu äiti

Porin kaupunki on rahanpuutteesta välittämättä palkannut uuden töyssymestarin.

Tuulivoimaloiden osat tulevat Kiinasta ja niiden asentajat Baltian maista. Tällainen toiminta ei suomalaisia paljon työllistä. Eikö Suomessa riitä osaaminen ja tieto niiden valmistamiseen?

Taitaa korona ja helteet olla luonnon oma konsti vähän vähentää väkeä, jota ilmeisesti on vähän liikaa tällä pallolla.

Hyrrävoimat ja vastaohjaus pitää moottoripyörän kuljettajan hallita, kun pyörä on nykyään erittäin painava. Ehkä hyrrävoimia ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi. Se haittaa ohjausta. Tähän saa kyllä opetusta, jos on tarvetta. Ei oppi ojaan kaada on vanha viisaus.

Katselin puheenjohtajatenttiä. Miksi vihreät ja Ohisalo eivät osta itselleen metsiä, miksi sosialisoivat muiden omistamia?

Jonkun täytyisi mennä rautalangasta vääntämään niinkin koulutetulle vihreälle kuin Ohisalo sellainen seikka, kuin että maapallon ympärillä on kaikkien valtioiden yhteinen ilmakehä. Se ei ole vain Suomen kokoinen kokkare taivaalla, jota meidän pitää lähes hengittämättä ja hampaat kirskuen suojella.

Kaljatölkin suuren avaamisäänen ratkaisu on, että lopeta epäterveellisen alumiinin käyttö ja siirry lasipulloihin. Ne oppii avaamaan äänettömästi. Vanha olutkori käyttöön, siihen viritetään 24 kotimaista froteesukkaa ja syntyy äänetön "tehopatteri".

Ostin sähköauton ja piti lähteä Inariin Muddusjärvelle, kuten muinakin kesinä. Kuinka monta päivää pitää varata nyt matkustamiseen? Pitääkö ottaa peräkärry ja aggregaatti mukaan, että pääsen perille, kun latauspisteitä on vasta vähän ja harvakseen? Neuvokaa, miten tulee toimia. Vai loppuuko Lappiin matkustus omalla autolla? Vihreä autoilija

Pikkukunnan uudet nettisivut hehkuttavat upeita sisäliikuntatiloja ja uimahallia. Mistään ei kuitenkaan löydy aukioloaikoja. Asiakas on unohdettu taas kerran.

Kiitos Jukka Salminen asiallisesta ja toivottavasti päättäjiä herättävästä kirjoituksesta 9.7.21 "Vanhusten hoitoa Porissa". En ole mielestäni ruikuttaja ja viihdyn kotona. Mutta jos tai kun joskus haluan palveluasumiseen enkä pääse, vaihtoehtona on vain "pilleri" ja lähtö. Hannele, 76v

Miten ihmeessä joku edes miettii työntekijöiden palkkojen julkisuudesta, kun kaikki muut asiakirjat, joissa on henkilön nimi tai muita henkilökohtaisia tietoja, pitää säilyttää lukkojen takana! Palkka, jos mikä, on jokaisen henkilökohtainen asia.